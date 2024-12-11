اختتام فعاليات مؤتمر "ريزولف 2024" سلسلة جلسات شيقة حول أبرز القضايا والتحديات في مشهد تسوية النزاعات العالمية

- شكّل مؤتمر ريزولف، الذي أقيم تحت شعار "المرونة"، منصة بارزة لقادة الابتكار ومشاركة رؤى وأفكار جديدة والدفع بمنهجيات متقدمة لمعالجة تحدي الموجة القادمة من النزاعات.

- معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الامارات يسلط الضوء على مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في مجال الابتكار والمرونة وتطوير النظم المالية والقانونية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ --

اختُتمت اليوم فعاليات مؤتمر "ريزولف 2024" المرتقب، الذي استضافته محاكم أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز أبوظبي العالمي (ADGM) لتسوية النزاعات في اليوم الثاني من أسبوع أبوظبي المالي. وشهد المؤتمر محادثات شيّقة بمشاركة مجتمع تسوية النزاعات العالمي، إلى جانب مجموعة من قادة القطاع والجهات الحكومية. وتم تنظيم المؤتمرفي أبوظبي العالمي (ADGM) بالتعاون مع وزارة العدل في دولة الإمارات ودائرة القضاء في أبوظبي ومركز أبوظبي الدولي للتحكيم، إلى جانب شركة "لكسيس نكسيس" كشريك للمعرفة.

وشكّلت الدورة الثالثة من مؤتمر ريزولف والتي أقيمت تحت شعار "المرونة"، فرصة مميزة للحضور للاستماع إلى تجارب ورؤى وأفكار مجموعة من القادة الدوليين حيث سلطوا الضوء على مرونتهم ومرونة عملائهم. وترأس المؤتمر معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الامارات، حيث شارك كمتحدث رئيسي، وأشار إلى أهمية مؤتمر ريزولف الذي يعكس التزام الدولة ببناء اقتصاد حيوي ومزدهر ومستدام، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لضمان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من خلال وضع أطر قانونية صلبة، لافتاً إلى أن الحدث يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في مجال الابتكار والمرونة وتطوير النظم المالية والقانونية.

وكانت الجلسة الحوارية بعنوان "دعاوى جماعية للضرر المجتمعي والانتقادات الحادة لوادي السيليكون" من أبرز فعاليات الحدث حيث شهدت إقبالاً واسعاً من الحضور. مع توسع أطر الدعاوى الجماعية عالمياً، تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من شركات التكنولوجيا المتقدمة، ضغوطاً قانونية متزايدة من المتقاضين الذين يزعمون تسبب هذه الشركات بالضرر المجتمعي. وناقش الخبراء مشهد النزاعات في هذا القطاع ولا سيما الصراع بين الابتكار الهادف للربح وحماية المستهلكين، وشهد الحدث أيضاً جلسة حوارية شيّقة حول "التكيف مع الحدود القانونية للذكاء الاصطناعي"، قادها أمير غافي، شريك في شركة "فرايد، فرانك، هاريس، شريفر، وجاكوبسون، المحدودة المسؤولية" حيث تطرّق إلى تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واللوائح والأطر التنظيمية التي يجري العمل على تطويرها في دولة الإمارات والعالم للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحفيز النمو الاقتصادي.

كما شهد الحضور سلسلة من المناقشات والجلسات الحوارية بمشاركة أهم خبراء القطاع والخبراء القانونيين، وغطت مواضيع عديدة مثل "إعادة الهيكلة والإفلاس في الظروف المعقدة"، و"معضلة المناخ - مرحلة قادمة مليئة بالتقلبات". وشارك عدد من المتحدثين، من بينهم تيم ليسترانج، محكّم ووسيط مستقل لدى "نيومانز رو"، وكاترينا باكلي، شريك لدى إيه آند أو شيرمان، ونيكي ريدر، شريك لدى كليفورد تشانس، وتروي براون، شريك في "مورجان لويس"، وجيمي ليفي، مستشار أول في مكتب أبوظبي للاستثمار، ودونكان ميلر، مستشار أول في غرف المحاماة "سفن وينتوورث سيلبورن تشامبرز"، حيث تبادلوا الآراء والخبرات خلال هذه الجلسات النقاشية التفاعلية. واختُتم الحدث بكلمة ألقاها عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة "التميمي ومشاركوه".

وقالت ليندا فيتز-ألان، أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم أبوظبي العالمي (ADGM): "لطالما ركّز مؤتمر ريزولف 2024 على معالجة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تتصدر قائمة أولويات عمالقة القطاع، والتي يتوقع أن تتطلب تحولاً في منهجية المحامين والخروج بأفكار جديدة ومبتكرة لتسوية النزاعات. واليوم تزداد الحاجة للمرونة والقدرة على التكيف للحفاظ على استمرارية التبادل التجاري والاستثمار على مستوى العالم، وبالتالي أصبح اتباع نهج فاعل ومبتكر لتسوية النزاعات من الأولويات الاستراتيجية. ويوفر مؤتمر ريزولف منصة مهمة للقادة للتحليل والابتكار ومشاركة الرؤى الجديدة، ودفع الأفكار والمنهجيات المتقدمة للتصدي للتحديات ومواجهة الموجة الجديدة من النزاعات. وقد وفر مؤتمر ريزولف منصة للتواصل وبناء الشراكات القوية وتعزيز التعاون وريادة الفكر، مما يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في مجال تسوية النزاعات الدولية".

امتداداً للزخم والنجاح الذي حققه مؤتمر ريزولف في الدورات السابقة، رسخ الحدث هذا العام مكانته كمنصة رائدة لمجتمع تسوية النزاعات العالمي. وبينما تواصل أبوظبي تركيزها الاستراتيجي على التنوع الاقتصادي وتحقيق التميز في الآليات التنظيمية، تساهم الفعاليات مثل مؤتمر ريزولف في ترسيخ التزام الإمارة ببناء بيئة أعمال عالمية المستوى.

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