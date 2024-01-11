استعراض عام 2023: مسار منصة أكسيا نحو التألق في صناعة التداول

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة,, 11 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- إن المتداولين في جميع أنحاء العالم يستقطعون، مع اقتراب نهاية العام، بضع لحظات للتفكير في إنجازاتهم التي حققوها على مدار العام وكذلك إخفاقاتهم. وفي سياق التفكير والتخطيط الاستراتيجي سالف الذكر، برزت منصة أكسيا ، إحدى منصات الوساطة المرخصة والخاضعة للرقابة، على الساحة لإنهائها عام 2023 بنجاح. وقد عملت المنصة بلا كلل لإحداث تغيير جذري في صناعة التداول، مركزة بذلك على تمكين المتداولين من الاستفادة الكاملة من إمكاناتهم في الأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد، صرح Dean Janssen، المتحدث باسم منصة أكسيا، قائلًا: "دائمًا ما تمثلت مهمتنا في أكسيا في تنمية بيئة تجارية تشجع على النمو. وبينما نمعن التفكير في هذا العام، فمن المشجع أن نشارككم أن عملائنا استمتعوا بأرباح مذهلة من مجموعة متنوعة من الأصول المالية. في نهاية الأمر، نحن نتواجد هنا لتوفير التوجيه والإرشاد لجميع المتداولين، والتأكد من شعورهم بالثقة بشأن قراراتهم".

عام تداول حافل بالأحداث حتى نهايته

تعتبر أكسيا إحدى شركات الوساطة الحائزة على العديد من الجوائز التي تتميز بأمان من الدرجة الأولى ومنظومة عمل متقدمة. وتضم العلامة مركزًا شاملاً للمعرفة و منصات تداول متعددة وغيرها من المرافق المثلى التي توفرها المنصة لمساعدة المتداولين على تحقيق أهدافهم المالية - والنتائج تتحدث عن نفسها.

وقد أظهر تحليل سريع أن المتداولين الذين استثمروا في أسهم شركة NVIDIA شهدوا ارتفاعا كبيرا في عوائدهم بنسبة 202% في حين حقق العملاء الذين وضعوا أموالهم في Meta أرباح قدرها 23100 دولار. كما يمكن ملاحظة النجاح الباهر الذي حققه المتداولون في مجال تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة هذا العام. فضلًا عن تَمكُن أولئك الذين انخرطوا في الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USDJPY من جني فوائد كبيرة ومذهلة، وذلك لتحقيقهم أرباح مثيرة للإعجاب تقدر بمبلغ 14595 دولارا بفضل زيادة قدرها 2097 نقطة. وعلى نحو مشابهة، حقق المتداولون المولعون في سوق البتكوين بالدولار الأمريكي BTCUSD أرباح ومكاسب أكبر، حيث وصلت أرباحهم في عام 2023 إلى 55112 دولاراً أمريكياً.

هذا وأكمل Janssen قائلًا: "نتطلع إلى العام المقبل ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا الزخم. فمن جانبنا، نريد التأكد من أن أعضاءنا لديهم أفضل إمكانية وصول إلى الأسواق، ويمكنهم الاستمرار في الاستمتاع بنتائج مذهلة من هذا القبيل".

نبذة عن أكسيا

تبرز شركة أكسيا، التي تتخذ من جمهورية سيشيل مقرًا لها، وتخضع لإشراف الرقابة اليقظة لهيئة الخدمات المالية FSA، كملاذ تجاري متعدد الأوجه. وتقوم شركة الوساطة المالية بدمج أكثر من 600 أداة مالية، الأمر الذي يوفر الكثير من الفرص للمتداولين من مختلف الأطياف وجميع الفئات. كما تساعد أكسيا مستخدميها في التقدم للأمام من خلال مجموعة من العروض الترويجية والمكافآت. وتحمل شركة الوساطة المالية، في جوهرها، التزامًا راسخًا بالسلامة والموثوقية وتجارب التداول المثيرة، الأمر الذي من شأنه أن يمكن كل عضو من التداول في سوق المال بثقة.