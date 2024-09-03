اختيار KnowBe4 كأفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط

حصلت KnowBe4 على تقدير لثقافتها التنظيمية الاستثنائية في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت KnowBe4، المزود الرائد عالميًا للتدريب على التوعية الأمنية ومنصة محاكاة التصيد الاحتيالي، عن اختيارها كأحد أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط من قِبَل Great Place to Work، الهيئة العالمية الرائدة في ثقافة مكان العمل. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام KnowBe4 بتوفير بيئة ديناميكية وشاملة للجميع.

وقد تم تصنيف KnowBe4 في المرتبة التاسعة في قائمة أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط لعام 2024 في فئة الشركات الصغيرة، تقديراً لالتزامها بتعزيز الشمولية والتنوع في مكان العمل، بالإضافة إلى مواءمة ثقافة العمل مع احتياجات القوى العاملة العالمية.

وصرحت Ani Banerjee، رئيسة قسم الموارد البشرية في KnowBe4، قائلة: "موظفونا هم حجر الزاوية في نجاحنا"، "لقد أسسنا مكان عمل يعزز كل من النموذج المهني والرفاهية الشخصية. إن التأمين الطبي الشامل لموظفينا وعائلاتهم، إلى جانب تذاكر الطيران السنوية للتواصل مع أحبائهم، ليست سوى بعض المزايا التي تُظهر التزامنا بتوفير بيئة عمل داعمة ومتوازنة، ويأتي هذا التقدير من Great Place to Work الشرق الأوسط ليثبت جهودنا المستمرة لخلق مكان عمل يُمكن فيه لجميع الموظفين تحقيق إمكاناتهم."

تعتمد دراسة الأماكن الأفضل للعمل، المعترف بها عالميًا، على منهجية صارمة لتقييم ثقافات وممارسات مكان العمل، وقد تم استطلاع آراء آلاف الموظفين في جميع أنحاء المنطقة لتحديد أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط لعام 2024، ويستند هذا التقدير إلى تجارب الموظفين في نواحي الثقة والابتكار وقيم المؤسسة والقيادة، ومدى نجاح المؤسسات في تعزيز بيئة شاملة.

لمزيد من المعلومات حول الوظائف المُتاحة في KnowBe4، قم بزيارة https://www.knowbe4.com/careers.

نبذة عن KnowBe4

KnowBe4، هي الشركة المُقدّمة لأكبر منصة للتدريب على التوعية الأمنية ومحاكاة التصيّد الاحتيالي في العالم، وتستخدمها أكثر من 65000 مؤسسة حول العالم. تأسست KnowBe4 على يد Stu Sjouwerman، المتخصص في تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات، وتساعد المنظمات على معالجة العنصر البشري للأمن من خلال زيادة الوعي حول برامج الفدية الاحتيالية، واحتيال المديرين التنفيذيين، وغيرها من أساليب الهندسة الاجتماعية من خلال نهج جديد لتدريب التوعية الأمنية. ساعد الراحل Kevin Mitnick، والذي كان متخصصًا في الأمن السيبراني معترفًا به دوليًا وكبير مسؤولي القرصنة في KnowBe4، في تصميم تدريب KnowBe4 بناءً على أساليبه الموثقة جيدًا في الهندسة الاجتماعية. تعتمد المؤسسات على KnowBe4 لحشد مستخدميها النهائيين كخط دفاعهم الأخير، وتثق في منصة KnowBe4 لتعزيز ثقافة الأمان لديهم وتقليل المخاطر البشرية.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Kathy Wattman

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