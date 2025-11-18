اختراق في الملاحة في ساحة المعركة: UNIBIRD تطلق وحدة الملاحة عبر القياس البصري للمسافات N200 بقيمة 399 دولارًا لعمليات الطائرات بدون طيار دون الاعتماد على نظام تحديد المواقع العالمي

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 18 نوفمبر ، 2025 / PRNewswire / -- أطلقت "يوني بيرد" ( (UNIBIRD وحدة الملاحة عبر القياس البصري للمسافات N200 ، وهو حل مبتكر يمكّن الطائرات بدون طيار من التنقل والتحديد الذاتي للموقع باستخدام رؤية الذكاء الاصطناعي. هذه القدرة لا تسمح فقط بالعمل في بيئات بدون نظام تحديد المواقع العالمي ولكن أيضًا تجعل الطائرات بدون طيار محصنة ضد التشويش والتزييف عبر نظام تحديد المواقع العالمي.

بسعر أقل من 399 دولارًا ، وهو ما يمثل فقط واحد على عشرين تكلفة أنظمة القصور الذاتي التقليدية المصنوعة من الألياف البصرية ، فإن وحدة N200 توفر دقة مستمرة في تحديد المواقع مع هامش خطأ منخفضة قدره 2٪ وتوفر توافق للتوصيل والتشغيل مع برمجيات PX4 ، مما يمثل قفزة كبيرة في الملاحة في ساحة المعركة وقدرات الضربات الدقيقة. لا يلزم وجود خرائط صناعية مثبتة مسبقًا.

تفوق وحدة الملاحة البصرية N200 في الأداء الحلول التي تقدمها شركتا "ريد كات" ( Red Cat ) و"بالانتير" ( Palantir )، حيث توفر 656 قدمًا من الارتفاع التشغيلي (4 أضعاف حد الحلول الخاصة بهم البالغ 150 قدمًا) ، وسرعة أقصى تبلغ 44.7 ميل في الساعة (3 أضعاف سقف الحلول الخاصة بهم البالغ 16 ميلاً في الساعة) ، ودقة ديناميكية متفوقة بنسبة 2-8٪. بسعر 399 دولارًا والآن في مرحلة الإنتاج الضخم ، فإنه يوفر الملاحة عالية الأداء للبيئات التي لا يتوفر بها نظام تحديد المواقع العالمي.

في ساحات المعركة الحديثة ، يتم تعطيل الملاحة التقليدية المعتمدة على نظام تحديد المواقع العالمي بسبب الحرب الإلكترونية ، مما يؤدي إلى فقدان الطائرات بدون طيار السيطرة أو تحطمها، حيث يعد ذلك سببًا في ما يصل إلى 75٪ من خسائر الطائرات بدون طيار ويقلل معدلات نجاح المهمة إلى أقل من 10٪.

من بين الخيارات المتاحة ، تشكل الروابط المرتبطة بالألياف البصرية اثنين من العيوب الرئيسية: أولاً ، تؤدي كابلاتها الهشة إلى معدل فشل مرتفع ؛ ثانيًا ، تضيف بكرة الألياف حمولة إضافية تبلغ حوالي 3 كغم. برغم كونها دقيقة، يمكن أن تكلف أنظمة الملاحة بالألياف البصرية المعتمدة على القصور الذاتي ما يقرب من 10000 دولار ، مما يجعلها غير مناسبة لعمليات الطائرات بدون طيار واسعة النطاق والحساسة للتكلفة.

من خلال دمج بيانات قياس القصور الذاتي والكاميرا مع مستشعر نطاق الليزر ، تحقق وحدة N200 تحديد مواقع دقيق ومستقر من خلال إطار عمل للتحسين مقترن بشكل وثيق. تضمن الخوارزميات المحسنة مع التتبع التكيفي للخصائص أداءً مستقرًا حتى في البيئات قليلة التفاصيل أو عند السرعات العالية ، وتدعم سرعات الطيران من 15 إلى 20 متر/ثانية وسرعات الهجوم تصل إلى 25 متر/ثانية.

تتصل وحدة N200 ، المصممة للنشر السريع، مباشرةً بوحدات التحكم في الطيران المعتمدة على برمجيات PX4 ولا تتطلب سوى ضبط بسيط لقيم PID (التناسب، والتكامل، والاشتقاق). يمكن إكمال دمج النظام في دقائق. مع تأخير 28 ملي ثانية فقط وهامش لخطأ الدقة قدره 2٪ ، مما يتيح ملاحة موثوقة بدون نظام تحديد المواقع العالمي.

تجمع شركة "يوني بيرد دوت إيه آي" ( UNIBIRD.ai )، التي يقع مقرها الرئيسي في دبي ، نقاط القوة في مجال البحث والتطوير والتصنيع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتقديم وحدات متقدمة للطائرات بدون طيار معتمدة على الذكاء الاصطناعي وميسورة التكلفة، وتقديم حلول على متن الطائرة للملاحة والتعرف على الأهداف والتتبع والتفاعل الدقيق.

تعيد وحدة الملاحة عبر القياس البصري للمسافات N200 ، المتاحة الآن للطلبات الكبيرة، تعريف الملاحة الدقيقة ذات التكلفة الفعالة ، مما يمكّن الطائرات بدون طيار من التنقل والطيران بدقة في بيئات لا يتوفر بها نظام تحديد المواقع العالمي.

لمزيد من المعلومات ، يُرجى زيارة موقع الويب https://www.unibird.ai ، بالإضافة إلى حساباتنا على تيك توك ، و إكس (تويتر سابقًا) ، و فيسبوك ، و يوتيوب .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2822330/image_849469_26750412.jpg