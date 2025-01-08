اختيار شركة NORTH CASPIAN OPERATING COMPANY N.V. (NCOC) لبرنامج GEP SOFTWARE لتحويل عمليات المشتريات

اختيار برنامج GEP SOFTWARE لدعم عمليات شركة NCOC من المصدر إلى الدفع

أحدث عميل جديد لأعمال GEP سريعة النمو في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة GEP®، وهي شركة رائدة في مجال توفير برمجيات وخدمات المشتريات وسلسلة التوريد القائمة على الذكاء الاصطناعي للشركات المدرجة على قائمة Fortune 500 وGlobal 2000 حول العالم، أن شركة North Caspian Operating Company N.V. (المشار إليها في ما يلي بِـ"NCOC")،وهي الشركة المشغلة لمشروع شمال بحر قزوين في كازاخستان، قد اختارت برنامج GEP SOFTWARE™ لدعم وتحويل عملية تحويل عملية المصدر إلى الدفع (S2P) بالكامل.

تقع شركة NCOC في أتيراو بكازاخستان، وتدير حقل كاشغان في شمال بحر قزوين، وهو أحد أكبر الاكتشافات النفطية في العقود الأخيرة، ويلعب دوراً هاماً في قطاع الطاقة في كازاخستان.

تتميز الحلول البرمجية التي تقدمها GEP بالمرونة وواجهات المستخدم البديهية والقدرة على التكامل مع الحلول الرقمية الأخرى. سيتم تقديم برنامج GEP SOFTWARE إلى شركة NCOC لتعزيز قدرات التوريد، وتحليلات الإنفاق، وإدارة الموردين، وإدارة العقود، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والقيمة في جميع عمليات المشتريات، مما يوفر مزايا رئيسية تشمل:

زيادة وضوح الرؤية في عملية المشتريات S2P بأكملها، مما يوفر رؤى أفضل للكشف عن قيمة جديدة وتحقيقها

الاستفادة من أدوات التوريد الاستراتيجية لتحديد فرص توفير التكاليف، والتفاوض بفعالية، وبناء علاقات قوية مع الموردين

الحد من المخاطر من خلال تمكين التقييم الشامل لأداء الموردين

تعزيز عمليات الشراء من خلال أتمتة المهام الروتينية وتحسين الكفاءة العامة في عمليات الشراء

تشمل برامج GEP SOFTWARE برنامج GEP SMART™، الذي حصل على لقب أفضل برنامج مشتريات في العالم للعام الثاني على التوالي، وبرنامج GEP NEXXE™، الجيل التالي من منصة سلسلة التوريد السحابية الموحدة الأصلية، وبرنامج GEP GREEN™ لقياس الاستدامة وتعزيزها. برنامج GEP SOFTWARE مدعوم من GEP QUANTUM، المنصة الرائدة في هذا المجال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً ومنصة التعليمات البرمجية المنخفضة.

نبذة عن GEP SOFTWARE

توفر GEP SOFTWARE منصات رقمية للمشتريات وسلسلة التوريد مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات العالمية على أن تصبح أكثر مرونة وتنافسية وربحية. بفضل الواجهات المقدمة وتدفق الأعمال المرن، تقدم GEP للمستخدمين مساحات عمل رقمية جديدة ومحفزة تحقق مستويات استثنائية من تبني المستخدمين، ومكاسب قيمة في إنتاجية فريق العمل، والإنتاجية الشخصية. تستفيد منتجات GEP من التعلم الآلي، والحوسبة المعرفية، وتقنيات البيانات المتقدمة ودلالات الألفاظ، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الهاتف المحمول، والتقنيات السحابية، وهي مصممة لدمج الابتكارات المستمرة في التكنولوجيا. تتكامل GEP بسرعة وسهولة مع أنظمة الطرف الثالث، والأنظمة الموروثة، مثل SAP، وOracle، وجميع برمجيات ERP وF&A. ومع الدعم الرائع والخدمات، تُعد GEP رائد من رواد الصناعة في رضاء العملاء وولاءهم. وباعتبارها شركة رائدة في العديد من Gartner Magic Quadrants، فإن برمجيات GEP السحابية الأصلية ومنصات الأعمال الرقمية الخاصة بها تفوز باستمرار بجوائز وتقدير من محللي الصناعة وشركات الأبحاث ووسائل الإعلام، بما في ذلك Gartner وForrester وIDC وProcurement Leaders وSpend Matters. يعتبر برنامج GEP SOFTWARE جزء من شركة GEP والتي مقرها في كلارك، نيوجيرسي، وهي المزود الرائد عالميًا لبرامج المشتريات وسلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي والاستراتيجية والخدمات المُدارة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة،www.gepsoftware.com.

للتواصل الإعلامي:

دريك كريفي

مدير العلاقات العامة

GEP

الهاتف: +1 732-382-6565

البريد الإلكتروني: [email protected]

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