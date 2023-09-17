اختتام قمة العلا العالمية الأولى للآثار باستكشافات واسعة النطاق لما يمكن أن يتعلمه المجتمع الحديث من الماضي

عكست المناقشات، التي تراوحت بين فائدة الحكمة القديمة في سياق حديث إلى علم الآثار الرقمي وعلم الآثار الشامل، طموح القمة. ومن خلال موضوعاتها الأربعة الواسعة المتمثلة في الهوية، والآثار المدمرة، والقدرة على الصمود، وإمكانية الوصول، ولدت القمة محادثات متعددة التخصصات تجاوزت العقلية المتخصصة من أجل الترويج لعلم الآثار إلى جماهير أوسع.

وقال عبد الرحمن السحيباني، المدير التنفيذي لعلم الآثار والحفظ والمجموعات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "كانت هذه القمة استثنائية، وفريدة من نوعها. لقد ناقشنا موضوعات حيوية لمستقبل علم الآثار بمنظور أوسع، وآمل أن نواصل المناقشة".

وضمت القمة، التي نظمتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، 327 مشاركاً من 39 دولة، وأكثر من 80 متحدثاً، و50 وفداً من الشباب المشاركين في منتدى المستقبل، وتمثيل 167 مؤسسة منها 65 جامعة، وبنسبة جنس بلغت 47% للإناث مقابل 53% للذكور.

وتضمن اليوم الأخير للقمة الإعلان عن جائزة جديدة لعلماء الآثار الشباب. وقال الدكتور السحيباني إن جائزة التميز لقمة العلا العالمية للآثار سيتم منحها في القمم المستقبلية وستعزز علم الآثار. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وأظهرت القمة مكانة العلا كمركز للنشاط الأثري. ترعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا أحد أكبر برامج الأبحاث الأثرية على مستوى العالم في العلا وخيبر، مع 12 عملية مسح وحفريات ومشاريع متخصصة. يتم الكشف عن مناظر طبيعية ثقافية غنية، بما في ذلك الطرق الجنائزية والمستطيلات والمدن القديمة والنقوش بعشر لغات والفنون الصخرية والممارسات الزراعية المعقدة. العلا هي موقع الحِجر، الذي تم إدراجه في عام 2008 كأول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية.

أتاحت القمة للمندوبين منصة لتطوير إدارة الآثار والتراث الثقافي في تفاعلهم مع التخصصات الأخرى. تم إنشاء هذا التجمع من القادة من الأوساط الأكاديمية والحكومية والمنظمات غير الحكومية والصناعة والشباب الذين يمثلون الجيل القادم من علماء الآثار ليس فقط لإثراء المجتمع الأثري والمساعدة في حماية التاريخ المشترك ولكن أيضًا لفتح انعكاس أكبر لماهية و كيف يمكن لعلم الآثار، والتراث الثقافي على نطاق أوسع، أن يساهما في إحداث تغييرات تحويلية في المجتمع.

وقد وفر منتدى المستقبل التابع للقمة منصة للشباب للمشاركة في حوار ونقاش هادف حول مستقبل علم الآثار. لقد أتاح لهم مساحة لتطوير وجهات نظرهم وأفكارهم الخاصة والمساهمة في المحادثة بطرق أساسية.

لمعرفة المزيد عن القمة، تفضل بزيارة https://www.worldarchaeologysummit.com

نُبذة عن الهيئة الملكية لمحافظة العلا

تأسست الهيئة الملكية لمحافظة العلا بمرسوم ملكي في يوليوز/تموز 2017 للحفاظ على العلا وتطويرها، وهي منطقة ذات أهمية طبيعية وثقافية بارزة في شمال غرب المملكة العربية السعودية. تتبنى خطة الهيئة الملكية لمحافظة العلا على المدى الطويل نهجًا مسؤولًا ومستدامًا وحساسًا للتنمية الحضرية والاقتصادية، يحافظ على التراث الطبيعي والتاريخي للمنطقة، ويجعل العلا موقع مرغوب فيه للعيش والعمل والزيارة. ويشمل ذلك مجموعة واسعة من المبادرات في مجالات الآثار، والسياحة، والثقافة، والتعليم، والفنون، مما يعكس التزامًا بتلبية التنويع الاقتصادي، وتمكين المجتمع المحلي، وأولويات الحفاظ على التراث في برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2212327/AlUla_Summit_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2212328/AlUla_Summit_2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2212329/AlUla_Summit_3.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2212330/AlUla_Summit_4.jpg

Royal Commission for AlUla SOURCE