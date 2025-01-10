اختيار شركة CHIQ من بين أفضل 10 علامات تجارية عالمية للمنازل الذكية

لاس فيغاس, 10 يناير 2025 /PRNewswire/ -- في الثامن من يناير وفي حدث أُقيم بالتزامن مع معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025، تم تكريم واختيار شركة CHiQ كواحدة من أفضل 10 علامات تجارية عالمية في مجال المنازل الذكية من قبل مجموعة البيانات الدولية (IDG). وقد جاء هذا التكريم ليعكس الأداء المتميز لشركة CHiQ في قطاع المنازل الذكية.

CHiQ Named Among the Global Smart Home Brands Top 10

ومن جانبه، قال James Wu، المدير العام لمركز أعمال العلامة التجارية الدولية CHiQ: "إن اختيار شركتنا كواحدة من 'أفضل 10 علامات تجارية عالمية للمنازل الذكية' هو تقدير كبير لمكانة CHiQ في الأسواق العالمية. ونتطلع إلى استمرار CHiQ في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة على مستوى العالم".

عرضت شركة CHiQ خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES مجموعة متنوعة من المنتجات المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي AI، بما في ذلك أول جهاز تلفزيون ذكي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي AI، وتلفزيون CHiQ AI Wallpaper بحجم 100 بوصة، وكلاهما يقدمان خدمات مخصصة عبر وكيل CHiQ Canghai الذكي. كما قدمت الشركة ثلاجة ذكية تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي AI تُقلل من الضوضاء ومشاكل إزالة الجليد، ومُكيف هواء ذكي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي AI يُعزز الراحة مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40%. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركة CHiQ غسالة ومُجفف الملابس CHiQ Ozone Supreme Care الذين يوفران غسيلًا فعالًا وتجفيفًا فوريًا مع ميزات عناية مُتقدمة. هذا ويدمج نظام المنزل الذكي من شركة CHiQ خدمات استباقية، وكفاءة في استهلاك الطاقة، وأمان محسّن، وتقنيات الذكاء الاصطناعي AI، الأمر الذي يمكّن المستخدمين من توفير ما يصل إلى 20% من فواتير الطاقة.

منذ دخولها الأسواق العالمية في عام 2017، جسدت CHiQ شعار "الذكاء مع الأناقة" في عام 2023، مُظهرةً تفانيها في تقديم منتجات مُبتكرة وأنيقة. وتُقدم CHiQ الآن، في أكثر من 40 دولة حول العالم، مجموعة مُتنوعة من المنتجات، بما في ذلك أجهزة التلفزيون والثلاجات ومُكيفات الهواء والغسالات.

نشّطت شركة CHiQ من علامتها التجارية من خلال شراكات استراتيجية مع رياضيين مشهورين مثل بطل التزلج الأولمبي Andreas Wellinger ومن خلال رعاية الأحداث الرياضية الدولية رفيعة المستوى. وقد عززت مشاركة العلامة التجارية في أحداث كأس العالم للتزلج FIS ورعايتها للفرق والأحداث الرياضية الإقليمية، بما في ذلك فريق St. George Illawarra Dragons الأسترالي وفريق Daegu FC الكوري الجنوبي وبطولة Terra Wortmann Open، من ظهورها العالمي بشكل كبير. وقد ساهمت هذه المبادرات في رفع المكانة العالمية لشركة CHiQ وتعزيز تفاعل المستهلكين معها.

شهدت شركة CHiQ في عام 2024 نموًا ملحوظًا في مبيعتها، حيث ارتفعت المبيعات الأوروبية بالشركة إلى أكثر من 30%. وشهدت مبيعاتها بأستراليا زيادة بنسبة 40%، وبإندونيسيا زيادة هائلة بنسبة 55%. وفي الوقت ذاته، سجلت ماليزيا وتايلاند والفلبين وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط نموًا كبيرًا في الإيرادات.

بالنظر إلى المستقبل، تعتزم شركة CHiQ مواصلة التركيز على الابتكار، مستفيدة من منتجاتها وخدماتها المميزة لتعزيز تفاعلها مع المستهلكين حول العالم. وتهدف الشركة إلى قيادة مستقبل المنازل الذكية ووضع معايير جديدة لحياة ذكية متطورة.

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