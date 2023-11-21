اختيار شركة صنغرو لتزويد أكبر مشروع للطاقة الكهروضوئية السكنية في مصر بعواكس الطاقة الشمسية السكنية SG5RT

القاهرة، 21 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Sungrow، إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال العواكس الكهربائية على الصعيد العالمي وإحدى الشركات الموردة لأنظمة تخزين الطاقة، عن اختيارها من أجل توفير 400 وحدة من عواكس الطاقة الشمسية الذكية التي تعمل بقدرة 5 كيلووات والمزودة بمميزات التشغيل والصيانة فائقة الأمان والإنتاجية وسهلة الاستخدام، وذلك لأكبر مشروع للطاقة الكهروضوئية السكنية في مصر بقدرة 2 ميجاوات، والذي يتضمن 400 محطة للطاقة الشمسية التي تركب على أسطح الوحدات السكنية بمشروع VYE Sodic بالعاصمة القاهرة.

تُعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول الرائدة في مجال التحول الطاقوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). فمصر حاليًا تشهد مرحلة تحول في مجال الطاقة من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة. كما أنها تخطط لزيادة حصتها من الطاقة المتجددة في إمدادات الطاقة لتصل بذلك إلى 42% بحلول عام 2035. وسيعد هذا المشروع السكني الرائع، الذي يعتمد في إمداداته بالطاقة على الطاقة الشمسية، بمثابة علامة فارقة وخطوة كبيرة لقطاع تحول الطاقة السكنية في مصر، وسيخلق تأثيرًا مثاليًا كنموذج للتطبيقات السكنية للطاقة المتجددة بعد الانتهاء منه.

يقع مشروع VYE SODIC في موقع استراتيجي بقلب مدينة الشيخ زايد الجديدة. ويهدف مشروع VYE، باعتباره أول مشروع سكني يعمل بالطاقة الشمسية في قلب القاهرة، إلى تحقيق أقصى قدر من كفاءة توليد الطاقة النظيفة، فضلًا عن تقليل تكاليف الصيانة والحفاظ على البيئة. ومن المقدر أن يقوم هذا المشروع بإنتاج 3.5 جيجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية سنويًا، مما يوفر 1600 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهو ما يعادل غرس ما يقرب من 35 ألف شجرة.

تعتبر شركة Sungrow هي الشركة ذات الحصة السوقية الأكبر في السوق المصرية بقدرة إجمالية تبلغ 700 ميجاوات و15 ميجاوات في الساعة، وسيكون هذا المشروع بمثابة علامة فارقة جديدة للشركة في القطاع السكني وستواصل من خلاله الشركة تعاونها الناجح مع شركائها وعملائها الرئيسيين.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Thompson Meng، نائب رئيس شركة Sungrow PV وشركة Storage BG، قائلًا: "تتشرف شركة Sungrow بتوحيد جهودها مع شركاء النجاح في هذا المشروع الرائد والمتمثلين في شركة Arab Consulting Office (ACO) وشركة EPC، وكذلك شركة Electro-Mechanical for Energy (EME). وتمثل مصر، بالنسبة للشركة، فرصة عظيمة لما لها من إمكانات هائلة لتطوير الطاقة الشمسية على أسطح الوحدات السكنية. وقد أصبحت حلول تخزين الطاقة السكنية من شركة Sungrow حلولًا رائدة تشهد إقبالا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، وذلك يرجع إلى الخبرات المتراكمة لدى الشركة في مجال الطاقة والتي تتجاوز 26 عاماً من الخبرة وابتكاراتها التكنولوجية المستمرة في مجال الطاقة. ومن جانبها، تأمل الشركة أن يكون مشروع الطاقة الشمسية VYE التابع لشركة SODIC بداية جيدة لقطاع الإسكان في مصر، وسنواصل تقديم حلول وخدمات الطاقة المتجددة الأكثر تطورًا لعملائنا وتعزيز عملية التحول الطاقوي".

نبذة عن Sungrow

تعتبر شركة Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") إحدى الشركات العالمية الرائدة وصاحبة العلامة التجارية الأكثر موثوقية عالميًا في مجال عواكس الطاقة الشمسية؛ وقد تجاوزت القدرة الإجمالية لمبيعاتها العالمية من المحوّلات 405 جيجاوات في يونيو 2023. تأسست Sungrow في 1997 من قبل الأستاذ الجامعي Cao Renxian، وهي شركة رائدة في مجال البحث والتطوير لمحولات الطاقة الشمسية مع أكبر فريق متخصص في البحث والتطوير في الصناعة ومجموعة واسعة من المنتجات تقدم حلول المحوّلات الكهروضوئية (PV) وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق المرافق والنطاق التجاري والصناعي والتطبيقات السكنية، بالإضافة إلى حلول محطات الطاقة الكهروضوئية (PV) العائمة المعترف بها دوليًا وحلول قيادة NEV وحلول شحن المركبات الكهربائية وأنظمة إنتاج الهيدروجين المتجددة. مع سجل حافل مدته 26 عامًا في مجال الطاقة الكهروضوئية (PV)، توّلد Sungrow طاقة في أكثر من 150 دولة حول العالم. للمزيد من المعلومات حول Sungrow، قم بزيارة www.sungrowpower.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2277500/Sungrow_SG5RT_Residential_Inverters.jpg