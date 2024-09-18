اختيار أنظمة BirchStreet كشريك حصري لتوفير حلول خدمات الشراء والدفع لشركة Red Sea Global في المملكة العربية السعودية

تلعب هذه الشراكة الإستراتيجية دورًا محوريًّا في تحويل ساحل البحر الأحمر إلى وجهة فاخرة

لاس فيغاس، 18 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة BirchStreet Systems، الشركة الرائدة في مجال تقديم حلول الشراء والدفع في قطاع الضيافة، اليوم عن إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة Red Sea Global، الشركة المطوِّرة لمشروعَي السياحة التجديدية، البحر الأحمر وأمالا، لتكون الشريك الحصري لحلول الشراء والدفع.

تعمل Red Sea Global حاليًّا على تطوير مشروعَين من أهم مشاريع المملكة العربية السعودية، واللذَين سيُحْدِثَان نقلة نوعية في مجال السياحة بتحويل جزء كبير من ساحل البحر الأحمر إلى وجهات فاخرة على مستوى عالمي. ويمتد مشروع البحر الأحمر على مساحة تعادل مساحة دولة صغيرة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويشمل أرخبيلاً من الجزر البكر.

وفي تعليق له على أهمية هذه الشراكة، صرح Mark Haywood، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والنائب الأول للرئيس الدولي لشركة BirchStreet Systems، قائلاً: "اختيارنا كشريك حصري لحلول الشراء والدفع لشركة Red Sea Global يُعَدّ شهادةً على الخبرة الفريدة التي تتمتع بها شركة BirchStreet Systems في قطاع الضيافة، ويبرز قدرتنا على دعم المشاريع الضخمة. وتستعد شركتنا Red Sea Global لإعادة تعريف مفهوم السياحة الفاخرة، ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا من هذه الرحلة التحويلية".

ومن جانبه، علق اكرم هاشم، كبير مديري قسم العمليات التكنولوجية لأنظمة الضيافة في شركة Red Sea Global، قائلًا: "هناك العديد من مزودي حلول الشراء والدفع في السوق، لكن شركة BirchStreet Systems تبرز كمزود حقيقي لحلول قطاع الضيافة. إن العلاقات طويلة الأمد التي تربط الشركة بالعلامات الفندقية الرائدة وخبرتهم العميقة في هذا المجال جعلتها الشريك المثالي لهذا المشروع".

لقد كان لسجل شركة BirchStreet Systems الحافل بالنجاحات مع علامات تجارية عالمية رائدة على غرار Four Seasons، وMarriott، وHilton، وHyatt دور أساسي في تأمين هذه الشراكة. وأكمل Haywood قائلاً: "أدركت شركة Red Sea Global العلاقات الوثيقة التي تربطنا بكبرى العلامات الفندقية الرائدة، ورأت القيمة وراء إبرام شراكة مع شركة متجذرة بعمق في قطاع الضيافة. وستلعب مجموعة الخدمات الشاملة التي تقدمها شركتنا والمصممة خصيصًا لقطاع الضيافة من قِبَل خبراء متمرسين في القطاع، والتي تشمل حلول الشراء الإلكتروني، والحسابات المستحقة الدفع، وإدارة المخزون، وإدارة الوصفات، دورًا حاسمًا في دعم التميز التشغيلي لهذه الفنادق الفاخرة".

استقبل مشروع البحر الأحمر أول ضيوفه العام الماضي، مع افتتاح ثلاثة فنادق حتى الآن. ومن المتوقع أن تستقبل فنادق Shebara وDesert Rock أول ضيوفها في وقت لاحق من هذا العام، في حين تستعد جزيرة Shura لاستقبال الضيوف في عام 2025. وقد بدأ مطار البحر الأحمر الدولي في استقبال الرحلات الداخلية بانتظام منذ سبتمبر 2023، بينما بدأت الرحلات الدولية في أبريل 2024، مع جدول رحلات مرتَين أسبوعيًّا بين مطار البحر الأحمر ومطار دبي الدولي.

سيضم مشروع البحر الأحمر، عند اكتماله الكامل في عام 2030، خمسين منتجعًا يوفر ما يصل إلى 8,000 غرفة فندقية وأكثر من 1,000 عقار سكني موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما سيتضمن المشروع مراسيَ فاخرة، وملاعب جولف، ومرافق ترفيهية، ومطاعم، ومقاهي، فضلاً عن العديد من المنشآت الترفيهية الأخرى.

من المقرر افتتاح وجهة ثانية، وهي Thuwal Private Retreat، الواقعة جنوبًا، خلال الأسابيع المقبلة، بينما يسير مشروع أمالا وفق الخطة لاستقبال أول ضيوفه في عام 2025، مع اكتمال بناء أول ثمانية منتجعات ضمن المرحلة الأولى من منطقة Triple Bay، إلى جانب منتجعات Corallium والنادي البحري الشهير Yacht Club.

نبذة عن شركة BirchStreet Systems

تأسست شركة BirchStreet عام 2002، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير تقديم حلول الشراء والدفع للمؤسسات العاملة في قطاع الضيافة. وتوفر منصة برامج BirchStreet للعلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال الضيافة مجموعة كاملة من تطبيقات المشتريات، بما في ذلك برمجيات المشتريات الإلكترونية، وأتمتة الحسابات المستحقة الدفع، وإدارة الفواتير، وإدارة المخزون، وإدارة الوصفات، ومدفوعات الموردين، وكذلك إعداد التقارير والتحليلات. يستفيد عملاء BirchStreet من حلول الشركة للوصول إلى شبكة واسعة من الموردين وإدارة مليارات الدولارات من النفقات سنويًّا عبر مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك الأطعمة، والمشروبات، والمواد التشغيلية، وخدمات الصيانة، والمشاريع الرأسمالية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.birchstreetsystems.com .

نبذة عن شركة Red Sea Global

شركة Red Sea Global (المعروفة باسم RSG - البريد الإلكتروني www.redseaglobal.com ) هي شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية. وتعتبر مطورًا عقاريًّا متكاملاً رأسيًّا، مع محفظة أعمال متنوعة تشمل قطاعات السياحة، والسكن، والتجارب، والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية، والخدمات. وتتضمن هذه المشاريع وجهات السياحة المتجددة الفاخرة على غرار مشروع البحر الأحمر، الذي بدأ في استقبال الضيوف عام 2023، ومشروع أمالا، الذي من المقرر أن يستقبل أول ضيوفه في عام 2025.

ومن المتوقع أن تفتتح الوجهة الثالثة، Thuwal Private Retreat، هذا العام. كما كُلِّفَت شركة RSG بتنفيذ أعمال تجديد مطار الوجه المحلي، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للمبنى الحالي وبناء صالة سفر دولية جديدة.

وتعتبر شركة RSG حجر الزاوية في طموح المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها. وتسعى الشركة، عبر محفظتها المتنامية من الوجهات والشركات التابعة والمشاريع، إلى قيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامةً، وإظهار كيفية قدرة التطوير المسؤول على الارتقاء بالمجتمعات، وتحريك الاقتصاد، وتعزيز البيئة.

للتواصل الإعلامي:

Jack Williams

شركة Red Sea Global

مدير قسم العلاقات العامة

[email protected]

Irina Jakovleva

شركة BirchStreet Systems

كبيرة مسؤولي التسويق

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Andrea Mane

شركة ProVision Partners

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