استعد لمهرجان التخزين العالمي الخاص بييوو Chinagoods - جنة المشتري العالمي

ييوو، الصين, 16 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- مرحبًا بكم في ييوو، الصين – السوق العالمية الصاخبة المعروفة باسم "السوبر ماركت العالمي". منذ عام 1982، أصبحت ييوو نقطة جذب لمصنعي الجودة في جميع أنحاء العالم، حيث تتبنى فلسفة "الشراء عالميًا، والبيع عالميًا". بينما تحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لمدينة ييوو الصينية للسلع، فإنها تطرح السجادة الحمراء للمشترين العالميين من خلال "مهرجان تخزين" مليء بالعروض الترويجية للعلامة التجارية والعروض الموسمية والكثير غير ذلك. كل هذا يحدث في المنصة الرسمية لمدينة ييوو الصينية للسلع Chinagoods.com

لماذا ييوو؟ إنه أكثر من مجرد سوق؛ إنه ظاهرة تجارية:

Yiwu China Commodities City

· 75000 تاجر من الدرجة الأولى

· 2.1 مليون مصنع متطور

· أكثر من 5 ملايين منتج متنوع متاح لأكثر من 230 دولة ومنطقة.

· 200000 زائر يوميًا، يبحثون جميعًا عن أفضل الفرص والصفقات.

انضم إلى رواد الأعمال الناجحين مثل Christian من ألمانيا، الذي حقق مبيعات سنوية هائلة بلغت 220 مليون دولار من خلال ييوو، وJesus من إسبانيا، الذي وسع أعماله إلى أكثر من 3 ملايين دولار سنويًا.

اكتشف سحر سوق ييوو، الذي يشتهر بالسلع الوفيرة عالية الجودة وبأسعار معقولة. اختلط مع "سيدات رئيسات ييوو" الديناميكيات – رائدات الأعمال المتحمسات الائي يجلبن "صنع في الصين" إلى العالم. ييوو ليست مجرد مدينة؛ إنها مركز عالمي لخلق الثروة والابتكار.

مع التزامها بجعل التجارة أكثر بساطة، منصة مدينة ييوو الصينية للسلع Chinagoods تمهد الطريق في التجارة الرقمية. نحن هنا لتسهيل كل خطوة من رحلتك مع خدمات من الدرجة الأولى في مجال الخدمات اللوجستية والمدفوعات وتنفيذ الصفقة الشاملة.

ما الجديد؟ في يونيو، أطلقت مدينة ييوو الصينية للسلع سلسلة من أنشطة توسيع العلامة التجارية، واستضافت معارض تجارية رفيعة المستوى ومعارض دولية، وكلها مصممة لربط مجموعتنا الواسعة من السلع الاستهلاكية بمشترين كبار مثلك. تحالفنا "علامة ييوو التجارية تذهب للعالمية" يعمل على جذب المزيد من المشترين الدوليين من خلال السلع المتميزة التي تحمل علامة ييوو التجارية.

ضع علامة على تقويمك. في سبتمبر من هذا العام، كن جزءًا من "مهرجان التخزين الخريفي العالمي". مع حوافز بعشرات الملايين من اليوان، تدعو ييوو جميع المشترين في كل مكان. استمتع بالإقامة وتناول الطعام مجانًا، بالإضافة إلى المزيد من الامتيازات الحصرية.

لا تفوت الفرص النابضة بالحياة التي تنتظرك في ييوو. تواصل مع مجتمع الأعمال الدولي. نراكم في ييوو – حيث يأتي العالم للتسوق.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2185962/11.jpg

Chinagoods.com SOURCE