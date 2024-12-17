احتلت شركة Orvibo المرتبة الأولى بشكل مستمر في لوحات التحكم الذكية المركزية، وتطلق منتجها الجديد Mixpad M5

شنجن، الصين، 17 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- طرحت اليوم شركة Orvibo، المزود الرائد عالميًا لحلول المنزل الذكي للمنزل بأكمله، مركزها الذكي الجديد Mixpad M5، وهو مركز ذكي رائد يدمج بين Matter وبوابات Zigbee 3.0 وAlexa المدمج. صُمم مركز Mixpad M5 ليقدم تجربة أكثر ذكاءً وتفاعلية، فهو يجمع بين وظائف البوابة والمفتاح ومكبر الصوت في جهاز واحد. يوفر Mixpad M5 الجديد المتوافق بسلاسة مع الأجهزة التي تدعم Matter من طرف ثالث، مزيجًا لا مثيل له من التجربة الذكية والجماليات الهندسية.

Orvibo Smart Hub Mixpad M5

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن IDC، حافظت Orvibo على مكانتها كشركة رائدة في السوق في شحنات لوحات التحكم المركزية لمدة أربع سنوات متتالية. يعتمد Mixpad M5 على هذا الإرث من الابتكار. يتميز المركز بمفتاح تحكم رباعي القنوات، ويمكنه توصيل مئات الأجهزة الطرفية وإدارتها. لمعالجة قيود المنتجات السابقة، يتوافق Mixpad M5 مع منصات الموسيقى السائدة، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بصوت عالي الجودة في أي وقت، مما يعزز الترفيه والتفاعل على حد سواء.

كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا المنازل الذكية، تظل Orvibo ملتزمة بالابتكار والانفتاح والتوافق. لتلبية احتياجات الربط البيني للأجهزة المتنوعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، يدعم Mixpad M5 كلاً من بروتوكول Matter وبوابة Zigbee 3.0، مما يضمن إمكانية التشغيل البيني السلس عبر مختلف العلامات التجارية والأجهزة.

بالإضافة إلى ذلك، مع المساعد الصوتي المدمج Alexa، يمكن للمستخدمين التحكم في أجهزتهم الذكية بأمر صوتي واحد. يدعم Mixpad M5 ما يصل إلى 14 لغة، مما يلبي احتياجات المستخدمين في مختلف البلدان.

وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى ما يلي:

التحكم متعدد الذكاء: تحكّم عبر التطبيق (متوافق مع Apple Home أو Google Home أو تطبيق Orvibo ) أو الأوامر الصوتية أو شاشة اللمس.

التحكم المتقدم في الإضاءة: اضبط درجة السطوع وأنشئ أجواء إضاءة مخصصة.

الإخطارات الذكية: عرض توقعات الطقس وضبط المنبهات والمزيد غير ذلك.

Mixpad M5 متوفر الآن في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. يمكن للشركاء أو المستخدمين زيارة موقع ORVIBO الرسمي أو المتاجر المحلية لمزيد من التفاصيل. تدعو ORVIBO أيضًا إلى عقد شراكات مع المبتكرين ذوي التفكير المماثل لتشكيل مستقبل الحياة الذكية معًا.

نبذة عن Orvibo

ORVIBO هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول المنزل الذكي للمنزل بالكامل منذ عام 2011. مع أكثر من 1000 براءة اختراع، تشمل مجموعة منتجاتنا لوحات التحكم الذكية والإضاءة والمفاتيح الكهربائية والأمن المنزلي والستائر وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف الذكية وحلول الترفيه المنزلي. أنشأت Orvibo أكثر من 1600 متجر وقدمت خدماتها لأكثر من 4.5 مليون أسرة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر للمستخدمين تجارب معيشية ذكية وجمالية. للمزيد من المعلومات، يرجي زيارة .https://global.orvibo.com/

للتواصل الإعلامي: فريق Orvibo للتسويق العالمي، البريد الإلكتروني: [email protected]

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