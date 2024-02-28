استعراض تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي في MWC 2024

برشلونة، اسبانيا، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- قدم مؤتمر MWC 2024 في برشلونة شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة iFLYTEK، كمشارك بارز. استمرت الصين في كونها دافعًا مهمًا للنمو الاقتصادي العالمي، مدفوعة أولاً بصادراتها التصنيعية ومؤخرًا بشركاتها التكنولوجية. في المنافسة الساخنة لتطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، الصين والولايات المتحدة هما المتنافستان الرئيسيتان. بدأت شركة iFLYTEK، وهي شركة تكنولوجيا ذكاء اصطناعي بارزة من الصين، في الترويج لمنتجات مبنية على الـ AGI عالميًا.

قدمت الشركة مجموعة من التطبيقات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم العميق، بما فيها خدمات الشركات وبيئات المعيشة الذكية. هذه التطبيقات موجهة مباشرة نحو تلبية الاحتياجات المخصصة للأعمال والمستهلكين.

أحد المنتجات البارزة هو SparkDash، برنامج حاسوبي لدعم صناعة القرار للأعمال، مصمم لتخفيف التحديات التي يواجهها المديرون عند التحرك في المشهد المعلوماتي المعقد والمتطور. يستفيد SparkDash من التكنولوجيات المتقدمة مثل التعرف التلقائي على الحديث، والنماذج الكبيرة والأفاتار، ما يتيح الدمج السلس مع أنظمة الشركات ومصادر البيانات المتنوعين. يساعد هذا الاندماج المديرين على الحصول على نظرة شاملة ودقيقة وسريعة على عمليات الأعمال، ما ييسر عمليات اتخاذ القرار المبنية على المعلومات. يتميز SparkDash بالمتحدثين الافتراضيين الذين يستجيبون للاستفسارات حول البيانات التشغيلية كما لو كانوا زملاء في عمل حقيقيين، مساعدًا على تبسيط وتحسين ديناميكيات مكان العمل.

يحول نظام SI متعدد اللغات من iFLYTEK المؤتمرات الدولية من خلال التقاط الصوت في المؤتمر لمعالجة الصوت إلى نص وتقديم محتوى مكتوب ومترجم مرة أخرى على شاشة المؤتمر في الوقت الحقيقي، مما يعزز كفاءة الاتصال. يمكن للنظام حاليًا ترجمة لغات تشمل الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الألمانية، اليابانية، الكورية، الإسبانية والعربية.

يحدث SparkGen ثورة في إنشاء محتوى الفيديو، مما يمكن المستخدمين من إنتاج فيديوهات تتضمن متحدث رسمي رقمي بجهد قليل. يمكن أن يفيد بشكل كبير أصحاب العلامات التجارية وبائعين لتجارة الإلكترونية بشكل كبير من خلال توفير فهم سريع لميزات المنتج على المواقع الإلكترونية وصفحات المنتجات، مما يعزز اهتمام المستخدم ووقت البقاء داخل صفحات الموقع والأهم، معدلات التحويل.

في مجال المعيشة الذكية، يقدم Smart Voice Panel تجربة منزلية مخصصة لكل شخص. تتجاوز المنصة حلول المنزل الذكي السابقة من خلال توفير التحكم المتكامل، واجهة حوارية، ومشاهد تكيفية بالتعاون مع صناعات العقارات وأثاث المنازل، مما يضع معيارًا جديدًا لجودة المعيشة.

تهدف iFLYTEK إلى التوسع العالمي في 2024، دافعة بخدماتها للشركات وحلول المعيشة الذكية إلى الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا وأوروبا الغربية. يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدمًا كبيرًا للذكاء الاصطناعي، محولًا أدوار وخدمات وأنماط التطبيقات عبر الصناعات. يُشجع رواد الأعمال على اغتنام الذكاء الاصطناعي، معززين ميزتهم التنافسية في أوقات التغير.