استحواذ شركة HL Robotics التابعة لشركة HL Holdings على "Stanley Robotics"

- مع استحواذها على الشركة الأولى في العالم التي "بدأت بتسويق روبوتات ركن السيارات في المناطق المفتوحة"، تتقدم HL Robotics لتولي الريادة في السوق العالمية -

سيول، كوريا الجنوبية, 14 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- وقّعت HL Robotics، وهي شركة تابعة لشركة HL Holdings وتأسست في 6 سبتمبر، اتفاقًا للاستحواذ على "Stanley Robotics"، وهي أول شركة في العالم بدأت بتسويق روبوتات ركن السيارات في المناطق المفتوحة. من المتوقع أن تنتهي عملية الاستحواذ قبل نهاية العام وبعد الحصول على الموافقة من السلطات. ولقد جذبت عمليات شركة HL Robotics السريعة اهتمامًا واسعًا ومن المتوقع أن تستحوذ على سوق تبلغ قيمته 6.7 مليار دولار أمريكي. يكمن مفتاح النجاح في هذا السوق في "الترويج"، وجوهره في "تكنولوجيا القيادة الذاتية"، بينما التحدي هو "التوسع العالمي"، وStanley Robotics هي شركة روبوتات ركن السيارات الآلي التي نجحت في استيفاء جميع هذه المعايير. مع هذا الاستحواذ، تهدف HL Robotics إلى "تصدر سوق روبوتات ركن السيارات العالمي" وأخذ دور القيادة في تطوير تكنولوجيا روبوتات ركن السيارات الآلي العالمية، لتفتح آفاق جديدة تدفع النمو في مجموعة HL.

Stan, Stanley Robotics' outdoor autonomous valet parking robot, in service

تتخصص شركة Stanley Robotics في تسويق روبوتات ركن السيارات الآلية. وبعد نجاحها في تسويق روبوتات ركن السيارات في مطار ليون سانت اكسوبيري في فرنسا في عام 2018، وقّعت الشركة اتفاقية اشتراك في روبوتات ركن السيارات مع شركة كندية لسلسلة توريد لوجستيات السيارات الجاهزة، وأطلقت إدارة المجمع اللوجستي للسيارات باستخدام الروبوتات في سبتمبر من هذا العام. يعتبر هذا أول نموذج تجاري في أمريكا الشمالية يوفر حلًا متكاملًا، بما في ذلك خدمات الصيانة. كما أن التوقعات مرتفعة بشأن زيادة الطلبات على الروبوتات، وخصوصًا في أماكن تجمع للسيارات، وتدخل في دائرة العملاء المحتملين شركات الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية والمطارات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. توجد هالة كبيرة من الإثارة تحيط بمنتج Stanley Robotics الرئيسي، "Stan". Stan هو روبوت ركن سيارات ذاتي يتنقل في مواقف السيارات دون قيود من ناحية الزمن أو المساحة، مما يجعله لاعباً رئيسياً في تسويق روبوتات ركن السيارات. لم يكن هذا النجاح ممكنًا لولا نظام إدارة الأسطول (FMS)، الذي لا تنحصر وظيفته على مراقبة Stan فحسب، بل يوفر أيضًا التحكم عن بعد في الوقت الفعلي من موقع مركزي واحد، وذلك باستخدام تقنية التوأم الرقمي. ولقد تم التعامل مع مخاوف السوق بشأن مشكلات انقطاع الطاقة المحتملة من خلال "وظيفة الشحن التلقائي الذكية" المدمجة في Stan كحل للمشكلة.

إن سوق روبوتات ركن السيارات الذاتي مفتوح على مصراعيه. يتوقع الخبراء أن السوق العالمية، التي تشهد نموًا سنويًا بمعدلات مزدوجة الرقم، ستصل إلى 6.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ويعود هذا النمو إلى نقص المساحة ونمو السكان وزيادة الكثافة السكانية في المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم. وقد دفعت هذه العوامل مجموعة HL إلى الاستثمار في قطاع روبوتات ركن السيارات الذاتي العالمي. تخطط HL لتوسيع محفظة أعمالها إلى ما هو أبعد من روبوتات ركن السيارات لتشمل مجموعة أوسع من الحلول الروبوتية الموجهة للمستهلكين العاديين.

حول HL Robotics

تهدف شركة HL Robotics، وهي شركة حديثة التأسيس تابعة لشركة HL Holdings، إلى "تصدر سوق روبوتات ركن السيارات العالمي" وأخذ دور القيادة في تطوير تكنولوجيا روبوتات ركن السيارات الآلي العالمية، لتفتح آفاق جديدة تدفع النمو في مجموعة HL. مدعومةً بحضور مجموعة HL العالمي الواسع وخبرتها العميقة في الصناعة، تقود شركة HL Robotics مستقبل الأتمتة في قطاعي ركن السيارات والخدمات اللوجستية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2529415/Photo__Stan__Stanley_Robotics__outdoor_autonomous_valet_parking_robot__in_service.jpg