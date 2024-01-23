استحواذ UNIFRUTTI على VERFRUT لتعزيز منصتها العالمية المتخصصة في أنواع عديدة من الفواكه

• أعلنت مجموعة Unifrutti Group عن استحواذها على شركة Verfrut، وهي شركة بارزة في مجال زراعة وتصدير المنتجات الطازجة، وتجري أعمالها في دولتي تشيلي وبيرو.

• ويدعم هذا الاستحواذ استراتيجية Unifrutti لإقامة منصة متميزة ومتنوعة عالميًا، متخصصة في الفواكه

• ويكمل الاستحواذ أيضًا عرض منتجات Unifrutti من خلال إضافة منصة قوية للعنب والكرز إلى سلة منتجات الفاكهة الحالية

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ — أعلنت Unifrutti، الرائدة عالميًا في إنتاج وتوزيع الفواكه الطازجة المتميزة، عن استحواذها على نسبة 100% من شركة ("Sociedad Exportadora Verfrut S.A. ("Verfrut، وهي شركة إنتاج وتصدير للفواكه، تتمتع بأهمية كبيرة في منطقة أمريكا الجنوبية.

تأسست شركة Verfrut في عام 1996، وتعدُّ لاعبًا بارزًا في مجال المنتجات الطازجة ولها حضور في دولتي تشيلي وبيرو، حيث تدير أكثر من 7500 هكتار من مرافق الزراعة والمعالجة المتكاملة تمامًا. تزرع شركة Verfrut مجموعة كبيرة ومتنوعة من المحاصيل، منها العنب والكرز والتفاح والتوت، وتشتهر بكونها أكبر مصدر للعنب في بيرو، وتعتمد على شبكة تجارية وتوزيعية هائلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية والصين.

ويمثل هذا الاستحواذ خطوة مهمة في توسيع منصة Unifrutti العالمية المتكاملة والمستدامة للفواكه المتعددة. ومع انضمام Verfrut، تصبح Unifrutti شركة فواكه كبرى في تشيلي، وواحدًا من أكبر مراكز إنتاج العنب والكرز على مستوى العالم، وشركة رائدة في مجال التفاح في نصف الكرة الجنوبي. وفضلاً عن هذا، يعمل هذا الاستحواذ على توسيع نطاق Unifrutti بشكل استراتيجي ليشمل بيرو، التي تعرف بكونها مركزًا رئيسيًا في قطاع المنتجات الطازجة.

وتتماشى هذه الخطوة مع هدف Unifrutti لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الفواكه الممتازة والعالية الجودة، والتأكيد على التزامها بالنمو المستدام وتعزيز ريادتها في صناعة الفاكهة العالمية التي تسير بخطى سريعة. ويعمل الاستحواذ أيضًا على توسيع نطاق الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المتميزة لصالح عملاء المجموعة، مع توفير إمدادات ثابتة وآمنة ومتنوعة.

ويخضع استكمال عملية الاستحواذ إلى استيفاء شروط الإغلاق، بما في ذلك الموافقات التنظيمية ذات الصلة. وبعد إتمام الصفقة، تعتزم Unifrutti الحفاظ على عمليات Verfrut العالمية، مما يضمن استمرارية الأعمال.

من جانبه، أكَّد محمد السركي (Mohamed Elsarky)، الرئيس التنفيذي لمجموعة Unifrutti Group، على الأهمية الاستراتيجية لهذه الصفقة قائلاً: "يعد استحواذنا على Verfrut محطة إستراتيجية مهمة في مسيرتنا، يدفع نمو Unifrutti ويعزز التزامنا بالتميز والابتكار. ولا يقتصر هذا التوسع على تعزيز عملياتنا الحالية فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا للنمو المستقبلي، حيث نهدف إلى أن نصبح الشركة العالمية الرائدة والأكثر استدامة في مجال الفواكه المتعددة، ونضع معايير جديدة في الصناعة. كذلك فإن هذه الصفقة تتمتع بتوافق عميق مع تراثنا المشترك المملوك لعائلتنا، ويسعدنا ويشرفنا أن يُعهد إلينا بإرث Verfrut الممتد على مدار 30 عامًا، حيث نشكل سويًا كيانًا إقليميًا قويًا في تشيلي وبيرو."

وأعرب رومانو فيرتشيلينو (Romano Vercellino)، مؤسس ورئيس Verfrut، عن حماسه لهذه الحقبة الجديدة، فقال: "نعتبر إتمام هذه الصفقة قرارًا ممتازًا من جانبنا. Verfrut هي حياتنا. وبعد سنوات عديدة من العمل الشاق مع فريقنا الرائع، نحن واثقون بأن Unifrutti ستحافظ على قيمنا التي أنارت طريقنا منذ تأسيس Verfrut. ونحن نتطلع إلى المرحلة التالية من رحلتنا الناجحة."

معلومات عن Unifrutti Group:

تعد Unifrutti Group أحد الكيانات العالمية الرئيسية في سوق الفاكهة الطازجة، وتتمتع ببنية متكاملة رأسيًا في الإنتاج والتسويق والتوزيع، وتمتلك أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي في تشيلي وإيطاليا والفلبين وجنوب إفريقيا. تشرف المجموعة على سلسلة القيمة بأكملها، وبفضل الملكية المباشرة للأراضي الواقعة في مناطق مناخية متنوعة في أنحاء العالم، تتمتع بالقدرة على خدمة أكثر من 50 دولة على مدار السنة، وتوزيع نحو 500 ألف طن من الفاكهة الطازجة على أكثر من 500 عميل.

تأسست Unifrutti في عام 1948 على يد جويدو دي ناداي (Guido de Nadai)، ويعمل بها اليوم أكثر من 11 ألف شخص في مقرها الرئيسي ومواقع التشغيل في اليابان وتشيلي وجنوب أفريقيا والفلبين وإيطاليا وإسبانيا وأوروغواي وتركيا والشرق الأوسط والصين والهند.

إن مجموعة Unifrutti Group هي جزء من ADQ، وهي شركة استثمارية وقابضة مقرها أبوظبي، ولديها مجموعة استثمارات واسعة مكونة من الشركات الكبرى التي تغطي القطاعات الرئيسية للاقتصاد المتنوع لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن Unifrutti، ترجى زيارة الموقع www.unifruttigroup.com، أو المراسلة إلى [email protected] أو متابعة Unifrutti Group على LinkedIn.

معلومات عن Verfrut:

تأسست شركة Verfrut في عام 1996 على يد رومانو فيرسيلينو ديلافيوري (Romano Vercellino Dellafiori)، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر منتجي ومصدري الفاكهة في دولتي بيرو وتشيلي، حيث صدرت أكثر من 15 مليون صندوق في الموسم الماضي، مع توقعات بأكثر من 25 مليون صندوق في السنوات القادمة. مع مزروعات تمتد على نطاق أكثر من 7500 هكتار، فإن الشركة متكاملة تمامًا، إذ تعمل على زراعة ومعالجة وتسويق 100% من ثمارها في جميع أنحاء العالم.

وتتميز الشركة بمجموعة منتجات متنوعة، أهمها العنب والكرز والفواكه ذات النواة والتفاح وغيرها، وتتمتع بنطاق تجاري قوي ومتنوع جغرافيًا بفضل منصاتها التجارية في الولايات المتحدة وآسيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية.

للمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.verfrut.cl.

للتواصل الإعلامي:

أليساندرو جونزاتو (Alessandro Gonzato)

+357 99 421657

[email protected]

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