اختتام قمة شبكات IP الذكية بتقنية Net5.5G بنجاح، وتسريع النشر التجاري العالمي لتقنية Net5.5G

مدينة إسطنبول، دولة تركيا، 5 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- بعنوان "تسريع Net5.5G، والخطوات نحو الذكاء"، عُقدت قمة شبكات IP الذكية بتقنية Net5.5G اليوم خلال منتدى النطاق العريض الفائق (UBBF) لعام 2024. اجتمع في القمة مشغلو الشبكات الرواد عالميًا، ومنظمات الصناعة، والوكالات الحكومية، وبائعي الأجهزة، لمشاركة تجارب الاستخدام الرائدة في تطور شبكات IP بتقنية Net5.5G والتحول الرقمي في الصناعة. تم أيضًا إطلاق البرنامج العالمي "رواد Net5.5G"، لدعوة الفاعلين في الصناعة لتسريع النشر التجاري لـ Net5.5G وتعزيز ازدهار صناعة الشبكات الثابتة.

Launch of Net5.5G Pioneer Program by WBBA, accelerating global commercial deployment of Net5.5G

شارك Martin Creaner، المدير العام لرابطة النطاق العريض العالمية (WBBA)، رؤى حول توجهات تطوير الشبكات العالمية في عصر الذكاء الاصطناعي، وعرض اقتراحات لمزيد من التطور. كما تحدث عن أن متطلبات النطاق العريض وعدد الاتصالات المطلوب لتطبيقات مثل المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي (AIGC) تتزايد باستمرار في عصر الذكاء الاصطناعي. يحتاج المشغلون إلى توفير تجربة متميزة على الشبكات المختلفة. لذلك، أطلقت رابطة النطاق العريض العالمية (WBBA) برنامج "رواد Net5.5G" لبناء بنية تحتية للشبكة متكاملة عالية السرعة وعالية الجودة.

ألقى Xu Huan، نائب رئيس نطاق أجهزة التوجيه (Router Domain)، وهو خط منتجات الاتصالات والبيانات في شركة Huawei، خطابًا بعنوان "شبكة IP بتقنية Net5.5G المتكاملة، تلهم النمو الجديد". وكان يعتقد أن تقنية النطاق العريض الفائق 400GE/800GE، وضمان تجربة استخدام مرنة قائمة على تقنية SRv6 وتقنية تقسيم الشبكات، وقدرات شبكة القيادة الذاتية من المستوى الرابع (ADN L4) الخاصة بالخريطة الرقمية للشبكة (Network Digital Map) تساعد مشغلي الشبكات على بناء شبكات IP المتكاملة المستهدفة لنشر Net5.5G وتحقيق نمو جديد.

في القمة، قام ممثلو شركات تشغيل الشبكات الرائدة في العالم، مثل Turkcell Türkiye، بمشاركة حالات الاستخدام التجاري الخاصة بهم لتقنية Net5.5G. قال Mehmet Durmus، المدير المشارك لشبكات IP/MPLS وشبكات مراكز البيانات، في شركة Turkcell Türkiye، استنادًا إلى رؤيتهم: "إن الخدمات الرقمية المتفوقة ضرورية لمستقبل أفضل"، وستواصل Turkcell بناء شبكات موجهة نحو Net5.5G، ونشر التكنولوجيات الرئيسية مثل 400GE وSRv6 والخريطة الرقمية للشبكة (Network Digital Map) تجاريًا على الشبكة المستهدفة، وبناء بنية تحتية شبكية عالية الجودة، والابتكار المستمر لتوفير خدمات رقمية متميزة للعملاء.

ألقى محمد بن عمور، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO)، خطابًا بعنوان "المنطقة العربية الأفريقية: نحو بنية تحتية للشبكة المستقبلية قائمة على تقنية Net5.5G". وأشار إلى أن المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO) قادت إنشاء مجلس IPv6 العربي لتعزيز نشر Net5.5G في المناطق العربية والأفريقية لتحقيق "الأفق العربي 2030". وقال أيضًا إن المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO) ستواصل العمل مع جميع الشركاء الإقليميين لبناء بنية تحتية للشبكة المستقبلية عالية السرعة وعالية الجودة تستند إلى تقنية Net5.5G.

قال Ibrahim Senyonga، المدير العام لوحدة أعمال المؤسسات (EBU)، في شركة MTN Uganda: "نحن متحمسون للعمل مع Huawei لتوفير حل SASE (حافة خدمة الوصول الآمن) مبتكر لعملائنا. سيعزز التعاون قيادتنا في سوق المؤسسات في جنوب أفريقيا ويساعد العملاء على تحقيق تحول ذكي سلس."

في نهاية القمة، أقيم حفل إطلاق برنامج "رواد Net5.5G". وللاعتراف بالشركات التي حققت إنجازات ملحوظة في نشر Net5.5G وتسريع نشرها عالميًا، أقيم حفل توزيع جوائز "رواد Net5.5G"، حيث فازت أكثر من 10 شركات بتلك الجائزة.

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