استثمار القابضة تعزز مجدداً من توسعها في القطاع الصحي في العراق وتوقع اتفاقية إدارة وتشغيل مستشفى الإمام الحسن المجتبى التعليمي، كربلاء بسعة 492 سرير

هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها بعد توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل مستشفى الناصرية التعليمي في محافظة ذي قار

يصل مجموع الأسرة التي سيتم إداراتها في المستشفيين إلى 1000 سرير

يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية خلال الشهريين القادمين خاصة أن المستشفيين مجهزين بالكامل

بغداد, 24 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- وقّعت شركة إليغانسيا للرعاية الصحية ذ.م.م إحدى الشركات التابعة لاستثمار القابضة والرائدة في مجال الرعاية الصحية، اتفاقية استراتيجية مع وزارة الصحة العراقية بهدف إدارة وتشغيل مستشفى الإمام الحسن المجتبى (التعليمي) بسعة 492 سرير في محافظة كربلاء في جمهورية العراق.

The agreement was signed by Dr. Sabah Noor Al-Musawi, Director General of Karbala Health and Eng. Mohammed bin Bader Al-Sadah, in his capacity as Group CEO of Estithmar Holding.

والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها لشركة إليغانسيا للرعاية الصحية في جمهورية العراق حيث تم توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل مستشفى الناصرية التعليمي في محافظة ذي قار مؤخراً ليصل بذلك عدد الأسرة التي سيتم إدارتها إلى ما يقارب 1000 سرير ما بين محافظتي ذي قار وكربلاء.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من الدكتور صباح نور الموسوي مدير عام صحة محافظة كربلاء والمهندس محمد بن بدر السادة بصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة.

وفي هذه المناسبة علّق المهندس محمد بن بدر السادة الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة على توسع نشاطات الشركة في العراق قائلاً: "تأتي هذه الخطوة في إطار تطوير حجم الأعمال والمشاريع التي تديرها استثمار القابضة في العراق وتعزيزاً لتواجدنا في محافظة ذي قار. كما اننا سعداء بالمضي قدماً في هذه الشراكة الاستراتيجية التي تتماشى مع توجهنا لتطوير القطاع الصحي في جمهورية العراق والارتقاء به من خلال هذه الاتفاقيات وشراكاتنا المتعددة مع وزارة الصحة العراقية.

"كما نعتز بأن شركة اليغانسيا للرعاية الصحية التابعة لاستثمار القابضة تمتلك أعلى المؤهلات والخبرات المستندة إلى معايير الكفاءة والتميز في إدارة أكبر مشاريع ومنشآت الرعاية الصحية إقليمياً وعالمياً، كما تمثل هذه الاتفاقية التزامنا باستراتيجية استثمار القابضة التي تهدف إلى التوسع بأعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية وذلك تحقيقاً لتطوير المحفظة الاستثمارية ونمو قيمتها للمساهمين. "

وقال من جانبه السيد جوزيف هازيل، الرئيس التنفيذي لإليغانسيا للرعاية الصحية:"تهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة حالياً في مستشفى الإمام الحسن المجتبى ومستشفى الناصرية التعليمي للارتقاء بمستوى الخدمات وزيادة الكفاءة التشغيلية والتوسع بالتخصصات الطبية وذلك من خلال تطبيق أحدث

الاستراتيجيات الإدارية والتشغيلية التي تتميز بها شركة إليغانسيا للرعاية الصحية من خلال خبرتها الراسخة وتمرّسها في مجال إدارة وتشغيل المنشآت الصحية."

وتتميز هذه الاتفاقيات بضخامة حجم المشاريع، حيث يضم مشروع مستشفى الإمام الحسن المجتبى ثلاثة مبانٍ ويغطي عدداً كبيراً من الخدمات كالعلاج الجراحي للمرضى الذين يتطلب علاجهم الإقامة داخل المستشفى، كما ويحتوي المستشفى على عدد كبير من العيادات الخارجية التي توفر مختلف التخصصات لتقديم الاستشارات والعلاجات كغسيل الكلى والعلاج الطبيعي وغيرها.كما يضم مشروع مستشفى الناصرية التعليمي 19 قسماً طبياً.

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