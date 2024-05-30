استمتع بمشاهدة لا مثيل لها لمباريات كرة القدم مع U7N Mini LED ULED TV من Hisense، التلفزيون الرسمي لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024"™

Hisense is ranked No. 2 globally for TV shipments and No. 1 in 100" TV's in both 2023 and Q1 2024

Hisense ULED TV U7N

كينغداو، الصين، 30 مايو 2024/ PRNewswire / -- إن Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، حيث تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات التلفزيون وأصبحت الشريك الرسمي لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024"™. أظهرت الشركة، التي تواصل الابتكار في الأسواق والمنتجات المتطورة، أداءً استثنائيًا لأجهزة التلفزيون كبيرة الحجم، حيث حصل التلفزيون الخاص بها بحجم 100 بوصة على رقم 1 على مستوى العالم من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024. وتمنحك Hisense هذا العام أفضل تجارب المشاهدة بـ 'جهاز مخصص للمباريات' مع التلفزيون الرسمي لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" وتلفزيون Mini LED ULED، U7N بطل حملة 'BEYOND GLORY' من Hisense لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024"™.

بصفتها الشريك الرسمي لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024"™، تأخذ Hisense مشاهدة كرة القدم إلى مستويات جديدة مع تلفزيون مصمم خصيصًا للاعبين ومشجعي الرياضة. للحصول على تجربة رياضية مذهلة حقًا، يوفر Mini LED فخامة الظلام الواقعية والسطوع الرائع مع طيف واسع يزيد من وضوح كل لون.

يمنحك Quantum Dot Color صورة أكثر واقعية، مع أكثر من مليار لون يضيف الثراء والعمق. كما يضمن لك التعتيم الموضعي كامل الصف وذروة السطوع الحصول دائمًا على أفضل صورة، من أحلك الظلمات إلى أقصى درجات السطوع.

امنح ألعابك وأعمالك الرياضية الأفضلية. واضمن انتصارات لا تصدق مع معدل تحديث 144 هرتز في وضع الألعاب الاحترافي (Game Mode PRO). يواكب وضع التأخير التلقائي المنخفض ومعدل التحديث المتغير بتردد 144 هرتز حتى أكثر الأنشطة قوة. لن يعيقك بعد الآن حدوث تأخر الإدخال أو خلل الإطارات.

لنوع مختلف من الأنشطة، يمنحك U7N التكنولوجيا مباشرة من السينما. تعمل تقنيات IMAX Enhanced وDolby Vision وFilmmaker Mode معًا لتقديم صور 4K لا تصدق. استمتع بمشاهدة أفلامك ومسلسلاتك المفضلة كما يجب أن تكون.

يُعد تلفزيون U7N Mini LED ULED TV جاهزًا لتشهد كل لحظة كبيرة من مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"™. اعتمد على Hisense لتقديم تجارب مشاهدة الألعاب المثالية من خلال منتجاتها التلفزيونية المبتكرة.

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتشمل أعمال Hisense منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفاز الذكية)، والأجهزة المنزلية، وتكنولوجيا المعلومات الذكية. تم تصنيف Hisense في المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات التلفزيون ورقم 1 على مستوى العالم في أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024. وقد حققت نموًا سريعًا وأصبحت تعمل الآن في أكثر من 160 دولة.