اختيار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Miami International Holdings، السيد Thomas P. Gallagher، ضمن قائمة TabbFORUM 40 للسنة الثالثة على التوالي

برينستون، نيو جيرسي، 21 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIH)، الرائدة في تطوير وتشغيل الأسواق المالية المنظمة باستخدام التكنولوجيا عبر فئات متعددة من الأصول، بفخر أن رئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي، Thomas P. Gallagher، قد اختير ضمن قائمة TabbFORUM 40 لعام 2024 وتكرّم هذه القائمة نخبة من المديرين التنفيذيين والمؤثرين الذين يقودون الابتكار والتحول في الأسواق المالية باستخدام التكنولوجيا. هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتم فيها اختيار السيد Gallagher ضمن قائمة TabbFORUM 40 منذ إطلاق الجائزة في عام 2022.

السيد Gallagher أحد المؤسسين الرئيسيين لشركة Miami International Holdings (MIH)، حيث تولى منصب رئيس مجلس الإدارة في عام 2008، وقاد الشركة منذ عام 2012، وهو العام الذي تم فيه إطلاق أول بورصة إلكترونية لعقود الخيارات تابعة لـ MIAX منذ ذلك الحين، أشرف على صعود الشركة لتصبح خامس عشرة أكبر مشغل لبورصات المشتقات المالية في العالم، وذلك حتى 30 سبتمبر 2024، وفقًا لإجمالي عدد عقود العقود الآجلة والخيارات المتداولة في البورصات، كما أفادت جمعية صناعة العقود الآجلة (Futures Industry Association)

قال السيد Gallagher: "يشرفني للغاية أن يتم الاعتراف بي بين هذه المجموعة المحترمة من الخبراء الذين يمثلون الابتكار القائم على التكنولوجيا في الأسواق المالية". "هذا الإنجاز هو دليل على تفاني وشغف فريق MIH بأكمله والخبرة الفريدة لكل موظف. أنا محظوظ لقيادة مثل هذه المجموعة الموهوبة والمحفزة من الأفراد وأتطلع إلى العمل مع الفريق لدفع تاريخنا من الابتكار التكنولوجي."

تكرم TabbFORUM 40 كبار المبتكرين في أسواق رأس المال، أي القادة الذين يتميزون برؤيتهم الاستراتيجية وقدرتهم على التنفيذ، ما يجعلهم متفردين في استغلال التكنولوجيا لتحقيق أقصى فائدة. تسلط القائمة السنوية الثالثة الضوء على إنجازات وتأثير 40 من أبرز الرواد والمبدعين الذين يُحدثون أكبر تأثير في الحلقة الواصلة بين المجال المالي ومجال التكنولوجيا القائمة الكاملة متوفرة على: https://tabbforum.com/opinions/introducing-the-2024-tabbforum-40-innovators-in-financial-markets/ .

نُبذة عن MIAX

تُعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لشركة Miami International Holdings المحدودة وتمتلك Miami International Securities Exchange المحدودة (MIAX®)، وMIAX PEARL المحدودة (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald المحدودة (MIAX Emerald®)، وكذلك MIAX Sapphire المحدودة (MIAX Sapphire™)، وMIAX Futures Exchange المحدودة (MIAX Futures™)، وMIAX Derivatives Exchange (MIAXdx™)، وBermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading المحدودة (Dorman Trading).

MIAX، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald، وكذلك MIAX Sapphire هي أسواق وطنية للأوراق المالية مُسَجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المُدمَجة داخليًّا والمملوكة لها. وتُقدِّم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الأربعة، بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال خيارات التداول في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية، وزمن الاستجابة، والموثوقية، وحتمية الطلب السلكي.

MIAX Futures هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، وتُقَدِّم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك Minneapolis Hard Red Spring Wheat Futures. MIAX Futures هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO)، تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتُوَفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة منظمة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة (DCM)، ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية إلكترونية بالكامل ومتكاملة رأسيًّا، يقع مقرها الرئيسي في برمودا، وتأسست عام 1971. وتتخصّص BSX في إدراج وتداوُل أدوات سوق رأس المال، مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والأرصدة، والصناديق التَحوُّطية، وضمانات المُشتقات، والأوراق المالية المُرتبِطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مُسجَّلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. وتقع مكاتب MIAX Futures في مينيابوليس، مينيسوتا. وتقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي. وتقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. كما تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com .

لمعرفة المزيد عن MIAX Futures، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com/miax-futures .

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضّل بزيارة www.miaxdx.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد عن Dorman Trading، تفضّل بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء المسؤولية ومُذَكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التَّطَلعيَّة

يجب ألا يُشَكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings المحدودة (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، المشار إليها في ما يلي بِـ "الشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض، أو الالتماس، أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وتصف البيانات التَطلُّعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة"، ويُعَدّ هذا تحذيرًا من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قِبَل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدَّد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة، كما أن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الطرف الثالث، وتعتبر استخدامًا عادلاً رمزيًّا بموجب قانون العلامات التجارية.

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