اختيار إحدى شركات "طقس العرب" ضمن قائمة PwC Net Zero Future50 للحلول الذكية في إدارة التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي

7 ديسمبر / كانون أول 2023

/PRNewswire/ -- أعلنت شركة بي دبليو سي PWC الرائدة في مجال الاستشارات عن اختيار احدى شركات "طقس العرب" الخاصة بالحلول الذكية لإدارة التغيرات المناخية "ميتيو ويذر" ضمن قائمة PwC Net Zero Future50 للتقنيات الذكية المبتكرة في التعامل مع المتغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و ذلك ضمن تقرير أصدرته في مدينة دبي الأسبوع السابق.

One of "ArabiaWeather" Companies has been selected Among PwC Net Zero Future50 for Smart Solutions in Climate Change Management in MENA region

و بناءً على تقرير (PwC Net Zero Future50) - الشرق الأوسط فقد تم اختيار و تحديد أفضل الشركات الرائدة في الشرق الأوسط التي تكرس جهودها بشكل مستمر في مجابهة التغير المناخي، الذي شكل حاجة ملحة لدى الأفراد والحكومات و الأعمال بمختلف اتجاهاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهته والتقليل من آثاره.

و جاء اختيار شركة ميتيوويذر (إحدى شركات طقس العرب) نظراً للتميز الكبير الذي تم تحقيقه من خلال توظيف التكنولوجيا المُتطورة المتمثلة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي و دمجها مع حلول مناخية مُبتكرة تساعد على ادارة الازمات و الكوراث و التقليل من التبعات المُختلفة للأزمات المناخية. و تمتلك شركة ميتيوويذر باقة للمُنتجات المعنية بما يُسمى "بالأمن المناخي" لمختلف القطاعات حيث تساهم هذه الباقة من تعزيز مفهوم الأمن و التكيف المناخي من خلال حلول مُتكاملة استشارية و تكنولوجية مُخصصة لكل قطاع تتضمن خصائص تنظيمية للقوى العاملة و الاجراءات التشغيلية التي تضمن التقليلمن مخاطر وآثار المناخ الصعبة، تحسين العمليات التشغيلية وإدارتها بكفاءة، إدارة الكوارث المناخية وزيادة الجاهزية والاستعداد لها، وتقليل الخسائر التي قد تنجم عنها. و يستخدم هذه الباقة عدد كبير من الحكومات و الشركات في المنطقة العربية.

من جهته قال السيد محمد الشاكر - الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات طقس العرب "يشرفنا ويسعدنا اختيارنا كأفضل 50 شركة مبتكرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير (PwC Net Zero Future50)، وهذا ما يؤكد التزامنا الدائم بالاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة في مكافحة تغير المناخ، نحن كشركة نكرس أنفسنا لتوفير الحلول التي لا تعالج التحديات التي يشكلها التغير المناخي فحسب، بل نسعى في تمكين القطاعات المختلفة في الازدهار والاستدامة في أعمالها"

يُذكر أن شركة بي دبليو سي PWC قد قامت بإصدار هذا التقرير في الحادي و العشرين من تشرين الثاني الحالي في فعالية أقيمت في مدينة دبي الإماراتية، و يُمكن الإطلاع على التقرير الرسمي عبر هذا الرابط PWC :.

ميتيوويذر

هي الشركة الأولى والرائدة في تقديم الحلول المناخية وتقنيات الأمن المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتميز أنظمتها الذكية في استخدام أحدث البرمجيات والخوارزميات، مستندة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تقوم ميتيوويذر بتقديم حلول الأمن المناخي والحلول الداعمة لاتخاذ القرارات الدقيقة لمختلف القطاعات. الرسالة الرئيسية لشركة ميتيوويذر هي تحسين الاستعدادية، تقليل مخاطر المناخ، إدارة الكوارث والأزمات، تقليل الخسائر البشرية، تحسين جودة الحياة، والمساهمة في ديمومة واستدامة المساهمة في التكيف المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية لايجاد كوكب آمن للعيش لنا وللأجيال القادمة.

الموقع الإلكتروني: ميتيوويذر

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2294136/PwC_Net_Zero_Future50.jpg