اختتام مسابقة الشباب العالمية لتصميم الحروف الصينية لعام 2024 تحت شعار "Guiyang in Characters" بنجاح

غويانغ، الصين, 27 ديسمبر 2024 /شبكة PRNewswire/ -- في السادس عشر من ديسمبر اختُتمت بنجاح مُسابقة الشباب العالمية لتصميم الحروف الصينية لعام 2024 تحت شعار "Guiyang in Characters"، التي نظمتها إدارة الدعاية للجنة البلدية التابعة لحزب الشيوعي الصيني بغويانغ واستضافها موقع www.huanqiu.com ، لتنفيذ روح "الحفاظ على التراث الثقافي الصيني" و"تعزيز التحول الإبداعي والتطوير المبتكر للثقافة الصينية التقليدية الراقية". جذبت المسابقة آلاف المُراهقين من الصين والخارج، الذين استخدموا التمكين الثقافي والتصاميم المُبتكرة للحروف الصينية لسرد وترويج غوييانغ.

في حدث الزراعة والقراءة "غويتشو الملونة • الهضبة الأدبية"، تم عرض 59 عملًا متميزًا من 26 دولة، إلى جانب 21 قطعة مُمثَّلة من مختلف البلدان والمناطق. وفقًا اللجنة المُنظِّمة لمُسابَقة الشباب العالمية لتصميم الحروف الصينية: "يُمثل هذا المعرض تخليدًا دائمًا لهذا الحدث وتقريرًا لكل من يهتم بإرث وترويج ثقافة غوييانغ والثقافة الصينية".

اختار المراهقون في مشاركاتهم الحروف أو العبارات الصينية التي شعروا بأنها تُمَثّل غويانغ بشكل أفضل وأعادوا تصوُّرها من خلال التصميمات المُبتكَرة. تضمنت التصاميم المتميزة الهندسة المعمارية والمعالم الثقافية الشهيرة في غويانغ بالأحرف الصينية لتقديم المناظر الطبيعية الحضرية والثقافة التاريخية للمدينة. سلطت بعض الأعمال الضوء على المطبخ المُميَّز في غويانغ، مما قدم لمحة عن ثقافة الطهي المحلية النابضة بالحياة والمتنوعة، واستلهمت تصاميم أخرى من قُرى الفنون القتالية في غويتشو، واحتوت رموز التنانين لترمز إلى عُمق وحيوية ثقافة غويتشو.

كان Saison من طاجيكستان من بين المشاركين في مُسابقة التصميم العالمية للشباب لهذا العام حول الأحرُف الصينية، وعند الحديث عن تصميمه للأحرُف الصينية، شارك وجهة نظره أن تصميمه سعى إلى دمج جمال الأحرُف الصينية مع سحر غويانغ، قائلًا: "غويانغ هي مكان ساحر، معروف بالمناظر الطبيعية الجميلة والطعام اللذيذ والأقليات العرقية المتنوعة. حاولت دمج جمال غويانغ في تصميم الشخصيات الصينية، على أمل نقل سحر المدينة وعجائب الشخصيات الصينية من خلال عملي".

افتُتحت المسابقة رسميًا للتقديمات في 30 سبتمبر، وفي محاولة لتعزيز المشاركة والمشاركة العامة، تم تنظيم "حملة تشجيع" للأعمال المُدرجة في القائمة المُختصَرة من 22 إلى 29 نوفمبر. بعد مُراجَعات الخبراء، تم اختيار 80 عملًا متميزًا في نهاية المطاف للمعرض العام.