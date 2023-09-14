اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة التعددية العالمية لعام 2023

المركز العالمي للتعددية يعترف بالجهود العالمية البارزة التي تسهم في مجتمعات أكثر شمولا

أوتاوا، أونتاريو، 14 أيلول/سبتمبر، 2023 /PRNewswire/ -- استجابة للحاجة الملحة لدعم الاستجابات الإيجابية للتنوع، أعلن المركز العالمي للتعددية اليوم عن القائمة النهائية التي تضم 10 مرشحين للفوز بجائزة التعددية العالمية لعام 2023. تحتفل الجائزة بالعمل الملهم والشجاع الذي يساعد على بناء مجتمعات أكثر شمولا، يتم فيها دعم وحماية التنوع.

قالت Meredith Preston، التي تشغل منصب الأمين العام للمركز العالمي للتعددية "إن الإبداع والشجاعة والالتزام الذي أظهره المتأهلون للتصفيات النهائية لهذا العام مهم للغاية في هذه اللحظة" و"في وقت يتزايد فيه الاستقطاب على مستوى العالم، أصبح من الأهمية بمكان التركيز على تأثيرات قادة التعددية الذين يخلقون مجتمعات أكثر شمولا وسلاما حيث يتم تقدير التنوع. آمل أن تحفزنا هذه الأمثلة جميعا على اتباع نهجهم واتخاذ الإجراءات لمحاولة الاقتداء بهم ".

يقول رئيس لجنة التحكيم الدكتور مروان المعشر من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ووزير الخارجية السابق ونائب رئيس الوزراء الأردني "قدم المتأهلون للتصفيات النهائية للجائزة مساهمات بارزة في تعزيز التعددية في بعض السياقات الأكثر تحديا في العالم. إنهم يعززون مجتمعاتهم من خلال المساعدة في بناء أساس من الاحترام المتبادل والتعاون والهدف المشترك ".

يخضع المرشحون لتقييمات صارمة ويتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية مستقلة من الخبراء المختصين. يعمل المتأهلون للتصفيات النهائية لهذا العام على تعزيز التعددية في مجتمعاتهم عبر مجموعة واسعة من التخصصات، من بناء السلام إلى التطبيق على أرض الواقع، والمشاريع الاجتماعية، والعلاج الطبيعي الرياضي، ورواية القصص، والتكنولوجيا، وما الى ذلك.

من بين هؤلاء المتأهلين للتصفيات النهائية البالغ عددهم 10 مرشحين، سيتم تكريم ثلاثة فائزين في المراكز الثلاثة الأولى، وسبعة سيحصلون على الجوائز الشرفية في حفل سيعقد في نوفمبر في أوتاوا، كندا. سيحصل كل فائز على 50,000 (دولار كندي) لمواصلة عمله لدعم التعددية.

من بين المرشحين النهائيين لجائزة التعددية العالمية لعام 2023:

مساهمات البناء والرقي (كينيا / الولايات المتحدة / العالمية)

دياه خان (النرويج/الولايات المتحدة)

إستر إمام (الكاميرون)

الشبكة العالمية المشتركة بين الأديان للأشخاص من جميع الأنواع والتوجهات الجنسية والهويات والتعبيرات الجنسانية - GIN-SSOGIE (جنوب إفريقيا / العالمية)

مشروع حب الهند (الهند)

ليا بارودي (لبنان)

التنمية السياسية معهد التربية المدنية (البرازيل)

شبكة المترجمين الفوريين والمروجين للثقافات الرابطة المدنية (المكسيك)

الإصلاح: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (فلسطين)

توشيه (بلجيكا)

يمكن الوصول للبيان الصحفي الكامل والمزيد من المعلومات حول المرشحين من هنا .

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على: كالينا إلواند، مدير أول، قسم الاتصالات والشؤون العامة، المركز العالمي للتعددية، ‎+1-613-688-0137, [email protected]

Global Centre for Pluralism SOURCE