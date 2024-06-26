ازدهار مسابقة المهارات في تشونغ تشينغ

بكين، 26 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من China Daily:

يظهر المتسابقون من مختلف البلدان والمناطق براعتهم في مسابقة الحزام والطريق الدولية الثانية للمهارات التي تقام في تشونغ تشينغ في جنوب غرب الصين من الاثنين إلى الأربعاء.

هناك 18 فئة للمنافسة، 11 منها هي جزء من مسابقة WorldSkills، وهي حدث رفيع المستوى للتعليم والمهارات المهنية. وتشمل هذه الفئات البناء الرقمي والإلكترونيات وتوصيل الكابلات لشبكة المعلومات وتصفيف الشعر.

The second Belt and Road International Skills Competition holds its opening ceremony on Monday evening.

الفئات السبعة المتبقية هي تكنولوجيا السيارات (الطاقة الجديدة)، تكنولوجيا التحكم في إشارات السكك الحديدية، صيانة المركبات الجوية بدون طيار (UAV)، تشغيل نظام الروبوت الصناعي، تثبيت وتصحيح إنترنت الأشياء (IoT)، صنع القهوة، والتسويق عبر الإنترنت.

تلقت هذه المسابقة اهتماما واسعا ومشاركة نشطة من البلدان والمناطق في جميع أنحاء العالم. بالمقارنة مع الدورة الأولى التي عقدت في تشونغ تشينغ في عام 2019، تتمتع هذه الدورة بمواصفات أعلى ومقياس أكبر وتأثير أوسع وأنشطة أكثر ثراءً.

وفقًا للإحصاءات، تعلم من هذا الحدث وشارك فيه 590 شخصًا ماهرًا من 61 دولة ومنطقة، بما في ذلك 190 منافسًا و183 قاضيا و30 مترجمًا. أرسلت بعض الدول المشاركة في هذه المسابقة مسؤولين على المستوى الوزاري ومراقبين فنيين لمراقبة المسابقة بأكملها والتعلم منها.

كان جميع المنافسين في مهارات التركيبات الكهربائية وتكنولوجيا السيارات (الطاقة الجديدة) من الذكور، في حين أن جميع المشاركين في مهارات العلاج التجميلي كانوا من الإناث، حيث شكلت الإناث أكثر من ثلثي المتنافسين في عنصر تصفيف الشعر.

من حيث العمر، كان متوسط عمر المتنافسين 22 عامًا، حيث يمثل المشاركون الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أقل أكثر من 95% من الإجمالي، ويمثل المشاركون الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أقل أكثر من 40%. أصغر مشارك يبلغ من العمر 15 عامًا، ويشارك في فئة تشغيل نظام الروبوت الصناعي.

أقيم حفل الافتتاح مساء يوم الاثنين، يليه مسابقات يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يقام حفل الختام مساء يوم الأربعاء حيث سيتم تسليم الجوائز للفائزين.

بالإضافة إلى فئات المسابقة الرسمية الثمانية عشر، سيكون هناك أيضًا أنشطة مثل الحوارات والجولات في المدينة والعروض والزيارات والتبادلات المنظمة للفرق المشاركة، والمعارض لتعزيز التعاون وتوقيع الاتفاقيات وتسويق النتائج ذات الصلة، والسعي إلى جعل هذه المسابقة "كرنفال" تحت عنوان المهارات مع النقاط البارزة والتجارب والتفاعلات.