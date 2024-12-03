احتلت Hisense المرتبة الثانية عالميًا في سوق التلفزيونات الفاخرة خلال الربع الثالث من عام 2024

مدينة كينغداو، دولة الصين, 3 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- تُواصل Hisense، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، جني ثمار استراتيجيتها في مجال التلفزيونات الفاخرة، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميًا بحصة سوقية بلغت 24% في الربع الثالث في سوق التلفزيونات الفاخرة، كما جاءت في المرتبة الأولى في الصين، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن معهد الأبحاث السوقية الدولي الرائد Counterpoint Research.

Hisense continues to explore innovation in AI TV

في الربع الثالث، شهد سوق التلفزيونات الفاخرة العالمي زيادة تاريخية بنسبة 51% في حجم الشحنات مقارنة بالعام السابق. لقد سجل حجم شحنات تلفزيونات Mini LED زيادة مذهلة بنسبة 102% مقارنة بالعام السابق، متجاوزًا حجم شحنات تلفزيونات OLED. في الوقت نفسه، شهد حجم شحنات تلفزيونات OD-LCD نموًا بأكثر من 50%، حيث تجاوز حجم الشحنات الربع سنوية 4 ملايين وحدة لأول مرة.

تتصدّر Hisense العلامات التجارية الصينية بفضل استراتيجيتها الناجحة في مجال التلفزيونات الفاخرة، حيث تمكنت من اختراق السوق العالمية للتلفزيونات الليزرية الفاخرة بأسعار تتراوح ما بين 3,000 و5,000 دولار. إن إعلان حصول Hisense على شهادة Xbox هذا العام يعكس بوضوح براعتها التقنية وقدرتها التنافسية في خطوط إنتاجها الفاخرة.

لأن شركة Hisense هي العلامة التجارية الأولى في سوق التلفزيونات ذات الحجم 100 بوصة عالميًا، فقد وضعت معايير جديدة في مجال التلفزيونات ذات الشاشات الكبيرة في تقديم تجارب غنية ومتطورة للمستهلكين. ويشمل ذلك تقديم تجارب ألعاب غامرة من خلال تعاونها مع اللعبة الثورية "Black Myth: Wukong"، لتصبح الشريك الرسمي والتلفزيون الخاص باللعبة، وقدمت أوضاع ألعاب مخصصة لتعزيز تجربة اللعب. نتيجة لذلك، بين شهري يناير وسبتمبر، تصدرت Hisense مبيعات التلفزيونات بحجم 100 بوصة وما فوق في حوالي 20 دولة، بما في ذلك اليابان وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى في الصناعة.

علاوة على ذلك، رفعت Hisense بشكل كبير من ظهور علامتها التجارية والاعتراف بتقنيتها وقوة منتجاتها من خلال رعايتها للفعاليات الرياضية العالمية، مثل شراكتها مع كأس العالم للأندية ™FIFA 2025. تتيح تكنولوجيا التلفزيونات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Hisense للمستخدمين الاستمتاع بعرض بصري فائق الدقة مع توفير المعلومات الغنية عن الفعاليات الرياضية نفسها.

تواصل Hisense استكشاف الابتكارات في مجال تكنولوجيا التلفزيونات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقوده، مع دعمها للمحتوى المخصص والتفاعلات المبنية على الذكاء الاصطناعي، ما يقودها إلى وضع التوجهات الجديدة في رحلتها لصنع مستقبل الترفيه المنزلي الذكي.

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. وتحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والنصف الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2569745/Hisense_continues_explore_innovation_AI_TV.jpg