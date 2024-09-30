اختيار Momentus Technologies لدفع الابتكار في عمليات إدارة الأماكن والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي

وصرَّح ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: "في مركز دبي التجاري العالمي DWTC، قمنا ببناء سُمعَة طَيِّبة للحفاظ على معايير استثنائية في إدارة الفعاليات والأماكن، مع تلبية متطلبات الصناعة المتطورة بشكل مستمر، وتُعتَبر شراكتنا مع Momentus Technologies هي الخطوة التالية في رحلتنا نحو تعزيز التمَيُّز التشغيلي. من خلال دمج منصة Momentus المتطورة، نحن لا نعزز الكفاءة فحسب، بل نضع أيضًا معايير جديدة للصناعة. يتيح لنا هذا التعاون مواصلة تقديم تجارب متميزة لأصحاب المصلحة العالميين لدينا، وتعزيز ريادة مركز دبي التجاري العالمي في المعارض والفعاليات الدولية.

ستوفر شركة Momentus Technologies، المشهورة بتقديم حلول مُبتكَرة لإدارة الأماكن والفعاليات، منصة متكاملة مخصصة لإدارة حجوزات الفعاليات واسعة النطاق في مركز دبي التجاري العالمي، وعمليات الفعاليات والأماكن، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي. ستستفيد Momentus من خبرتها في التعامل مع الخدمات اللوجستية المُعقَّدة من خلال التكنولوجيا المبتكرة والعمل جنبًا إلى جنب مع مركز دبي التجاري العالمي لمواصلة تعزيز الكفاءة وتقديم جودة خدمة استثنائية عبر مجموعة واسعة من فعاليات مركز دبي التجاري العالمي.

صرح Alex Alexandrov، الرئيس التنفيذي لشركة Momentus Technologies، قائلًا: "تُمثِّل هذه الشراكة علامة فارقة هامة لمنصة Momentus مع توسعنا في منطقة الشرق الأوسط"، "ويشرفنا أن يتم اختيارنا من قِبَل أكبر مكان للمعارض في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن نساهم في مهمتهم المتمثلة في وضع معايير جديدة في الصناعة، ستدعم القدرات المتقدمة لمنصتنا مركز دبي التجاري العالمي في تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتعزيز قدرته التشغيلية ليس فقط خلال الوقت الحالي، ولكن في المستقبل أيضًا".

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي (DWTC):

يُعتَبَر مركز دبي التجاري العالمي، الذي تأسس عام 1979، مركزًا عالميًا لتسهيل الأعمال التجارية، وهو مَوطِن لمركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة، حيث يُوَفر المركز منصة لربط الأشخاص والمنتجات والابتكار والأفكار من جميع أنحاء العالم من خلال تقويم ديناميكي للمعارض التجارية الدولية وقائمته الخاصة من الفعاليات الكبرى الرائدة في القطاع. باعتباره منطقة حرة مخصصة، تكملها العقارات التجارية الحائزة على جوائز، يلعب مركز دبي التجاري العالمي دورًا لا يتجزأ في قصة نمو دبي والمنطقة. منذ افتتاحه، استضاف مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 6000 فعالية، مع ناتج اقتصادي يقدر بنحو 248 مليار درهم إماراتي، وجذب أكثر من 38 مليون زائر أعمال إلى دبي.

www.dwtc.com

نبذة عن Momentus Technologies

Momentus Technologies هي شركة عالمية تُقَدم حلول إدارة الأماكن والفعاليات الرائدة في الصناعة والتي تمكن المؤسسات من خلق لحظات استثنائية. مع أكثر من 60,000 مستخدم في أكثر من 50 دولة، تلبي Momentus احتياجات مراكز المؤتمرات والمعارض والتعليم العالي والشركات والملاعب، والساحات، ومراكز الفنون، والثقافة. توفر منصتها القوية البديهية إلى جانب الحلول الذكية القائمة على البيانات والخبرة التي لا مثيل لها للعملاء رؤية لعمليات الأحداث الماضية والحالية والمستقبلية لزيادة الرؤية الشاملة وتحسين الكفاءة وتحقيق أهداف العمل. تأسست شركة Momentus في عام 1985، ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، ويعمل موظفو الشركة في جميع أنحاء العالم في مكاتب Momentus وعن بُعد.

https://gomomentus.com/

للتواصل

العلاقات العامة في أمريكا الشمالية:

Rebecca Meckstroth [email protected]

العلاقات العامة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا EMEA ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC:

Miriam Hageboeck [email protected]

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2290838/Momentus_Technologies_Logo.jpg

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2517793/Momentus_Technologies__Dubai_World_Trade_Centre_logo.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2517794/Momentus_Technologies__Dubai_World_Trade_Centre_Appoints_Momentus_Technologies_to_Drive_Innovation.jpg