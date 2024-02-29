استعراض تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي في MWC 2024

أصدرت الشركة الصينية iFLYTEK تطبيقات محتوى مُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي للشركات وأبعد.

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- حدث MWC Barcelona، والذي عقد هذا العام في الفترة من 26 إلى 29 فبراير، هو واحد من المعارض البارزة في قطاع الاتصالات عالميًا. يجذب الحدث عمالقة الصناعة بما في ذلك شركات الاتصالات، مزودي المعدات ومصنعي الهواتف الذكية من أنحاء العالم—و iFLYTEK، شركة ذكاء اصطناعي صينية رائدة معروفة بعملها الرائد في التعرف على الصوت ومعالجة اللغة الطبيعية.

استمرت الصين في كونها دافعًا مهمًا للنمو الاقتصادي العالمي، مدفوعة أولاً بصادراتها التصنيعية ومؤخرًا بشركاتها التكنولوجية. خلال العقد الماضي، بدأت شركات صينية مثل Huawei في التوسع تدريجيًا إلى الخارج. في المنافسة الساخنة لتطوير الذكاء العام الاصطناعي AGI، كان المتنافسان الرئيسيان هما الصين والولايات المتحدة. بينما لا تزال الولايات المتحدة في موقع الريادة، طورت الصين أيضًا العديد من تطبيقات النموذج الكبير في مجالات مثل خدمات الشركات. بدأت iFLYTEK في الترويج لمنتجات مبنية على الذكاء العام الاصطناعي AGI على مستوى العالم.

قدمت الشركة مجموعة من التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم العميق، بما في ذلك خدمات الشركات، التسويق الذكي وبيئات المعيشة الذكية. تتفرد هذه العروض عن التطبيقات المستندة إلى الأدوات والبرمجيات الأكثر تعميمًا المطورة من شركات أمريكية مثل OpenAI و Midjourney بكونها مستهدفة بشكل مباشر تلبية المتطلبات المخصصة للأعمال والمستهلكين.

حلول إدارة الأعمال: SparkDash

تحت اسم "Dash"، يعمل هذا المنتج كبرنامج لدعم قرارات شركات العمل إلى العمل B2B، مصمم لتخفيف التحديات التي يواجهها المدراء عند التنقل في المشهد المعلوماتي المعقد والمتطور تدريجيًا. يستفيد SparkDash من التكنولوجيات المتقدمة مثل التعرف التلقائي على الحديث، والنماذج الكبيرة والأفاتار، ما يتيح الدمج السلس مع أنظمة الشركات ومصادر البيانات المتنوعين. يساعد هذا الاندماج المديرين على الحصول على نظرة شاملة ودقيقة وسريعة على عمليات الأعمال، ما ييسر عمليات اتخاذ القرار المبنية على المعلومات. يتميز SparkDash بالمتحدثين الافتراضيين الذين يستجيبون للاستفسارات حول البيانات التشغيلية كما لو كانوا زملاء في عمل حقيقيين، مساعدًا على تبسيط وتحسين ديناميكيات مكان العمل.

بالنسبة لقادة الشركات، يمكن أن يكون SparkDash مركز لإدارة العمليات أو مساعد تحليلي خلال اجتماعات الأعمال. بالنسبة للموظفين والمنتجات، بالترتيب، يمكن للبرنامج أن يعمل كمساعد بيانات أو معاون ترويجي.

تخيل إدارة شركة إعلانات تقليدية بموارد إعلانية واسعة للمصاعد واللوحات الإعلانية.يتيح SparkDash التصور السريع والدقيق لبيانات التحكم في المبيعات عبر المواقع المختلفة من خلال استفسارات باللغة الطبيعية. يدمج البرنامج أبعاد متعددة مثل حالة المبيعات، معدلات النشر، المشاهدات، ومعدلات التحويل لتقييم وتحليل فاعلية الأماكن الإعلانية. علاوة على ذلك، خلال التفاعلات مع العملاء قبل البيع، يمكن لـ SparkDash تقديم استعراض موحد للعملاء حول استراتيجيات المبيعات الخاصة بموارد الشركة من المواقع، مما يضمن التواصل بوضوح واحترافية.

يتألف SparkDash من وحدات لسيناريوهات الأعمال، والتفاعل وتحليل البيانات، مدعومًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك النماذج الكبيرة، البشر الافتراضيين وقواعد المعرفة الدلالية. يقدم البرنامج خيارات نشر مرنة، بما في ذلك البرمجيات كخدمة والتثبيت المحلي، مع حاجز دخول منخفض بفضل تكوينه الحدسي المعتمد على السحب والإفلات.

نظام SI متعدد اللغات من iFLYTEK

تقليديًا، استخدمت المؤتمرات الدولية مترجمين فوريين في الموقع، يخدمون بشكل أساسي المشاركين المفتاحيين. يحول نظام SI متعدد اللغات الذي طورته iFLYTEK هذا المجال من خلال التقاط الصوت في المؤتمر من أجل معالجته من صوت إلى النص وتقديم المحتوى المفرغ والمترجم على شاشة المؤتمر في الوقت الحقيقي. يعزز ذلك كفاءة التواصل بشكل كبير مع احترام الثقافات واللغات المتنوعة للمشاركين. حاليًا، يمكن لنظام SI متعدد اللغات من iFLYTEK ترجمة لغات تشمل الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الألمانية، اليابانية، الكورية، الإسبانية والعربية.

توليد وتحويل العملاء المحتملين للمؤسسات: iFLYTEK SparkGen

يحدث SparkGen ثورة في إنشاء محتوى الفيديو، حيث يتيح للمستخدمين إنتاج فيديوهات للمتحدثين الرقميين بسهولة. بما أن محتوى الفيديو يميل إلى أن يكون أكثر إثراءًا وتفاعلًا من الصور الثابتة، يمكن أن يستفيد منه أصحاب العلامات التجارية وبائعين التجارة الإلكترونية بشكل كبير من خلال توفير فهم سريع لميزات المنتج على المواقع الإلكترونية وصفحات المنتجات، مما يزيد اهتمام المستخدم ووقت البقاء على الموقع، وفي نهاية المطاف، معدلات التحويل. مع SparkGen، يمكن للعلامات التجارية والبائعين إنشاء محتوى سمعي وبصري من خلال إدخال نص واختيار مضيف افتراضي ببساطة، مما يلغي الحاجة إلى تكاليف الإنتاج العالية ومهارات التحرير المتخصصة. تتيح هذه الطريقة سهلة الاستخدام إنتاج فيديوهات ترويجية بسرعة، مما يبسط إنتاج المواد التسويقية ويعظم الكفاءة.

المعيشة الذكية مع لوحة الصوت الذكية

تمثل لوحة الصوت الذكية عصرًا جديدًا من المعيشة الذكية، حيث تقدم تجربة منزلية سلسة ومخصصة لكل شخص. في لحظة العودة إلى المنزل، تغلق الستائر، وتضيء الأضواء بلطف وتمتد تحية صوتية ودودة بينما يبدأ تشغيل الموسيقى المختارة. بدون الحاجة إلى أجهزة التحكم عن بعد والمفاتيح، يجعل النظام التفاعل مع المنزل الذكي حدثي وممتع بشكل أكبر.

تتجاوز لوحة الصوت الذكية الحلول السابقة للمنزل الذكي من خلال تقديم التحكم المتكامل، والواجهة الحوارية والمشاهد التكيفية بالتعاون مع صناعات العقارات والأثاث المنزلي، واضعة معيار جديد لجودة المعيشة. تحل اللوحة التحديات المتعلقة بالتحكم المتجزء والتفاعل الرديء المرتبط بالتفاعل الذكي، مما يسمح بالتحكم في الأجهزة المنزلية والأنظمة الصوتية بشكل شامل. تعتمد لوحة الصوت الذكية على تكنولوجيا الصوت الرائدة من iFLYTEK، مما يسمح بالتفاعلات الذكية مع الأنظمة المنزلية. اللوحة مجهزة بنموذج لغوي كبير (LLM)، مما يتيح قدرات مثل الحوار متعدد الأدوار، الفهم متعدد النوايا، وتوليد السيناريوهات المخصصة لكل شخص، مما يخلق خادم متفاني بشكل حقيقي ووصيف مكترث لكل مستخدم. علاوة على ذلك، تقدم اللوحة وظائف آمنة، غير متصلة بالإنترنت تحمي خصوصية المستخدم والبيانات مع تقديم تجربة منزل ذكي جديرة بالثقة.

الذكاء الاصطناعي الصيني يربط العالم

في MWC، قدمت iFLYTEK مجموعة من التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم العميق، معلنةً عن فصل جديد في ثورة الإنتاجية. في وقت لاحق من هذا العام، من المقرر أن تقدم الشركة الصينية خدمات الشركات وحلول المعيشة الذكية في دبي وجنوب شرق آسيا، مما يمثل خطوة أخرى في توسعها العالمي. يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدمًا كبيرًا للبحث المكرس في الذكاء الاصطناعي حيث تصبح التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مدمجة في ممارسات الأعمال والحياة اليومية. هذا التحول يشعل تغييرًا كبيرًا في الإنتاجية والإبداع، محولًأ للأدوار والخدمات وأنماط التطبيق بشكل محتمل عبر مختلف الصناعات. يتم تشجيع رواد الأعمال وقادة الأعمال في جميع القطاعات على تبني واستغلال الذكاء الاصطناعي للتكيف والازدهار في هذه الأوقات المتغيرة بسرعة، وبالتالي تعزيز ميزاتهم التنافسية.

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