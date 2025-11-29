اختتام مشاركة FAMSUN في معرض VIV MEA 2025 مع التركيز على التحوُّل الرقمي والحلول المتكاملة لصناعات الغذاء والأعلاف

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة FAMSUN، المزود العالمي للحلول المتكاملة لصناعات الأعلاف والأغذية، عن اختتام مشاركتها بنجاح في معرض VIV MEA 2025، الذي عُقد خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC).

باعتبارها المنصَّة الأكثر شمولاً في المنطقة لقطاع البروتين الحيواني والأعمال الزراعية، وفّر معرض VIV MEA 2025 منصة محورية لـ FAMSUN لتعزيز التزامها بتلبية الطلب المتزايد على الأمن الغذائي وكفاءة الإنتاج، وذلك من خلال تقنيات رقمية متقدمة مخصَّصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

شهد جناح FAMSUN إقبالاً كبيرًا من الزوّار على مدى أيام المعرض الثلاثة، حيث استقطب عددًا كبيرًا من المتخصصين في القطاع والإداريين والشركاء المحتملين. وقد حافظ الجناح على مستوى عالٍ من النشاط، ما أتاح إجراء العديد من المناقشات حول أنظمة التصنيع الذكية لدى FAMSUN وتقنيات الأتمتة المصمَّمة لتحسين العمليات الصناعية. وتركزت أبرز المناقشات على اتجاهات الرقمنة، مع استكشاف كيفية تمكين حلول FAMSUN الذكية من تحقيق التتبُّع الكامل للعمليات، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز مستويات الاستدامة.

نجح فريق FAMSUN في إقامة شبكة تواصل استراتيجية مهمة مع محترفين من قطاعات الاستزراع المائي والدواجن والماشية، حيث ناقشوا الاهتمام المتزايد في المنطقة بالتقنيات الإنتاجية المتقدمة المعتمدة على التحوُّل الرقمي. وقد عكس العدد الكبير من الزوّار وعمق النقاشات الاستراتيجية مدى إقبال سوق الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) على تبنّي التحوُّل الرقمي بشكلٍ فعَّال.

برزت خبرة FAMSUN بشكلٍ أكبر خلال مؤتمر بثق أعلاف الأسماك (Aquafeed Extrusion Conference) الذي عُقد قبل المعرض. حيث قدّم Michel، المدير التقني لخط إنتاج أغذية الحيوانات الأليفة في FAMSUN، عرضًا بعنوان: "يطفو أم يغرق؟ العلم وراء سلوك الحبيبات". وقد استعرض بشكلٍ منهجي كيفية تحقيق كثافة دقيقة لحبيبات الأعلاف من خلال التحكم الدقيق في عملية البثق، مشيرًا إلى التحوُّل الجوهري من مجرد تصنيع الأعلاف إلى "تصميمها" بما يضمن حلول تغذية مثالية لمختلف أنواع الكائنات المائية.

إن النجاح الذي حققته FAMSUN في معرض VIV MEA لا ينفصل عن شبكة خدماتها العالمية الواسعة. تغطي شبكة خدمات FAMSUN مختلف أنحاء العالم، مع 3 مراكز خدمة رئيسية و12 مركز خدمة إضافيًا قيد الإنشاء. ومن خلال توزيع منشآتها وفرق الدعم الخبيرة بشكلٍ استراتيجي حول العالم، تضمن FAMSUN تقديم دعم فني سريع واحترافي وخدمة ما بعد البيع موثوقة، وهو ما يُعدُّ عنصرًا حيويًا ومحوريًا في توفير قيمة تشغيلية مستمرة لشركائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA).

إن الاستجابة القوية والإيجابية في معرض VIV MEA 2025 تعزِّز تركيز FAMSUN الاستراتيجي على سوق الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA). وتتطلع الشركة إلى الاستفادة من هذه العلاقات الجديدة لتنفيذ مشاريع تدعم مستقبلاً زراعيًا وغذائيًا أكثر مرونة، قائمًا على التقنيات الرقمية ومستدامًا في مختلف أنحاء المنطقة.

