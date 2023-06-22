استكشاف آفاق جديدة للنجاح: دور الشراكة بين "حراج" Haraj وخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) في إحداث تحول حاسم في السوق السعودي

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة, 22 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- في مطلع عام 2020، انطلق تطبيق "حراج" Haraj ، وهو منصة تسوق إلكتروني تحظى بشهرة واسعة في المملكة العربية السعودية، في رحلة تحولية من خلال إضافته إلى متجر HUAWEI AppGallery، والتكامل مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS). وقد لعبت هذه الشراكة الاستراتيجية دوراً مهماً في نجاح ونمو "حراج" Haraj، مما مكّنها من أن تصبح من بين أكثر المنصات الرقمية زيارة في المملكة العربية السعودية. وفي هذه المقابلة، تشرفنا بالتحدث مع عبد الرحمن الثريا، مدير التسويق في تطبيق "حراج" Haraj، لاستكشاف المنافع والمزايا التي انعكست على أعمالهم من خلال شراكتهم مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS).

Unlocking Success: How Haraj's Partnership with Huawei Mobile Services (HMS) Transformed the Saudi Marketplace



اكتسب تطبيق "حراج" Haraj تقديراً وشهرة واسعتين كمنصة تسوق إلكتروني رائدة في المملكة العربية السعودية. كما أن هذه المنصة، المصممة كواجهة سهلة الاستخدام، تتيح للمستخدمين تجربة سلسة لبيع وشراء البضائع بسهولة ويُسر. إن التزام حراج بتوفير منصة آمنة وموثوقة، إلى جانب تفانيها في تقديم تجربة مستخدم سهلة وسلسة، قد لعب دوراً حاسماً في نموّها السريع ونجاحها المثبت.

وفقًا لعبد الرحمن، كان دمج وتوحيد خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) وإدراج تطبيق "حراج" Haraj على متجر HUAWEI AppGallery بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة إلى "حراج" Haraj. إن الشراكة مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) قد مكّنت "حراج" Haraj من الوصول إلى مئات الملايين من المستخدمين الجدد، مما مكّن المنصة من توسيع نطاق خدماتها وتلبية احتياجات جمهور أوسع. في عام 2022، ومن خلال الحملة الترويجية الدائمة (Always-On) التي أطلقناها على منصة "إعلانات بيتال" Petal Ads تمكّن تطبيق "حراج" Haraj من اكتساب أكثر من 100 ألف مستخدم جديد، مما أدى إلى نموه وزيادة إيراداته بشكل كبير.

يبلغ عدد مستخدمي أجهزة هواوي الذكية أكثر من 580 مليون مستخدم شهري نشط على النطاق العالمي، وبالتالي فإن قاعدة مستخدمي هواوي توفر لتطبيق "حراج" Haraj فرصة هائلة للانفتاح على سوق واسع ومتنوع. إن خاصية البحث الشاملة للمنصة وواجهة المستخدم السهلة الاستخدام قد لعبت دوراً في جذب أكثر من مليونين و60 ألف إعلان يومي. كما أصبح "حراج" Haraj المنصة المفضلة للأفراد الذين يبحثون عن طريقة موثوقة وملائمة لشراء وبيع البضائع في المنطقة.

وأكد عبد الرحمن على الشراكة الفاعلة التي أثمرت عن تعاون "حراج" Haraj مع فريق خبراء خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، ووصف الدعم والتوجيه المقدم من فريق خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) بأنه لا يقدر بثمن. كما استفاد "حراج" Haraj من إمكانات خدمات هواوي الأساسية المفتوحة للأجهزة المحمولة (HMS Core) القوية وسهلة الاستخدام، مما يتيح دمج التطبيق بسلاسة في متجرAppGallery . وفضلاً عن ذلك، ساهمت هذه الشراكة الفعالة والمبسّطة في تحقيق أداء استثنائي وتعزيز تجربة المستخدم على أجهزة هواوي. وبفضل دعم خبراء خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، يستعد "حراج" Haraj لطرح مزايا مبتكرة وبلورة رؤيته نحو تشكيل ملامح مستقبل منصات السوق.

تدعمنا خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core) بمجموعة متنوعة من الإمكانات وصول المستخدم. على سبيل المثال، تُمكننا خاصية خدمة الإشعارات عن طريق الرسائل(Push Kit) الدقيقة من تحفيز مشاركة المستخدمين والحفاظ عليهم بشكل فعّال. ومن خلال خدمة تحليل الجمهور (Analytics Kit) متعدد الأبعاد، سيكون بمقدورنا تسخير التنبؤات المدعومة بالذكاء الصطناعي والمرتكزة على سلوك وسمات المستخدم، مما يتيح إجراء عمليات أكثر دقة.

وبهدف تحسين كفاءة وقدرات التطوير، توفر خدمات هواوي الأساسية المفتوحة للأجهزة المحمولة (HMS Core) خاصية المصادقة من خلال ميزة تسجيل الدخول بنقرة واحدة (Account Kit)، مما يقلل من إزعاج المستخدم الناجم عن عمليات التسجيل المعقدة. وفيما يتعلق بتطبيقات السفر وأسلوب الحياة، توفر أداة تحديد الموقع (Location Kit) ميزة العرض المخصص للخرائط للمتاجر غير المتصلة بالإنترنت، مما يلعب دوراً فاعلاً في تلبية الاحتياجات المحددة للمستخدمين. وتجدر الإشارة إلى أن خدمات هواوي الأساسية المفتوحة للأجهزة المحمولة (HMS Core) تمنح تجربة المستخدم أولوية قصوى، ويتضح ذلك في مجموعة أدواتها الشاملة. في مجال التسوق، ميزة التعلم الآلي (ML Kit) مجموعة من الإمكانات، بما في ذلك، البحث الذكي عن المنتج والترجمات السلسة، والبحث الصوتي/المرئي في الوقت الحقيقي، مما يضع في متناول المستخدمين تجربة شراء مطوّرة.

متحدثاً حول رؤيته للمستقبل، أعرب عبد الرحمن عن ثقته في أن شراكة "حراج" Haraj مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) تفتح الأبواب على عالم من الفرص الاستثنائية والإمكانيات اللامحدودة والوصول إلى جمهور أوسع. ويكمن الهدف الأساسي من الشراكة في توفير تجربة تسوق متميزة لقاعدة أوسع من المستخدمين. يلتزم تطبيق "حراج" Haraj بتقديم مزايا مبتكرة وجذابة لمستخدميه، ومن المؤكد أن هذا التعاون مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) سيشكّل عاملاً مهماً ونافعاً في تحقيق هذا الهدف. من جهته، يخطّط "حراج" Haraj لمواصلة الشراكة وتوسيع قاعدة مستخدميها في المملكة العربية السعودية وخارجها. ومن خلال تسخير تقنية هواوي المبتكرة والاستفادة من مزايا الاستثنائية، يطمح "حراج" Haraj إلى أن يصبح المنصة الأكثر ريادة في السوق والأكثر تفضيلاً لدى المستخدمين في المنطقة.

أحدثت رحلة الشراكة الناجحة لـتطبيق "حراج" Haraj مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) ومتجر AppGallery HUAWEI نقلة نوعية وحاسمة في تجربة التسوق عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. ومن خلال هذه الشراكة، تمكن "حراج" Haraj من الوصول إلى قاعدة مستخدمين واسعة، مما ساهم في تحقيق نمو هائل وزيادة الإيرادات. إن ما يتسم به تطبيق "حراج" Haraj من مزايا مثل الواجهة سهلة الاستخدام وخصائص البحث الشاملة والتكامل السلس على أجهزة هواوي، هو ما يجعله في صدارة مشهد السوق الرقمي اليوم. مستلهماً من رؤيته للمستقبل والتزامه الراسخ بتحفيز الابتكار، يهدف "حراج" Haraj إلى مواصلة تعاونه مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، مما يوفر تجربة تسوق متميّزة للمستخدمين في المملكة السعودية وخارجها.

نبذة عن خدمات هواوي للأجهزة المحمولة

صُمّمت خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، التابعة لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، لتقديم نظام إيكولوجي متكامل لخدمات الأجهزة المحمولة يشمل مختلف سيناريوهات الاستخدام. ونتيح خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) لمستخدميها فرصة الاستفادة من عناصرها وتطبيقاتها الرسمية، مثل متجر AppGallery و HUAWEI Mobile Cloudو HUAWEI Themes و HUAWEI Video وبحث Petal وخرائط Maps وغيرها المزيد، والتي تعمل جميعها بنظام التشغيل (EMUI). وتغطي خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) مستخدميها في أكثر من 170 بلداً ومنطقة، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة حياة ذكية وجذابة ومتميزة. وبالنظر إلى أننا اليوم نعيش في عالم متصل بالكامل، تواصل خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) رحلة التطور والابتكار للارتقاء بتجربة استخدام الأجهزة المتنقلة إلى مستويات أرقى والوفاء بوعدها بأن تجعل العالم أكثر قرباً وتواصلاً.

لمعرفة المزيد عن خدمات هواوي للأجهزة المحمولة ، يرجى زيارة الرابط التالي: https://consumer.huawei.com/ae-en/mobileservices/

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2108703/Haraj_and_HMS.jpg

Huawei Mobile Services (HMS) SOURCE