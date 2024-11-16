استثمارات مستقبلية مع إطلاق مجموعة «شركات الفيصل البلدي القابضة»

الدوحة، قطر, 16 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة سنيار للتجارة والتوزيع وشركة البلدي القابضة عن إطلاق شراكتهما الاستراتيجية تحت مُسمى مجموعة «شركات الفيصل البلدي القابضة» خلال حفل خاص حضره سعادةُ الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الفيصل القابضة، وسعادة السيد محمد عبدالله العطية، رئيس مجلس إدارة البلدي القابضة. تهدف هذه الشراكة إلى تقديم استثمارات نوعية للأسواق القطرية والإقليمية، وتجسيد دور الشركات المحلية في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.

Chairman of Al Faisal Holding Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani, and Chairman of Al Baladi Holding Mohammed Abdullah Al Attiyah along with other officials during the launch of Al Faisal Al Baladi Holding Chairman of Al Faisal Holding Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani, and Chairman of Al Baladi Holding Mohammed Abdullah Al Attiyah along with other officials during the launch of Al Faisal Al Baladi Holding

وفي إطار هذا التحالف تم إنشاء ركيزة اقتصادية قوية تحت مسمى «مجموعة الفيصل البلدي القابضة» قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في عدد من القطاعات الحيوية المُختلفة، وبشكل خاص مشاريع الإنتاج الحيواني والزراعي، ما يُسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الثروة الحيوانية بشكل مُستدام. بالإضافة إلى ذلك، يشكل قطاع تجارة التجزئة جزءًا هامًا من نشاطات الشركة.

تضمُ مجموعةُ شركات الفيصل القابضة كلًا من: «شركة الفيصل البلدي القابضة» ومقرها قطر، و«شركة الفيصل البلدي جروب لإدارة وتشغيل المراكز التجارية» ومقرها مصر، و«شركة الفيصل البلدي القابضة» ومقرها سلطنة عُمان. وستقوم هذه الشركات بالعمل في عدد من القطاعات المُتنوعة وهي الإنتاج الحيواني والزراعي، التوزيع وتجارة الجملة، التصنيع، تجارة التجزئة، الضيافة والفنادق، المطاعم والأغذية والمشروبات. وستسعى من خلال أنشطتها إلى تلبية الطلب المُتزايد على منتجات وحلول مبتكرة، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية المُستدامة في قطر والمنطقة.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الفيصل القابضة: "يسرني أن أشهد هذه الشراكة الاستراتيجية التي تمثل تطور القطاع الخاص في قطر، وتعزز قدرته على المنافسة من خلال تحالفات مبنية على أسس متينة. هذه الشراكة هي تجسيد لرؤية قطر 2030 في تمكين القطاع الخاص وتعزيز مُساهمته في الاقتصاد الوطني. أتمنى للطرفين التوفيق والنجاح في هذه الشراكة الواعدة."

من جانبه، قال السيد محمد عبدالله العطية، رئيس مجلس إدارة البلدي القابضة ورئيس مجلس مديري شركة الفيصل البلدي: "نحن سعداء بهذا التحالف الذي يفتح لنا آفاقًا جديدة للنمو والتوسع. لقد حققت البلدي القابضة نجاحات ملحوظة في السنوات الأخيرة، وتأتي هذه الشراكة لتعزز مكانتنا في السوق وتوسع نطاق أنشطتنا. نأمل أن تُسهم شركة الفيصل البلدي القابضة في تطوير مشاريع ناجحة ومبتكرة تكون مصدر فخر للجميع".

وأضاف سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس مديري شركة الفيصل البلدي القابضة: "تجمعُنا مع البلدي القابضة أهداف موحدة وتكامل في الموارد والخبرات. وأضاف: من خلال هذه الشراكة، سنحقق تكاملًا وتآزرًا في الأعمال المتنوعة لتعظيم القيمة لجميع الأطراف، بمن في ذلك المستهلكون والمستثمرون، ما سيعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة، ويسهم في تحقيق أثر إيجابي على كافة المستويات."

وقال السيد عبدالله محمد العطية، نائب رئيس مجلس إدارة البلدي القابضة: "لا شك أن استقرار الاقتصاد القطري، وتنوع الفرص الاستثمارية، وبيئة الأعمال الإيجابية، جميعها لعبت دورًا رئيسيًا في ترسيخ مكانة البلدي القابضة كشركة رائدة في السوق، والآن نحن نتطلع بثقة إلى هذه الشراكة ونتطلع إلى بناء مستقبل مُشرق."

وفي هذا السياق، أضاف السيد طارق محمود السيد، عضو مجلس مديري الفيصل البلدي القابضة، قائلًا: "نولي أهمية خاصة لمشاريع الأمن الغذائي بمفهومها الشامل والمستدام، والتي تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا المستقبلية. نسعى لأن نلعب دورًا محوريًا في المنطقة من خلال مشاريع الإنتاج الحيواني والزراعي، إذ نمتلك حاليًا عددًا من شركات الإنتاج الحيواني والزراعي في قطر وعُمان، كما نخطط للتوسع وإطلاق مشاريع جديدة في عدد من دول المنطقة وشمال إفريقيا، لتكون الفيصل البلدي الشركة الرائدة في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى المنطقة."

واختتم السيد هاني الصيادي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس مديري الفيصل البلدي القابضة قائلًا: "تعزز هذه الشراكة محفظتنا الاستثمارية المتنوعة وتتيح لنا توسيع وجودنا في الأسواق الإقليمية والعالمية. تكمن رؤيتنا في تحقيق وجود قوي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال التركيز على الابتكار والجودة في جميع قطاعاتنا وتعد هذه الشراكة امتدادًا طبيعيًا لرؤية الشركتين في تعزيز التكامل الاقتصادي والمساهمة في دفع عجلة التنمية في قطر والمنطقة."

وتخطط الفيصل البلدي لتوسيع نشاطها التجاري في الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المُتنوعة التي تمثلها قطاعات التصنيع والضيافة وتجارة التجزئة. وتشمل محفظة المجموعة الحالية ما يزيد على 30 شركة رائدة في مجالاتها، بما في ذلك أسواق البلدي والبلدي إكسبرس، مصنع الوجبة للألبان والعصائر، وشركة سيتي ليموزين، إلى جانب عدد من المطاعم والشركات في قطاع الأغذية وغيرها العديد.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2558072/Al_Baladi_Holding_Group.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2558073/Al_Baladi_Holding_Group_1.jpg