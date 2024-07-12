استمتع بالأحداث الرياضية كما لم يحدث من قبل مع أجهزة العرض من Yaber

نيويورك، 12 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- ينتظر العالم بفارغ الصبر دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لذلك فإن الأجواء مليئة بالإثارة. للاستمتاع الكامل بهذا المشهد العالمي، حان الوقت لتحديث إعدادات الترفيه وتجربة كل لحظة بوضوح رائع وألوان نابضة بالحياة. تبدأ Yaber، وهي شركة رائدة في مجال أجهزة العرض الترفيهية، عروض Prime Day ابتداءً من 16 يوليو مع موديلات مشهورة مثل V12 و K2s وأحدث سلسلة T2، لمساعدتك على تجربة متعة غير مسبوقة.

جودة بصرية مذهلة للاستمتاع بمشاهدة لا تنسى

Yaber Entertainment Projector

للاستمتاع بتجربة مسرح منزلي مثالية، يُعد جهاز Yaber Projector K2s بمثابة تغيير جذري في نظام الترفيه. بفضل سطوع 800 ANSI لومن ودقة العرض 1080 بكسل 60 هرتز، استمتع بأولمبياد باريس 2024 داخل غرفة المعيشة بتفاصيل لا مثيل لها. تخيل أنك تشاهد سباقًا مثيرًا بكل وضوح لدرجة أنه يمكنك رؤية قطرات العرق على وجوه اللاعبين. بدعم من صوت JBL وDolby ومقاس العرض الكبير، تصبح كل لحظة أكثر إثارة.

أما أولئك الذين يبحثون عن التنوع، فإن Yaber V12 هو الحل المثالي لهم. بفضل سطوع 700 ANSI لومن، دقة 1080 بكسل، ودعم Dolby، والوصول الفوري إلى Netflix و YouTube و Prime Video والمزيد من التطبيقات، وفي ظل وجود حامل قابل للفصل، فإن الجهاز يوفر صور حية تُمكنك من مشاهدة الألعاب الخارجية وكذلك الترفيه المنزلي.

الاستمتاع بالألعاب تحت النجوم

قبل أسبوعين، أطلقت Yaber أجهزة العرض المحمولة T2 و T2 Plus، المصممة لتوفير تجارب بصرية صوتية استثنائية مثالية للاستمتاع بمشاهدة الأفلام والألعاب في الهواء الطلق. بفضل مكبرات الصوت JBL المزدوجة ودعم Dolby Audio، تخلق سلسلة T2 تجارب مشاهدة غامرة تشبه الملاعب، كما لو كنت بين الجمهور في الملعب.

مع نطاق عرض من 40 إلى 120 بوصة وتقنيات التصحيح التلقائي الذكية، يعرض جهاز العرض بسهولة صور واضحة على الأسطح غير المتساوية، مثل جانب شاحنة التخييم. تصميمه المحمول المزود ببطاريات مدمجة يجعله أكثر ملاءمة من التلفاز الكبير للاستخدام أثناء التنقل. استمتع بساعتين ونصف من مشاهدة الألعاب أو الاستماع إلى الموسيقى لمدة 18 ساعة في وضع Bluetooth بدون أي انقطاع.

استعد للمتعة مع Prime Day

تشمل الخصومات الخاصة في الولايات المتحدة خصم 40% على جهاز T2، وخصم 50% V12على جهاز ، وخصم 56% على جهاز .K2sبالنسبة للعروض في المملكة المتحدة، يوجد خصم بنسبة 34% على جهازي V12 و .K2sيمكن لأعضاء Amazon Prime الاستمتاع بهذه العروض مع خدمة التوصيل المريحة حتى باب المنزل لتستمتع بمشاهدة الألعاب وقت عرضها.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2459030/T2_______for_PD_PRN.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg