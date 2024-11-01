اختيرت شركة NopalCyber ضمن قائمة MSSP Alert لأفضل 250 مزود لخدمات الأمن المُدارة (MSSP) لعام 2024

القائمة السنوية الثامنة تكشف عن أبرز شركات الأمن السيبراني المزودة لخدمات الأمن المُدارة (MSSP)، والكشف والاستجابة المُدارة (MDR)، ومزودي الخدمات المُدارة (MSP).

مدينة نيويورك, 1 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تحتل شركة NopalCyber مكانة بين أفضل 250 مزود لخدمات الأمن المُدارة (MSSP) )الموقع الإلكتروني: (https://www.msspalert.com/top-250 لعام 2024، وفقًا لـ MSSP Alert، وهي أحد مصادر CyberRisk Alliance.

تم الإعلان عن أفضل 250 مزود لخدمات الأمن المُدارة (MSSP) لعام 2024 في 15 أكتوبر في مؤتمر MSSP Alert Live.

NopalCyber MSSP Alert Top 250 MSSPs

القائمة الكاملة متوفرة هنا: https://www.msspalert.com/top-250

ستصدر MSSP Alert تقرير البحث الكامل لقائمة أفضل 250 مزود لخدمات الأمن المُدارة ( MSSP ) في 18 نوفمبر. نتائج البحث متوفرة في بث خاص على الإنترنت - سجل من هنا: https://www.msspalert.com/webcast/top-250-mssps-for-2024

قال Varun Ira، الرئيس التنفيذي لشركة NopalCyber: "نحن متحمسون للاعتراف بنا ضمن أفضل مزودي خدمات الأمن المُدارة (MSSP)، ما يؤكد التزامنا بالتميز في مجال الأمن السيبراني". "إن تفاني فريقنا لتوفير حلول أمن الإنترنت الهجومية والدفاعية الشاملة والمبتكرة يتيح الأمن السيبراني للجميع، وما يزال يحفزنا لنجاح لا يصدق". وأضاف Varun: "أنا فخور بشكل لا يصدق بالعمل الجاد والإبداع والقيادة الفكرية لمجموعة الخدمات العالمية NopalCyber بأكملها وتركيزها الاستثنائي على ضمان الثقة في الأمن السيبراني لدى عملائنا وترسيخ الثقة بنا".

قالت Jessica C. Davis، المديرة التحريرية لـ MSSP Alert، أحد مصادر CyberRisk Alliance: "تهنئ شركة MSSP Alert و CyberRisk Alliance شركة NopalCyber على هذا الشرف" . "قائمة أفضل 250 مزود لخدمات الأمن المُدارة (MSSP) هي مجموعة من نخبة مقدمي خدمات الأمن السيبراني، وما تزال تتفوق على سوق خدمات الأمن السيبراني بشكل عام. أعضاء هذه القائمة هم الأفضل بين الأفضل."

قال Edward Chick، رئيس الإيرادات في NopalCyber: "هذا الاعتراف هو دليل إضافي على جودة خدماتنا وتكنولوجيتنا، ما يدفع شركتنا NopalCyber للنمو بشكل أكبر على مستوى العالم".

تقوم Jessica C. Davis المدير التحريري لشركة MSSP Alert وChannelE2E بالإشراف على قائمة أفضل 250 مزود لخدمات الأمن المُدارة (MSSP) التابعة لـ MSSP Alert وتقارير الأبحاث.

نبذة عن NopalCyber

شركة NopalCyber تجعل الأمن السيبراني قابلا للإدارة وميسور التكلفة وموثوقًا. إن الخدمات مثل: الكشف والاستجابة المُدارة الموسّعة (MXDR)، وإدارة سطح الهجوم (ASM)، ومحاكاة الاختراق والهجمات (BAS)، والخدمات الاستشارية تعزز وضعك الأمني الهجومي والدفاعي في مجال الأمن السيبراني. كما تتيح الاستخبارات القائمة على الذكاء الاصطناعي في منصة الشركة Nopal360°، وتطبيقها NopalGo، ومؤشر الذكاء السيبراني (CIQ) الخاص بها - لأي شخص قياس وتتبع وتصور موقف الأمن السيبراني الخاص به في الوقت الفعلي. تتناسب خدمات Nopal الهجومية والدفاعية وتحليل التهديدات الخارجية مع احتياجات كل عميل. كما تجعل NopalCyber الأمن السيبراني متاحًا للجميع من خلال توفير حماية بمستوى المؤسسات لجميع أنواع المنظمات على اختلاف أحجامها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.nopalcyber.com/

نبذة عن CyberRisk Alliance

توفر CyberRisk Alliance استخبارات تجارية تساعد النظام البيئي للأمن السيبراني على التواصل، ومشاركة المعرفة، وتسريع التقدم الوظيفي، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً. من خلال علاماتنا التجارية الموثوقة للمعلومات وشبكة الخبراء وأكثر من 250 حدثًا سنويًا مبتكرًا، فإننا نقدم لخبراء الأمن السيبراني تحليلات قابلة للتنفيذ، ونُعتبر امتدادًا فعّالًا لفرق التسويق في هذا المجال. تشمل علاماتنا التجارية SCWorld، وOfficial Cybersecurity Summits، وSecurity Weekly، وInfoSec World، وIdentiverse، وCyberRisk Collaborative، وChannelE2E، وMSSP Alert، وLaunchTech Communications وTECHEXPO Top Secret.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .www.cyberriskalliance.com

للتواصل:

Janine Wald

البريد الإلكتروني: [email protected]

الهاتف: 3153-330-714

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