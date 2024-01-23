اختيار منتجات TUMI كأمتعة رسمية لجولة PGA TOUR ورابطة LPGA

لبدء هذه الشراكات المرموقة مع رابطتي الرجال والسيدات، تستضيف TUMI جناحًا تفاعليًا في معرض PGA هذا الأسبوع في أورلاندو، فلوريدا، والذي يتضمن معاينات للمنتجات وظهور الشخصيات المؤثرة وبرامج إضافية تُجرى في الموقع.

قال Jay Monahan، مفوض جولة PGA TOUR: "يسعدنا أن نرحب بـ TUMI في عائلة PGA TOUR إلى جانب شركائنا في LPGA. يسلط هذا التعاون مع LPGA الضوء على قيم TUMI والتزامنا المشترك بتحسين رياضتنا لتفتح ذراعيها مرحبة بالجميع."

وقالت مفوضة LPGA، السيدة Mollie Marcoux Samaan: "يسعدنا أن نرحب بهذه الشراكة الرائعة مع TUMI باعتبارها الأمتعة الرسمية لـ LPGA وجولة PGA TOUR. لا يقتصر معنى هذه الشراكة على التزامنا المشترك بالتميز فحسب، بل تؤكد أيضًا التزامنا الجماعي بتمكين المرأة في الرياضة في كل أنحاء العالم. وباعتبارها جولة عالمية تتوقف في 10 دول حول العالم، تعد مجموعة TUMI المبتكرة للغولف مناسبة تمامًا لمتطلبات LPGA، وستعكس شراكتنا روح التصميم والجودة والأناقة التي تميز كلاً من LPGA وTUMI. ونتطلع إلى تعاون قوي بين LPGA وPGA TOUR وTUMI للاحتفال برحلات وانتصارات رياضيينا داخل الملاعب وخارجها."

وقال Brian Oliver، نائب الرئيس التنفيذي لـPGA TOUR للشراكات المؤسسية: "إن جولة PGA TOUR متحمسة للترحيب بـ TUMI كشريك نجاح جديد، حيث نقدم هذه العلامة التجارية الشهيرة ذات المنتجات الملائمة لأسلوب الحياة للرياضيين والمشجعين في جميع أنحاء العالم. سيستفيد جميع لاعبي الغولف، سواء كانوا هواة أو محترفين، من إمكانية الوصول إلى منتجات TUMI الفريدة وأناقتها المعهودة عند دخولها رسميًا إلى عالم الغولف.

وكذلك قال Andrew Dawson، رئيس TUMI: "يشرفنا أن نبدأ هذه الشراكات مع PGA TOUR وLPGA والاحتفال بإنجازات هؤلاء الرياضيين المرموقين عالميًا. ففي TUMI، نتطور دائمًا لتلبية احتياجات واهتمامات عملائنا والجماهير ذات الاهتمامات المتماثلة. لقد كانت خدمة مجتمعنا من الرياضيين التنافسيين والترفيهيين خطوتنا التالية المتعمدة والحقيقية لعلامتنا التجارية."

توفر تشكيلة مستلزمات الجولف المتانة المميزة للعلامة التجارية والمواد العالية الأداء والتصميم المبتكر، وهي مستوحاة من الشغف بالرياضة وبالاحتفاظ بالطابع المميز لمنتجات TUMI. وتتصدر المجموعة حقائب الجولف، التي توفر ميزات مصممة لهذه اللعبة واحتياجاتها بالذات، بما في ذلك بطانة ناعمة الملمس، ومنافذ شحن USB-C وجيوب تبريد، إلى جانب رقع قابلة لكتابة حروف الاسم الأولى عليها كعنصر إضافي من التخصيص وإضفاء الطابع الشخصي، الأمر الذي تنفرد به TUMI. صُممت الحقائب والملحقات الإضافية الملائمة لأسلوب الحياة الإضافية، مثل الحقائب القماشية وأدوات التعامل مع العشب وحقائب الأوتاد والكرات وأغطية المضارب والمزيد، لتتناغم بسلاسة مع عروض الحقائب.

ولقد تم تصميم كل قطعة في المجموعة مع أخذ طبيعة لعبة الجولف الاحترافية القاسية في الاعتبار، حيث تم تصميمها بأعلى التفاصيل الفنية المصممة لمساعدتك في الأداء داخل وخارج الملعب. وتتراوح أسعار حقائب الجولف والسفر للمجموعة ما بين 795 دولارًا و1595 دولارًا أمريكيًا، مع حقائب وملحقات إضافية تتراوح ما بين 125 و650 دولارًا أمريكيًا.

تتوفر المجموعة حصريًا على موقع TUMI.com عالميًا وستتوفر قريبًا في متاجر مختارة من TUMI ونوادي الجولف ومتاجر مختارة متعددة الأقسام في الربيع القادم. وسيتم أيضًا عرض عناصر محددة في المعارض المؤقتة على هامش بطولات PGA TOUR وLPGA Tour على مستوى العالم على مدار العام. لمعرفة المزيد حول شراكات TUMI الرياضية، تفضل بزيارة TUMI.com/About.

معلومات عن TUMI

منذ عام 1975، ابتكرت TUMI اللوازم الأساسية للأعمال والسفر والأداء، فأنتجتها بمستوى عالمي فاخر شديد الأناقة، وبتصميم مخصص لترقية كل جوانب الحياة أثناء التنقل، مع جعلها أسهل وأجمل. ومن خلال المزج بين الأداء الوظيفي الذي لا تشوبه شائبة مع روح الإبداع، نلتزم بالعمل تجاه تلبية احتياجات التنقل والحركة، لنكون شريكًا مدى الحياة للرحالة والمسافرين في سعيهم لتحقيق شغفهم. لمعرفة المزيد عن TUMI، تفضل بزيارة TUMI.com.

إن TUMI وشعار TUMI علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

معلومات عن LPGA

رابطة لاعبات الجولف المحترفات (LPGA) هي منظمة الجولف الاحترافي الرائدة في العالم. تم إنشاء LPGA في عام 1950 من قبل 13 مؤسسة رائدة، ويمثل أعضاؤها الآن أكثر من 60 دولة، وهي أقدم منظمة رياضية نسائية احترافية. من خلال جولة LPGA Tour، وجولة Epson Tour، وLPGA Professionals، والمشروع المشترك مع Ladies European Tour (الجولة الأوروبية للسيدات)، توفر LPGA للمحترفات الفرصة لتحقيق أحلامهن في لعبة الجولف على أعلى مستوى. وبالإضافة إلى جولاتها الاحترافية وبرامج اعتماد التدريس، تتميز LPGA بمؤسسة متكاملة، توفر أفضل البرامج في فئتها للاعبات الجولف من خلال برامج الجولف للصغار، وقسم LPGA للهواة، الذي يوفر للأعضاء من الإناث فرص اللعب والتعلم في مختلف أنحاء العالم. وتهدف LPGA إلى استخدام قاعدتها الفريدة لإلهام وتعزيز الفرص للفتيات والنساء، داخل وخارج ملعب الجولف.

تابع LPGA على الإنترنت على موقعها، www.LPGA.com وعلى تطبيقاتها للمحمول. انضم إلى الحوار الاجتماعي على Facebook، وX (المعروف سابقًا باسم Twitter)، وInstagram وأيضًا YouTube.

معلومات عن جولة PGA TOUR

من خلال تقديم أعظم لاعبي الجولف إلى بؤرة الضوء، تعمل جولة PGA TOUR على إشراك جماهيرنا وشركائنا ومجتمعاتنا في كل أنحاء العالم وإلهامهم والتأثير فيهم تأثيرًا إيجابيًا.

تشارك PGA TOUR، التي يقع مقرها على شاطئ بونتي فيدرا، فلوريدا، في اعتماد البطولات ضمن PGA TOUR، وPGA TOUR Champions، وKorn Ferry Tour، وPGA TOUR Americas، وتدير PGA TOUR Q-School المقدمة من Korn Ferry وجامعة PGA TOUR. ويمثل أعضاء TOUR أفضل اللاعبين في العالم، وينتمون إلى 29 دولة ومنطقة. ومن خلال إبراز أهم اللحظات في هذه الرياضة مع المحافظة على تاريخها وإرثها الكبير، تمتلك PGA TOUR شراكات توزيع محلية طويلة الأمد لتغطية البث على CBS وNBC وGolf Channel وخدمة بث الفيديو على ESPN+‎. وعلى المستوى الدولي، تتوفر تغطية PGA TOUR في أكثر من 200 دولة ومنطقة بـ 28 لغة عبر 44 شريك بث وشريكًا رقميًا. يتم تنظيم البطولات كلها تقريبًا كمنظمات غير ربحية لتحقيق أقصى قدر من العطاء الخيري. وحتى الآن، حققت البطولات عبر كل الجولات أكثر من 3.64 مليارات دولار.

تُمكن للمعجبين متابعة PGA TOUR على تطبيق PGA TOUR الجديد وPGATOUR.COM، وعلى قنوات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Facebook، وInstagram (بالإسبانية، والكورية واليابانية)، وLinkedIn، وTikTok، وX (بالإنجليزية و الإسبانية)، وWhatsApp (بالإنجليزية والإسبانية)، وWeChat، وWeibo، وToutiao، وDouyin وأيضًا LINE.

للتواصل الإعلامي مع TUMI:

TUMI

Alexandra Gillis

[email protected]

Hailey Hauldren

SHADOW

[email protected]

LPGA

J.D. Sterba

[email protected]

PGA TOUR

Chris Cox

[email protected]

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2322881/Tumi_2.jpg