اختتمت شركة أطفال ال٩٩ القابضة جولة تمويل المرحلة الأولى بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي بقيادة شركة الاستثمارات المتسارعة (Exponential Ventures) لإعادة إطلاق مشروع الأبطال الخارقين "التسعة والتسعون"، الملكية الفكرية الرائدة عالميا والموجهة للأطفال، بوصفها محفزًا للتسامح والتعاطف.

دخل المستثمر الناجح في قطاع الألعاب جيمس دراج مع الدكتور نايف المطوع، رائد الأعمال الاجتماعي المبدع ومبتكر "التسعة والتسعون" لإعادة إطلاق محتوى موجه للأطفال، ومبني على قيم أخلاقية في وقت يحتاج فيه العالم إلى ملكية فكرية عالمية حقيقية. فـ"التسعة والتسعون"، التي تضم تسعة وتسعين بطلاً من مختلف أنحاء العالم، تقدّم بطلاً يمكن لكل طفل أن يجد معه قواسم مشتركة عميقة — "بطل لكل طفل في البيت، بل في كل بيت حول العالم". وتُعد شركة الاستثمارات المتسارعة، برؤيتها الاستثمارية الثاقبة، الشريك الأمثل لبناء علامة ترفيهية عالمية جديدة للأطفال.

فانكوفر، كولومبيا البريطانية ودبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة أطفال ال٩٩ القابضة اليوم عن اختتام جولة تمويل المرحلة الأولى بقيمة خمسة ملايين دولار ، بقيادة المستثمر الرئيسي "شركة الاستثمارات المتسارعة"، لإعادة إطلاق وتوسيع نطاق "التسعة والتسعون" — سلسلة القصص المصوّرة والرسوم المتحركة الرائدة التي قدّمت لأول مرة أبطالًا خارقين مستلهمين من القيم العالمية إلى الجمهور الدولي عام ٢٠٠٦.

وباعتبارها أول ملكية فكرية عالمية تقدّم أبطالًا خارقين مستلهمين من الثقافة الإسلامية، فقد أصبحت "التسعة والتسعون" أيضًا أول ملكية فكرية عالمية موجهة للأطفال تنطلق من العالم العربي وتحقق انتشارًا عالميًا واسعًا.

سيقوم هذا الإطلاق الجديد بتقديم "التسعة والتسعون" إلى جيل جديد من الأطفال حول العالم، بدءًا من إعادة إصدار الحلقات الـ٥٢ الأصلية بجودة صورة فائقة الدقة وصوت مُحسّن باللغتين العربية والإنجليزية، يليها ترجمات محلية لإندونيسيا وباكستان والهند والعديد من الدول الأخرى. ويمثل هذا المشروع عودة ملكية فكرية عالمية ألهمت الملايين قبل أن تتوقف بفعل تحولات سياسية غذّت الانقسامات الدينية حول العالم، وصلت حد التهديد بالعنف كما حدث مع الدكتور نايف نفسه — وهو ما يؤكد الحاجة الملحّة اليوم لرسالتها القائمة على القيم العالمية مثل التسامح والتعاطف والرعاية واللطف.

مهمة تتماشى مع أثر حضاري

قال جيمس دراج، المستثمر الناجح والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أطفال ال٩٩ القابضة: "يشهد العالم وباءً من عدم التسامح، ونؤمن بأن أقوى علاج هو الوصول إلى الأطفال وهم في مراحلهم التنموية الأساسية، بهدف تزويدهم بقصص تعزز قيم التسامح والتعاطف والرعاية واللطف والتفهم. لقد عرفتُ الدكتور نايف لسنوات طويلة، التقينا لأول مرة عبر منظمة الرؤساء الشباب (YPO) وأصبحنا صديقين مقربين. وبعد سنوات من النقاشات، وصلنا إلى القناعة ذاتها: العالم يحتاج اليوم إلى "التسعة والتسعون" أكثر من أي وقت مضى، وعدم إعادة إطلاق هذا المشروع يعني السماح لعدم التسامح بالانتصار."

وأضاف الدكتور نايف المطوع، مؤلف ومبتكر "التسعة والتسعون": عندما أطلقنا هذا المشروع لأول مرة، أثبتنا للعالم أن الأبطال الخارقين يمكن أن يأتوا من كل دين، ومن كل خلفية ثقافية، وكل ركن من أركان العالم، وأن القيم العالمية هي الأساس. وقد تعزز هذا المفهوم عندما تعاونت فرقة العدالة الأمريكية (JLA) مع "التسعة والتسعون" في سلسلة مشتركة من ستة أعداد ظهر فيها أبطالها المعروفين مثل "سوبرمان" و"باتمان" و"وندر وومن" وآخرين جنبًا إلى جنب مع أبطال ال٩٩. يسعدني العمل مع جيمس وفريقه لإعادة تقديم هذه الرسالة للأطفال الذين سيسعون لبناء الجسور بدل هدمها."

خطة النمو الاستراتيجية: توزيع مجاني، انتشار عالمي، وتوسّع متعدد المنصات

ستقوم شركة أطفال ال٩٩ القابضة بتوزيع الحلقات المُعاد إصدارها مجانًا على القنوات التلفزيونية ومنصات البث حول العالم، مع اعتماد منصة "اليوتيوب" العالمية كمنصة التوزيع الأساسية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مشاركة المحتوى لبناء قاعدة جماهيرية عالمية متفاعلة جاهزة لاستقبال المحتوى الجديد:

خلال ٢٠٢٦

: إطلاق نسخة الإصدار الجديد من السلسلة الأصلية (مجانًا وبلغات متعددة).



إصدار أولي للعبة الروبلوكس الإلكترونية.



إطلاق محتوى جديد يركز على الثقافة والتراث ومساعدة الآخرين عبر القصص المصوّرة وحلقات رسوم متحركة خاصة .

بعد ٢٠٢٦ : إنتاج سلسلة رسوم متحركة جديدة تضم شخصيات جديدة من أرجاء العالم، وتوسيع سلسلة الروايات المصوّرة، وتجارب ألعاب إضافية، وألبوم موسيقي يمهّد لمشاريع مستقبلية تشمل مسلسلات وأفلامًا .

من خلال إتاحة المحتوى الأصلي بالمجان، ستبني الشركة قاعدة جماهيرية عالمية من الأطفال بين ٦ و١٢ عامًا (إضافة إلى العائلات المشاركة)، والمتحمسين لقصص جديدة — مما يهيّئ العلامة التجارية لنمو مستدام ومتعدد المنصات.

شركة الاستثمارات المتسارعة تقدّم الإطار والرؤية

تُعد شركة الاستثمارات المتسارعة صندوقًا جديدًا يستثمر في المشاكل ذات البعد الحضاري باستخدام إطار "المنظمات المتسارعة"، والذي يقوم على دعم الشركات ذات "الأهداف التحويلية الكبرى" — والتي تسعى وراء أي سبب يجعل العالم أفضل بطرق تتجاوز الربح.

وقال سليم إسماعيل، الشريك المؤسس للشركة والذي سينضم لاحقا إلى المجلس الاستشاري لشركة أطفال ال٩٩ القابضة: "التسعة والتسعون" أفضل مثال على أطروحتنا الاستثمارية. هذا ليس مجرد ترفيه، إنه حل مَرِن، قادر على مواجهة أحد أكبر تحديات البشرية: كيف نربي الجيل القادم على قيم التسامح والتعاطف واللطف والتي تمكّن المجتمعات من الازدهار؟ هذا عمل حضاري بامتياز! وإلى جانب دعم "التسعة والتسعون" كشركة، فإننا نتطلع إلى مشاركة قصص أبطالها وخلق حوار عالمي حول كيف يمكن لبرنامج أطفال قائم على القيم أن يغيّر العالم، وذلك عبر إطلاقها كسلسلة في برنامجنا الأسبوعي القادم من مقابلات البودكاست ومقاطع "اليوتيوب".

الطريق إلى الأمام — إعادة إطلاق تقليدي مدعوم بتطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

رغم إنجاز الكثير من العمل بالفعل، فإن تمويل المرحلة الأولى البالغ خمسة ملايين دولار أمريكي سيمكن الشركة من:

استكمال التعريب والترجمات الإضافية للسلسلة الأصلية المكوّنة من ٥٢ حلقة.

استكمال وإطلاق لعبة الروبلوكس الإلكترونية.

بناء فرق قيادية وإبداعية لإنتاج محتوى وشخصيات وقصص جديدة.

تأسيس شراكات مع القنوات التلفزيونية ومنصات البث في المناطق المعنية.

العمل كملكية فكرية تجريبية لمجموعة جديدة من أدوات وتقنيات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي، والتي ستتيح للجماهير إنشاء محتوى وتجارب شخصية جديدة.

وتُجري الشركة حاليًا محادثات مكثفة مع مستثمرين وشركاء استراتيجيين إضافيين — بما في ذلك منصات إعلامية واستوديوهات تطوير ألعاب ومؤسسات تعليمية وجهات ترخيص وعلامات تجارية متوافقة مع نشاط توسيع الإمكانات وتسريع عملية إعادة الإطلاق.

نبذة عن "التسعة والتسعون "

"التسعة والتسعون" هي أول سلسلة قصص مصوّرة ورسوم متحركة تقدّم أبطالًا خارقين مستلهمين من الثقافة الإسلامية، وأصبحت أول ملكية فكرية عالمية للأطفال، تصدر من العالم العربي، وتحقق انتشارًا عالميًا. امتدت السلسلة الأصلية بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٤، وشملت ٤٧ عددًا من القصص المصوّرة، وستة أعداد مشتركة مع شركة "دي سي كوميكس"، و٥٢ حلقة رسوم متحركة بعدة لغات. كما تم إطلاق "قرية التسعة والتسعون" الترفيهية في الكويت، إلى جانب العديد من اتفاقيات الترخيص الأخرى. وقد أصبحت السلسلة ظاهرة ثقافية حصدت العديد من الجوائز، بما في ذلك إدراجها ضمن قائمة "أكثر عشرين علامة تجارية اكتساحا في العالم" وفقًا لمجلة فوربس العالمية. كما أنه تم تكريم الدكتور نايف المطوع كأحد "السبعة مبتكرين الأكثر تأثيرا العالم" لتقديمه أبطالًا مستلهمين من صفات الله في الإسلام، ومجسّدين لقيم عالمية مثل العدل والحكمة والشجاعة والرحمة وغيرها من القيم المشتركة بين جميع البشر. ورغم توقف هذه السلسلة بسبب هجمات من جماعات متشددة، فإن الرسالة الأساسية للملكية الفكرية — تجاوز البطولة والخير لحدود الدين والثقافة والجغرافيا — لا تزال أكثر أهمية من أي وقت مضى.

نبذة عن شركة أطفال ال٩٩ القابضة

تأسست شركة أطفال ال٩٩ القابضة كشركة كندية–إماراتية خصيصًا لإعادة إطلاق "التسعة والتسعون" كعلامة ترفيهية متعددة المنصات، ومستلهمة من القيم العالمية، لتصبح ضمن أفضل عشر ملكيات فكرية موجهة للأطفال عالميًا. وتتمتع الشركة بدعم مستثمرين متوافقين مع رسالتها، ومستشارين ذوي خبرة في ترفيه الأطفال والتقنيات الحديثة، وملتزمين بإنتاج محتوى يلهم الأجيال القادمة لبناء عالم أكثر تسامحًا وتعاطفًا ورعاية ولطفًا.

نبذة عن شركة الاستثمارات المتسارعة

شركة الاستثمارات المتسارعة هي صندوق يستثمر في الكيانات التي تعمل على حل المشاكل ذات البعد الحضاري باستخدام إطار "المنظمات المتسارعة". ويتعاون الصندوق مع مؤسسين لإنشاء شركات ذات أهداف تحويلية كبرى — تخلق قيما للبشرية بينما تنمو بشكل مربح.