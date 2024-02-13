استطلاع رأي مرضى السياحة العلاجية لـ 2024 يشارك رؤى عميقة داخل الحواجز التي تمنع الاستحواذ على المرضى

ويست بالم بيتش، فلوريدا، 13 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت جمعية السياحة العلاجية (MTA) مؤخرًا استطلاع رأي المرضى في مجال السياحة العلاجية لعام 2024، والذي يوفر رؤى قيمة حول الدوافع وراء قرارات السفر العلاجي لمستهلكي الرعاية الصحية والعوائق أمام تدفق المرضى لمنظمات السياحة العلاجية. تم تطوير هذا الاستطلاع بالتعاون مع المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية (IHRC)، وهو منظمة غير ربحية من نوع 501c وتصنيف (3) تجمع وتنشر بيانات شاملة حول إدارة وتقديم الرعاية الصحية عالميًا.

يعمل التقرير كخارطة طريق لميسرين السياحة العلاجية والمنظمات العاملة في المجال حول العالم، من خلال مشاركة الرؤى حول العوامل الرئيسية التي تحرك السفر الطبي الوافد واستراتيجيات واضحة لتلبية الاحتياجات والتوقعات المتطورة للمرضى عالميًا. تقدم نتائج الاستطلاع رؤى شديدة الأهمية حول اختيارات المستهلك في مجال الصحة، والعوائق أمام الاستحواذ على المرضى، واستراتيجيات لإنشاء محادثات مع المرضى وتحسين الربح.

يكشف استطلاع رأي المرضى في مجال السياحة العلاجية ما يكمن وراء سلوك المرضى الصحي عالميًا - الثقة. جميع المشاركين تقريبًا الذين سافروا للعلاج الطبي (97.2%) اعتبروا الثقة واحدة من عوامل الجذب الأكثر أهمية. بالنسبة للمرضى ومستهلكي الصحة، تشمل الثقة الشفافية، التواصل الواضح حول تكاليف العلاج والرسوم الأخرى، والتواصل حول علاجهم، واعتمادات المهنيين الصحيين المشاركين في رعايتهم، ووجود خطة طبية ملموسة عندما لا تسير الأمور كما هو متوقع.

"يجب أن تكون معالجة نقاط الألم ومخاوف السياح الطبيين التركيز الأساسي لمقدمين الخدمات الذين يتطلعون إلى توسيع برامجهم الدولية للمرضى. بدون فهم عميق لاحتياجات المرضى وعمليات اتخاذ القرار لديهم، يخاطر المقدمون بفقدان حصة من السوق. يعتبر هذا الاستطلاع أداة حاسمة لمقدمين الخدمات لتحسين نهجهم من أجل الريادة في الاستحواذ وتعزيز النمو. من خلال بناء عملية أكثر فاعلية وتعزيز الثقة والمصداقية، سيرى مقدمي الخدمات المزيد من النجاح.". قال ذلك Jonathan Edelheit، رئيس MTA.

أكد المشاركين أيضًا على الدور الحاسم للاعتمادات - كمحرك رئيسي للثقة - في عملية اتخاذ قرار السفر الطبي، حيث حدد أكثر من ثلثي المستجيبين الاعتماد كمقياس مهم لبرامج السفر العلاجي. الاعتماد لا يدل فقط على التزام المقدم بالجودة وتجربة المريض عالمية المستوى، ولكنه يشير أيضًا إلى إلتزام بأفضل الممارسات الصحية عالميًا.

يسلط التقرير الضوء أيضًا على العوائق الرئيسية أمام تحويل المرضى للعديد من منظمات السياحة العلاجية. قال المشاركون الذين لم يأخذوا خطوة تلقي العلاج في الخارج أن العوامل الأكثر أهمية التي أدت إلى تجنبهم كانت التكاليف المخفية، والمخاوف حول المضاعفات المحتملة، وفترة ما بعد العلاج المنسقة بشكل سيء.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب المستجيبون عن مخاوفهم بشأن خطط سفرهم، بما في ذلك تأخر وقت استجابة المقدم، وتعذر الاتصال، وطرق الدفع غير الفعالة، كعوامل أدت إلى تجنبهم السفر للعناية الطبية.

يقدم التقرير رؤى مختلفة حول معالجة هذه المخاوف لتحسين تحويل المرضى ويغوص بعمق في التحديات أو القيود الدقيقة التي تحد من السفر الوافد في عروض مقدمين الخدمات. افحص برنامج السياحة العلاجية والخدمات الخاص بك من منظور المستهلك واعلم ما يقف في طريق تحويل المرضى بالنسبة لمنظمتك.

النقاط البارزة من الاستطلاع

الثقة في السياحة العلاجية: 97.2% من السياح بغرض العلاج يضعون أهمية كبيرة على 'الثقة' في مقدم خدمات الرعاية الصحية الخاص بهم، ما يؤثر على عملية اتخاذ القرار الخاص بهم.

دور الاعتماد: قال 63.3% من المستجيبين أن الاعتماد أثر على قرارهم حول اختيار مقدم الخدمة.

المخاوف المالية والشفافية: عبر 57.7% عن مخاوف بشأن المدفوعات الدولية، مما يظهر الدور المحوري لشفافية التكلفة وخيارات الدفع الآمنة في السياحة العلاجية.

العوامل التنافسية: تعرف على السبب الذي جعل المستهلكين يختاروا مقدم رعاية صحية أو ميسر منافس.

العوائق أمام السياحة العلاجية: استكشف العوامل المختلفة التي تقود المرضى لاختيار الابتعاد عن السياحة العلاجية، متعمقًا في التحديات أو القيود في عروض مقدمين الخدمات التي تسهم في هذا القرار. يشمل ذلك اعتبارات مثل المخاوف المالية، مشاكل الثقة، وتصورات الجودة والأمان.

المرضى المحتملين والتحويل إلى إيرادات: تعلم كيفية زيادة جاذبيتك، تحسين برنامج السياحة العلاجية الخاص بك، وتنميته.

لتحميل التقرير الشامل المكون من 31 صفحة، يرجى النقر هنا.

حول جمعية السياحة العلاجية:

جمعية السياحة العلاجية (MTA) هي منظمة غير ربحية تركز على كسر الحواجز التي تحول دون الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وشفافة وذات مستوى عالمي. تأسست جمعية السياحة العلاجية (MTA) في عام 2007، ومازالت تواصل زيادة الوعي بالسفر الطبي مع تبني أفضل الممارسات في هذه الصناعة. تفخر MTA بالعمل مع العلامات التجارية الرائدة في الصناعة والمساعدة في إطلاقها، مثل كوريا الجنوبية ودبي وواشنطن العاصمة وولاية فلوريدا وأبو ظبي. تعمل الجمعية مع الحكومات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين والمعنيين الآخرين بدءًا من وضع تصور لمشروعهم وحتى إطلاقه وطوال فترة التسويق.

حول المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية

المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية International Healthcare Research Center هو منظمة غير ربحية من نوع 501c وبتصنيف فرعي (3) تم إنشاؤها لجمع بيانات الرعاية الصحية العالمية لتوفير رؤى عملية للمعنيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الباحثين عن الصحة والعافية ألمسافرين، والحكومات، وشركات التأمين، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والضيافة.

أطلق المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية IHRC العديد من المشاريع وأنشطة البحث في مجال السفر الطبي. أحد المشاريع شديدة الأهمية التي طورها IHRC بالتعاون مع منظمة Global Healthcare Resources هو مؤشر السياحة العلاجية أو Medical Tourism Index أو (MTI)، وهو أداة ضرورية لمنظمات السياحة العلاجية والمعنيين الآخرين لتقييم وجهات السياحة العلاجية وفقًا للمعايير العالمية وجودة صناعة السياحة العلاجية لديهم. لمعرفة المزيد عن MTI، انقر هنا.

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