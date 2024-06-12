اربح 10 ملايين دولار مع Sportsbet.io في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)

تالين، إستونيا, 13 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- ستُقسم الجائزة الكبرى المدهشة البالغ قدرها 10 ملايين USDT 1 = USDT 1) دولار) بين أولئك الذين يتوقعون بشكل صحيح مرحلة المجموعات ومن سيخرج مغلوبًا من المسابقة، حيث ترأس إنجلترا وفرنسا وألمانيا الرهان في الوقت الحالي لرفع الكأس في برلين.

للحصول على فرصة للفوز بالجائزة الكبرى البالغة 10 ملايين، ستحتاج إلى الاشتراك قبل بدء المباراة الأولى في 14 يونيو. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://sportsbet.io/ar/promotions/2024-06-euros-predictor

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ثمة جوائز يمكن الفوز بها لأي شخص يحصل على ما لا يقل عن 16 تنبؤًا صحيحًا لمرحلة المجموعات، وتتزايد الجوائز سريعًا مع تقدم الجولات. يكلف الاشتراك 10 دولارات فقط، وفي مكافأة إضافية لجميع المُراهنين، تُدفع الجوائز بالعملة المشفرة USDT stablecoin، مما يعني أنه يمكن سحب المكاسب بشكلٍ شبه فوري.

قال Alex Haig، مدير Sportsbet.io: "أردنا أن نفعل شيئًا خاصًا لبطولة أمم أوروبا هذا العام، ومن المؤكد أن إجراء أكبر عرض ترويجي في تاريخ Sportsbet.io سيحقق ذلك! قد يصفنا البعض بالجنون لأننا نقدم 10 ملايين USDT لأي شخص يتوقع بشكل صحيح نتيجة البطولة بأكملها، لكننا لم نخاف أبدًا من الفائزين الكبار هنا. نتطلع إلى دفع نظير جائزة محطمة للأرقام القياسية إذا تمكن شخص ما من تحقيقها.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها لاعب Sportsbet.io على جائزة مكونة من ثمانية أرقام. في شهر ديسمبر، تم الحصول على أكبر جائزة كبرى على الإطلاق في كازينو Sportsbet.io، حيث حصل المستخدم المحظوظ على أكثر من 42 مليون USDT عندما لعب العجلة الدوارة بقيمة 50 USDT.

حول Sportsbet.io

تأسست Sportsbet.io في عام 2016 كجزء من مجموعة Yolo Group، وهي شركة رائدة في مجال المراهنات الرياضية بالعملات المشفرة.

كما أنها الراعي الرئيسي لفريق كرة القدم الإنجليزي، ساوثامبتون إف سي وشريك فريق نادي نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، توفر Sportsbet.io مجموعة كبيرة من الرهانات عبر جميع الرياضات الرئيسية والرياضات الإلكترونية، حيث يقدم للاعبين أكثر من 350,000 حدث قبل المباراة سنويًا ومحتوى شامل خلال اللعب.

تفتخر Sportsbet.io بخدمة المراهنة الآمنة والجديرة بالثقة، مع أوقات سحب أقل من 90 ثانية، وهي من بين الأسرع في المجال.

لمزيد من المعلومات حول Sportsbet.io، يُرجي زيارة .https://sportsbet.io/ar/sports