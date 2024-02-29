استمرار شراكة LONGi وATP نحو مستقبل مستدام

الدوحة، قطر, 29 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- يسر LONGi الإعلان عن استمرار شراكتها مع جولة ATP للتنس، مما يؤكد على استمرار التزام الطرفين بتطوير الاستدامة، والجمع بين حلول LONGi المتطورة للطاقة الشمسية والهيدروجينية وسعي الجولة إلى الدعوة لمستقبل مستدام من خلال بطولاتها العالمية.

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تلعب الشركة دورًا محوريًا في دمج مصادر الطاقة المتجددة في بعض من ملاعب البطولات المختارة، وذلك بصفتها الشريك الرسمي للطاقة الشمسية والهيدروجينة لـ ATP، وبهذا فهي تضرب مثالًا في كيفية تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن الأحداث الرياضية. وكانت آخر فعاليّات هذه الشراكة هي البطولة التي انتهت مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان جناح LONGi التفاعلي هو النقطة المحورية للألعاب والمبادرات الرياضية التي تدعو لتبني نمط المعيشة المستدامة.

خلال البطولة نفسها، تمكنت الشركة بفضل دورها كراعٍ للحدث، من المشاركة في قرعة العملات الإلكترونية للمباريات، التي مثّلها James Jin رئيس شركة Utility في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى. وفي الوقت نفسه، شهد جناح LONGi مشاركة العملاء في الألعاب للتعرف على مجموعة منتجات Hi-MO X6، مع إتاحة الفرصة للزوار لمناقشة ألعابهم الرياضية المفضلة ومشاركة وجهات نظرهم حول نمط المعيشة المستدامة.

يتخطى التعاون مع ATP حدود الشراكة التقليدية، ويؤكد على التزام LONGi بمبادرة "الطاقة الشمسية للجميع" والتي تعكس خطة الشركة المستقبلية لجعل الطاقة الشمسية متوفرة في متناول المجتمعات من جميع أنحاء العالم.

في قلب هذه الشراكة الناجحة توجد خطة LONGi، PLAN GET (Green, Energy, Tours)، وهي مباردة تركز على الحد من النفايات والبصمة الكربونية، بينما تغتنم الشركة هذه الفرصة للتواصل عالميًا مع مشجعي التنس والأطراف المعنية باستخدام منصات ATP الرقمية، وقنوات التواصل الاجتماعي، ولافتات الأحداث، وذلك لتعزيز شعبية علامتها التجارية، وفي الوقت نفسه الترويج لمجموعتها من حلول الطاقة المتجددة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2348526/1.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1862722/LONGi_new_Logo.jpg