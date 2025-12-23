اربح جوائز ضخمة في الإمارات - منصة Win Oasis أصبحت متاحة الآن!

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 ديسمبر، 2025 /PRNewswire/ -- تم رسميًا إطلاق أول منصة ترفيهية اجتماعية ومكافآت ترويجيةفي الإمارات العربية المتحدة ، Win Oasis، . تعمل Win Oasis بموجب ترخيص رائد صادر عن إدارة دبي للاقتصاد والسياحة (DET) ، وبالتعاون مع غرف دبي للاقتصاد الرقمي كعضو نشط ، توفر وين واحة بيئة رقمية آمنة، تفاعلية ومليئة بالحماس، تتيح للمستخدمين من عمر 21 عامًا فما فوق اللعب والتواصل والفوز بجوائز ترويجية قيّمة، وفي الوقت ذاته تمنح العلامات التجارية منصة مبتكرة ومتوافقة مع الأنظمة للتفاعل مع الجمهور من خلال حملات ترويجية ممتعة وذكية.

حقبة جديدة من الترفيه الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة

عند الإطلاق، تقدم Win Oasis تجربة ترفيه اجتماعي رقمية رائدة تضم أكثر من 500 لعبة مجانية عبر مجموعة واسعة من التصنيفات. وتستعد المنصة للتوسع بوتيرة متسارعة، حيث تهدف إلى الوصول إلى أكثر من 1000 لعبة خلال الشهر الأول فقط، لتمنح المستخدمين تجربة متجددة ومليئة بالحماس باستمرار. جميع الألعاب متاحة للعب مجانًا بالكامل، كما يمكن للمشاركين الانضمام إلى الحملات الترويجية اليومية دون الحاجة إلى إجراء أي عمليات شراء.

ما يجعل Win Oasis منصة فريدة من نوعها

Win Oasis ليست مجرد منصة ترفيه اجتماعي، بل منظومة متكاملة للمكافآت الترويجية صُممت لتعزيز تفاعل المستخدمين، مع دمج العلامات التجارية والشركات بسلاسة داخل تجربة الترفيه نفسها. استُلهمت المنصة من أحدث التوجهات العالمية، وتم تطويرها بعناية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية لتناسب خصوصية السوق الإماراتي، مقدّمة تجربة قائمة على المجتمع، تفاعلية، ومليئة بالفرص والمكافآت.

ما الذي ينتظر المستخدمين:

تنوع وسهولة الوصول: أكثر من 500 لعبة متاحة حاليًا، مع إضافة ألعاب جديدة أسبوعيًا. اللعب مجاني بالكامل دون الحاجة إلى أي عمليات شراء.





حملات وجوائز: عروض ترويجية يومية، حملات موسمية، وفرص فريدة للفوز من خلال اللعب والتفاعل داخل المنصة.



لعب آمن ومسؤول: منصة آمنة ومصممة للمستخدمين من عمر 21 عامًا فما فوق، مع التركيز على الترفيه المسؤول.

حملة الإطلاق: ذهب عيار 24 قيراط والمزيد!

احتفالًا بالإطلاق، تطلق Win Oasis حملة ترويجية مميزة تتضمن مجموعة من الجوائز القيّمة، من بينها:

سبيكة ذهب عيار 24 قيراط





هاتف iPhone 17 PRO





جوائز ترويجية حصرية أخرى

تستمر الحملة حتى 5 يناير 2026 الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الخليج (GST)، دون الحاجة إلى إجراء أي عملية شراء.

يُنصح اللاعبون بمتابعة صفحة Win Oasis الترويجية الرسمية، إلى جانب قنوات المنصة على وسائل التواصل الاجتماعي، للاطلاع على آخر مستجدات الحملات، إعلانات الفائزين، والعروض الترويجية المختلفة.

نبذة عن Win Oasis

Win Oasis هي المنصة الرائدة في دولة الإمارات للترفيه الاجتماعي والمكافآت الترويجية المخصصة للبالغين من عمر 21 عامًا فما فوق. مع مئات الألعاب المجانية والعروض الترويجية اليومية، تتيح المنصة للاعبين التواصل والتنافس والفوز ضمن بيئة ممتعة، آمنة وتفاعلية، لتضع معيارًا جديدًا للترفيه الرقمي في المنطقة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2847238/Win_Oasis_Win_Big_in_the_UAE___Win_Oasis_is_Now_Open_.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2847237/Win_Oasis_Win_Big_in_the_UAE___Win_Oasis_is_Now_Open_.jpg