اشحن بجودة عالية من أي مكان | Huawei تكشف عن أبرز 10 مسارات لشبكة الشحن الذكية في عام 2024

شنجن، الصين، 31 يناير 2024 /PRNewswire/ -- كشفت شركة Huawei عن أبرز 10 مسارات لشبكة الشحن الذكية 2024 في 30 يناير، بعنوان "اشحن بجودة عالية من أي مكان"، وفي هذه الفعالية، فسر Wang Zhiwu، رئيس مجال شبكة الشحن الذكية من Huawei، هذه المسارات تفسيرًا شاملًا من منظوري التكنولوجيا والصناعة.

وسلط Wang Zhiwu الضوء على أن نمو مبيعات السيارات الكهربائية على مدار السنوات الثلاث الماضية قد فاق التوقعات، ومن المتوقع في العقد المقبل أن يزيد عدد السيارات الكهربائية على الطرق عشرة أضعاف، وأن يزيد الطلب على خدمات شحن السيارات الكهربائية ثمانية أضعاف، وبما أن شبكة الشحن غير الناضجة تظل أكبر مشكلة تواجه صناعة السيارات الكهربائية بأكملها، فإن بناء شبكة شحن عالية الجودة سيؤدي إلى تسريع انتشار السيارات الكهربائية الجديدة وتعزيز صناعتها محليًا وكذلك تعزيز النظام البيئي.

وبينما يسرع العالم خطاه نحو وسائل النقل الكهربائية وتحييد الانبعاثات الكربونية، كشفت Huawei عن أبرز 10 مسارات لشبكة الشحن الذكية 2024 بناءً على رؤى وتطلعات متعمقة لتقديم خدمات شحن السيارات الكهربائية بجودة عالية في أي مكان بالتعاون مع شركائها في الصناعة.

المسار الأول: التنمية بجودة عالية

تسعى الصناعة بجميع أطرافها إلى تنمية شبكات الشحن بجودة عالية من خلال التخطيط والتصميم الموحدين، والمعايير الفنية الموحدة، والإشراف الحكومي الموحد، والتشغيل والصيانة الموحدين للمستخدمين.

المسار الثاني: الشحن الشامل فائق السرعة

مع نضوج الجيل الثالث من المواد شبه الموصلة للطاقة وبطاريات الجر ذات معدل الشحن العالي التي تستخدم موادًا مثل كربيد السيليكون ونتريد الجاليوم، تتجه السيارات الكهربائية إلى اعتماد مجال الشحن فائق السرعة وعالي الجهد، ومن المتوقع أن تمثل طرازات السيارات ذات الشحن فائق السرعة وعالي الجهد أكثر من 60% من إجمالي طرازات السيارات في عام 2028.

المسار الثالث: التجربة المثلى

مع تزايد شعبية السيارات الكهربائية الجديدة بسرعة، سيحل مالكو السيارات الملاكي محل مالكي السيارات الأجرة والتجارية باعتبارهم مستخدمي السيارات الكهربائية الرئيسيين، وبالتالي يؤدي هذا التغيير في قاعدة المستخدمين إلى تحول في تفضيلات الشحن من التركيز على التكلفة المنخفضة إلى إعطاء الأولوية للتجربة المثلى.

المسار الرابع: الأمن والثقة

مع الوجود المتزايد للمركبات الكهربائية، يزداد حجم البيانات داخل شبكة الشحن على نحو كبير، مما يشكل تحديات كبيرة لضمان السلامة الكهربائية والأمن السيبراني. تتميز شبكة الشحن الآمنة والجديرة بالثقة بعدم وجود اختراق للخصوصية، أو صدمات كهربائية، أو حوادث حريق، أو تعطل الخدمة.

المسار الخامس: التفاعل بين السيارات وشبكات الكهرباء

بما أن شبكة الكهرباء تواجه قدرًا كبيرًا من العشوائية في توليد الطاقة واستهلاكها، فإن شبكة الشحن ستلعب دورًا حيويًا بنظام الطاقة الذي تهيمن عليه مصادر الطاقة المتجددة، وبالإضافة إلى مسار النمو الذي تتخذه نماذج الأعمال والتقنيات في مجال التفاعل بين السيارات وشبكات الكهرباء، فإن هذا المجال سيمر بثلاث مراحل رئيسية: التنسيق في اتجاه واحد، والاستجابة في اتجاه واحد، والتفاعل في الاتجاهين.

المسار السادس: تجميع الطاقة

إن مرافق الشحن في خضم التحول من بنية الشاحن المتكامل إلى بنية تجميع الطاقة لتلبية متطلبات الشحن لطرازات السيارات المختلفة ذات مستويات الشحن المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تلبي الجدولة الذكية متطلبات الشحن لجميع طرازات السيارات وتساهم في تحسين استخدام طاقة شبكات الكهرباء، وتقليل تكاليف بناء مواقع الشحن، ودعم تطور السيارات الكهربائية على المدى الطويل.

المسار السابع: الشحن المبرد بالسوائل بالكامل

تتميز مرافق الشحن المبردة بالسوائل بالكامل، عند مقارنتها بتلك المبردة بالهواء أو النصف مبردة بالسوائل، بمعدل أعطال سنوية أقل يقدر بأقل من 5%، وعمر افتراضي أكثر من 10 أعوام، والقدرة على التكيف مع البيئات المختلفة، مما يقلل من تكاليف تشغيلها وصيانتها.

المسار الثامن: الشحن العادي المباشر بالتيار المستمر

في المراكز الإدارية المستقبلية ذات مواقف السيارات المتكاملة بمرافق شحن السيارات الكهربائية، يُتوقع انتشار حلول الشحن المباشر بالتيار المستمر منخفضة القدرة على نطاق واسع، وستساهم هذه الحلول، بالمقارنة مع شواحن التيار المتناوب التقليدية، في تحسين عملية الشحن واستغلال شبكة الكهرباء على نحو أفضل وتهيئة البنية التحتية لعملية التفاعل بين السيارات وشبكات الكهرباء على المدى الطويل.

المسار التاسع: شبكات الكهرباء المصغرة بالمراكز الإدارية

من المحتمل أن تكتمل المراكز الإدارية المستقبلية بالأنظمة الكهروضوئية، وأنظمة الطاقة الصديقة للبيئة، وأجهزة الشحن، والأحمال، والسيارات، والأنظمة السحابية من خلال الإدارة الموحدة المستندة إلى السحابة لتحقيق فوائد اقتصادية أعلى من الكهرباء وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء الرئيسية.

المسار العاشر: نظام ذكي بالكامل

تسبب عدم وجود شبكة شحن رقمية متقدمة في إدارة الشبكات والمحطات والأجهزة والسيارات بمعزل عن الأطراف الأخرى، وسوف يتغير ذلك عندما تُدمج هذه الأطراف المعزولة في شبكة شحن ذكية لتسهيل التعاون بين أجهزة الشحن والسيارات والتفاعل بين السيارات وشبكة الكهرباء والتشغيل والصيانة الرقميين.

إننا نقف على أعتاب صناعة واعدة، معلنين استعدادنا لتبني مستقبل زاخر بالفرص الهائلة، فستواصل Huawei تكثيف البحث والتطوير والاستثمارات التقنية لبناء حلول شبكات الشحن الذكية التي يفضلها أصحاب السيارات، ويثق بها مشغلو شبكات الكهرباء، ولا تزيد الضغط على تلك الشبكات، وستعمل Huawei أيضًا مع شركائها من صانعي السيارات ومشغلي شبكات الكهرباء على بناء نظام بيئي، وتقديم خدمات الشحن عالي الجودة في أي مكان لأصحاب السيارات الكهربائية حتى يتمكنوا من السفر إلى كل مكان كما يحبون.