ارتفاع إيرادات شركة البنية التحتية المستدامة القابضة ("سيسكو") في الربع الثاني من السنة المالية 2024 (باستثناء إيرادات الإنشاءات المحاسبية) بنسبة 15.7% إلى 302.5 مليون ريال سعودي

• تحسن إيرادات الربع الثاني من السنة المالية الرابعة بنسبة 15.7.% مقارنة بالربع الثاني من السنة المالية 2023

• بلوغ إجمالي الربح في الربع الثاني من السنة المالية 2024 نحو 156.8 مليون ريال سعودي، بنمو بنسبة 15.4%

• بلوغ الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 181.2 ريال سعودي، بارتفاع بنسبة 19.2%

جدة، المملكة العربية السعودية, 7 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة البنية التحتية المستدامة القابضة (العروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"سيسكو"، "رمز تداول: 2190")، وهي المستثمر الاستراتيجي الرائد في المملكة العربية السعودية في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية وحلول المياه عن نتائجها المالية للربع المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2024.

ارتفعتإيرادات الربع الثاني من 2024، باستثناء إيرادات الإنشاءات المحاسبية، بنسبة 15.7٪ مقارنة بالربع الثاني من السنة المالية 2023، لتصل إلى 302.5 مليون ريال سعودي. ارتفعت الإيرادات ربع سنوية بنسبة 17.4٪، في حين ارتفعت إيرادات النصف الأول من عام 2024 بنسبة 12٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، مدفوعة بأداء قوي في جميع القطاعات.

بلغ إجمالي الربح في الربع الثاني من السنة المالية 2024 نحو 156.8 مليون ريال سعودي، بنمو ربع سنوي بنسبة 18% و15.4% مقارنة بالربع الثاني من السنة المالية 2023، وذلك بفضل التوسع القوي في الإيرادات. بلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثاني من السنة المالية 2024 نسبة 51.8٪، بما يتماشى مع الربع الثاني من السنة المالية 2023. بلغ إجمالي أرباح النصف الأول من عام 2024 ما قدره 289.6 مليون ريال سعودي، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 9.3٪ عن النصف الأول من عام 2023. ومع ذلك، انخفض الهامش الإجمالي بنسبة 1.2٪ بسبب زيادة الاستهلاك والتكاليف المباشرة.

تأثرت الخسارة المعلنة البالغة 10.6 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024 بخسارة صافية استثنائية بلغت 59.2 مليون ريال سعودي (حصة شركة سيسكو القابضة: 29.6 مليون ريال سعودي) في توزيع (Tawzea)، بسبب المخصصات غير المتكررة للتكاليف الإضافية في ثلاثة مشاريع للهندسة والمشتريات والإنشاءات بقيمة 68 مليون ريال سعودي، ونفقات RSPDI ما قبل التشغيل لمرة واحدة بقيمة 11 مليون ريال سعودي.

بلغ صافي الدخل المعدل للربع الثاني من السنة المالية 2024 ما قدره 14.5 مليون ريال سعودي، وهو انخفاض بنسبة 35.2٪ عن الربع الثاني من السنة المالية 2023 بسبب زيادة الاستهلاك. بالنسبة إلى النصف الأول من عام 2024، انخفض صافي الدخل المعدل بنسبة 30.4٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

التعليق على النتائج: قال المهندس خالد سليماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيسكو:

"يسرني أن أبلغ أن أداء سيسكو لهذا الربع قد تحسن عبر مؤشرات الأداء الرئيسية مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى مواصلة دفع النمو وعائد الاستثمار.

حقق قطاع الموانئ، وهو أكبر قطاعاتنا من حيث الإيرادات وأعلى هامش ربح إجمالي، نتائج قوية مرة أخرى مع التخفيف من تأثير أزمة البحر الأحمر بشكل فعال. على الرغم من الانخفاض الطفيف في حجم المبيعات بسبب الأزمة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 18.2% لتصل إلى 248.2 مليون ريال سعودي.

أظهر قطاع الخدمات اللوجستية أيضًا أداءً قويًا في الربع الثاني من السنة المالية 2024. وقد أثمر توسيع منشآت المستودعات لدينا، حيث شهد هذا القطاع زيادة بنسبة 12.4٪ في الإيرادات. قامت شركة Kindasa التابعة لنا بتحسين هامش الربح الإجمالي إلى 48.0% من 47.3% في الربع الثاني من العام المالي 2023.

بالإضافة إلى ذلك، عرفت شركة SA Talke التابعة لنا ربع قوي، حيث وقعت Tawzea على عقد بقيمة 316 مليون ريال سعودي لمدة 24 شهرًا مع Neom، بدءًا من الربع الرابع للسنة المالية 2024."