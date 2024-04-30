ازدهار للتطوير العقاري والاستثمار كابيتال توقعان اتفاقية لإطلاق صندوق عقاري بقيمة 1.1 مليار ريال في الرياض

- تطوير عقاري بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي لتحويل قطعة أرض بمساحة 103,000 متر مربع إلى مركز تجاري راقي في الرياض.

- يقع المشروع على طريق الأمير تركي الأول، ويتميز بمساحات مكتبية فاخرة ومرافق شاملة مع سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية.

- تهدف هذه الشراكة إلى زيادة العوائد الاستثمارية من خلال استراتيجية عقارية تركز على زيادة الدخل.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 30 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ --

تُعلن شركة ازدهار للتطوير العقاري بالتعاون مع الاستثمار كابيتال - الذراع الاستثماري للبنك السعودي للاستثمار - بكل فخر عن إطلاق صندوق عقاري جديد بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي، مخصص لتطوير مجمع مكتبي وتجاري عالمي المستوى في قلب مدينة الرياض النابضة بالحياة.

Mr. AbdulMohsen bin Fawaz AlHokair, CEO of Ezdihar Real Estate Development Company, and Mr. Khaled bin Abdulaziz AlRayes, CEO of Alistithmar Capital, celebrate the signing of a landmark 1.1 billion Riyal real estate fund in Riyadh, promising to reshape the city's commercial landscape.

ويهدف المشروع إلى التطوير الاستراتيجي لقطعة أرض استثنائية تمتد على مساحة 103,000 متر مربع، وتقع ضمن حرم جامعة الملك سعود على طريق الأمير تركي الأول، ويمثل المجمع المكتبي المقرر إنشاؤه فرصة فريدة للتطوير العقاري، حيث تهدف الاتفاقية إلى أن يكون معلمًا بارزًا في الرياض.

وصُمم المشروع على أن يكون مجمع مكاتب من الدرجة (أ)، حيث يتميز بتصميم عصري ومرافق متميزة، مما يضع معايير جديدة لبيئة الأعمال العصرية. ويقع المشروع في المنطقة الشمالية/الغربية الرائجة بالرياض، ويتمتع بوصول ممتاز إلى الطرق الرئيسية مع وصلات مباشرة إلى مطار الملك خالد الدولي وكافة المشاريع الكبرى التي تدفع نمو الرياض. واُختير الموقع بطريقة استراتيجيًة لجذب الشركات الكبرى التي تبحث عن مكاتب راقية في منطقة حيوية.

وتهدف الخطة التجارية إلى تطوير مجمع مكتبي يولد دخلاً عالياً للمستثمرين، مع تصميم يركز على جودة الحياة من خلال المساحات الخضراء والفسحات الواسعة لتحسين بيئة العمل.، كما سيتميز المجمع بتنوع البنايات لتلبية احتياجات المستأجرين المختلفة، مما يوفر المرونة والتكيف مع متطلبات السوق.

وأعرب السيد عبد المحسن بن فواز الحكير - الرئيس التنفيذي لشركة ازدهار للتطوير العقاري - عن حماسه لهذا المشروع، قائلاً: "يتماشى هذا المشروع بسلاسة مع التزامنا بتقديم مشاريع مميزة وعالية الجودة تتجاوز توقعات عملائنا."

ومن جانبه، قال السيد خالد بن عبد العزيز الريس، - الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال - أن: "من خلال شراكتنا مع شركة ازدهار للتطوير العقاري، نهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة في القطاع العقاري، وتقديم فرص استثمارية تتماشى مع تطلعات المستثمرين وتلبي المتطلبات المتغيرة للسوق، مما يضمن تحقيق أقصى العوائد الممكنة."

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تقدم تطور الرياض كمركز رائد للاستثمار العقاري، وتعزز مكانة شركة ازدهار للتطوير العقاري والاستثمار كابيتال في طليعة سوق العقارات في المنطقة.

نبذة عن ازدهار للتطوير العقاري:

ازدهار للتطوير العقاري - القوة الديناميكية ضمن مجموعة فواز الحكير والمدعومة من ازدهار القابضة - تُحدث تحولاً جذرياً في المشهد العقاري بالمملكة العربية السعودية. وتلتزم الشركة بتعزيز جودة الحياة، حيث تصمم بدقة متناهية مشاريع عمرانية فريدة تندمج بسلاسة مع إيقاعات الحياة العصرية. وبتركيزها على خلق فضاءات استثنائية للعيش ووجهات بارزة، وتُعد مشاريع ازدهار الملهمة ركناً أساسياً في رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى رفع معايير المعيشة والعمل والترفيه.

وتعتزم الشركة تحقيق أكثر من مليون متر مربع من المساحات القابلة للتأجير وتسليم 2000 وحدة سكنية بحلول عام 2030، من خلال تطويراتها في المدن الرئيسية المدعومة بأربعة خطط رئيسية للتنمية، وتكرس ازدهار جهودها لتعزيز الرفاهية المجتمعية في المملكة من خلال التصاميم المبتكرة، الإدارة المالية الذكية، والالتزام بالتميز في جميع مراحل التطوير، بدءًا من اختيار الموقع وصولاً إلى الدعم بعد البيع.

نبذة عن الاستثمار كابيتال:

شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال) هي شركة سعودية مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع قدره 250 مليون ريال سعودي، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك السعودي للاستثمار.

ومُنحت "الاستثمار كابيتال" ترخيصها الأولي من هيئة السوق المالية بتاريخ 16/05/1428 هـ، الموافق 2 يونيو 2007 م (رقم الترخيص 07061-15)، وتم تأسيسها رسميًا وتسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة السعودية بتاريخ 08/07/1428 هـ الموافق 22 يوليو 2007 م (رقم السجل التجاري: 1010235995)، وبدأت الشركة نشاطها التجاري بتاريخ 22/12/1428 هـ الموافق 1 يناير 2008 م.

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