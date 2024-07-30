استمتع بتجارب ألعاب من المستوى التالي مع جهاز عرض PX3-PRO من Hisense: أول جهاز عرض بميزة الإسقاط قصير المدى في العالم يحمل شهادة 'Designed for Xbox'

تشينغداو، الصين, 30 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Hisense عن حصول جهاز العرض السينمائي PX3-PRO الذي يعمل بالليزر على شهادة 'Designed for Xbox Limited Series'، ليكون أول جهاز عرض بميزة الإسقاط قصير المدى في العالم يحمل هذه الشهادة، مما يضمن أفضل تجربة لعب ممكنة على جهاز Xbox.

تضمن شهادة 'Designed for Xbox Limited Series' الخاصة بجهاز PX3-PRO حصول اللاعبين على تجربة لعب لا مثيل لها في بيئة ألعاب غامرة بألوان نابضة بالحياة تحافظ على صحة العينين، وذلك من خلال ضمان تجارب متميزة مع توافق سلس وسهولة في الاستخدام بفضل تجربة التوصيل والتشغيل، والمميزات المخصصة خصيصًا لألعاب أجهزة Xbox.

Hisense Laser Cinema PX3-PRO is certified as ‘Designed for Xbox Limited Series’ An unparalleled gaming experience with Hisense Laser Cinema PX3-PRO

انغمس في عالم من الألعاب الغامرة مع جهاز عرض PX3-PRO القابل للتعديل من 80 إلى 150 بوصة وبدقة 4K، والمعتمد من قبل Dolby Vision وIMAX من أجل تحقيقه لأعلى جودة صورة ممكنة. ويوفر هذا الجهاز، الذي يتميز بمعدل تحديث يصل إلى 240 هرتز وتقنية معدل التحديث العالي، تجربة ألعاب أسرع وأكثر سلاسة ومثالية لألعاب 'الإثارة وإطلاق النار' وغيرها من ألعاب الحركة سريعة الخطى.

استمتع بتجربة سينمائية ضخمة مع شاشة PX3-PRO، حيث يمكنك تقسيم الشاشة إلى شاشتين متوازيتين للاستمتاع بألعاب عطلة نهاية الأسبوع الماراثونية مع صديقك. وتضمن تقنية MEMC، التي يتميز بها الجهاز، أوقات استجابة للمعالجة تقل عن 6 مايكرو في الثانية، مما يوفر لك تجربة ألعاب سلسة وخالية من التأخير والتشويش فيما يتعلق بتجارب الألعاب ذات الأداء العالي. يتميز الجهاز أيضًا بخاصية التأخير المنخفض التلقائي، الذي يكتشف تلقائيًا قيامك بتشغيل جهاز الألعاب الخاص بك ويقوم على إثر ذلك بتحسين إعدادات جهاز العرض.

كما توفر مستويات الصوت المذهلة تجربة حقيقية تضع حواسك في بيئة الألعاب الخاصة بك من خلال مكبرات الصوت Harman Kardon بقوة 50 وات. بالاقتران مع تقنية Dolby Atmos، يضمن الصوت المتميز انغماس اللاعب والمشاهدين تمامًا في عالم الألعاب المفضلة لديهم.

استمتع بجلسات ألعاب طويلة دون إجهاد للعينين في تجربة غنية بالتفاصيل البصرية. بفضل انعدام انبعاث الضوء الأزرق الضار وتقنية التصوير العاكسة، يوفر جهاز العرض PX3-PRO جلسات مشاهدة مثالية ويدمج الراحة في تجربة المشاهدة.

بفضل تصميمه القصير للغاية، يوفر جهاز PX3-PRO المرونة الكاملة لتناسب مجموعة واسعة من الغرف وبأحجام شاشات مختلفة. صمم سيناريو اللعب الشخصي الخاص بك واستعد لثورة في عالم الألعاب والإثارة.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة UEFA EURO 2024™. ووفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، تحتل Hisense المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والحلول المعلوماتية الذكية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2467153/Hisense_Laser_Cinema_PX3_PRO_certified__Designed_Xbox_Limited_Series.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2467154/An_unparalleled_gaming_experience_Hisense_Laser_Cinema_PX3_PRO.jpg