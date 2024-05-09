اشعُر بعالَم دافئ: إطلاق معرض HUAWEI XMAGE العالمي رسميًا

أُطلقت جوائز مسابقة HUAWEI XMAGE 2024، وهي مسابقة سنوية تحتفل بمنصة Huawei المفتوحة للتميز الفوتوغرافي للهواتف الذكية، رسميًا خلال حفل افتتاح المعرض. تهدف المسابقة للسنة الثامنة على التوالي إلى إلهام المستخدمين لإطلاق العنان بالكامل لإبداعهم وخيالهم من خلال الاستفادة من تقنية التصوير XMAGE الرائدة من Huawei، مما يضفي على كل صورة صدى عاطفي وثقافي أعمق.

"اشعُر بعالَم دافئ، 12 عامًا من تصوير Huawei"

يُقدّم المعرض لأول مرة تحت عنوان "اشعُر بعالَم دافئ" ما يَقرب من 300 صورة فوتوغرافية التقطتها هواتف Huawei الذكية، تم اختيارها من خلال ملايين الطلبات. تعرِض هذه الصور لحظات من الدفء والهدوء والإشراق من كل ركن من أركان العالم، بالإضافة إلى قابلية التواصل الحقيقية للأشخاص العاديين، وتُغَلِّف فلسفة العلامة التجارية الجديدة لمعرض HUAWEI XMAGE، "قوة الصورة"، وتهدف فلسفة المعرض إلى إشعال خيال وابتكار وتقدير المستخدمين لتكنولوجيا وتجارب التصوير العليا، وعرض تأثيرها القوي خارج ما تم التقاطه.

كان العِقد الماضي فترة من التطور السريع للتصوير الفوتوغرافي المحمول، حيث يضم هذا المعرض أعمالًا من سلسلة هواتف Huawei الذكية خلال السنوات الـ 12 الماضية، وخلال هذا الوقت، قادت Huawei تطوُّر وتطوير تكنولوجيا التصوير المحمول من خلال الابتكار المستمر. وعلاوة على ذلك، شاركت Huawei باستمرار في أنشطة عالمية مثل مسابقات التصوير الفوتوغرافي والأحداث المجتمعية وتقارير الاتجاهات، مما يعزز انتشار ثقافة التصوير الفوتوغرافي المحمول في جميع أنحاء العالم.

تمت ترقية سلسلة HUAWEI P إلى سلسلة HUAWEI Pura، وتنطلق سلسلة HUAWEI Pura مرة أخرى بأسلوب جديد، حيث تُدمِج بشكل مثالي التصوير الفوتوغرافي المطلق والتصميم الجمالي والأسلوب الفريد، ووفقًا لأحدث مراجعة DXOMARK، حصل هاتفHuawei Pura 70 ألترا على المركز الأول في تصنيفات DXOMARK لكاميرات الهواتف الذكية بنتيجة مذهلة بلغت 163 نقطة. 1

مع وضع سلسلة هواتف HUAWEI Pura 70 معيارًا جديدًا، تواصل HUAWEI XMAGE دفع حدود التكنولوجيا والخبرة جنبًا إلى جنب مع المستخدمين العالميين، والارتقاء بالتصوير الذكي إلى آفاق جديدة.

وقال Keith Ladzinski، مصور ناشيونال جيوغرافيك، خلال حفل الافتتاح: "يمكن للتصوير الفوتوغرافي، كلغة عالمية، التقاط الجمال وإلهام المحادثة. يعكس هذا المعرض تفكير Huawei في "التكنولوجيا" والفن"، حيث يعرض فلسفة العلامة التجارية الحقيقية."

يستكشف المعرض ثمانية مواضيع مختلفة: "أسرار الطبيعة الأم" و"المناظر الطبيعية والمساحات" و"الحوار مع الحيوانات" و"قصة الحياة" و"أنت وأنا" و"فرح الرياضة" و"قوة اللحظات" و"عالم الشباب".

وقال Chen Xiaobo، أمين المعرض ونائب الرئيس التاسع لجمعية المصورين الصينيين: "في عصر تسيطر عليه التكنولوجيا والسرعة، من السهل على الناس أن يشعروا بالإرهاق بسبب الضوضاء والتوتر الخارجيين"، وأضاف قائلًا "من المُطَمئن أن نرى المبدعين في جميع أنحاء العالم يلتقطون وينقلون لحظاتهم الدافئة مع هواتف Huawei الذكية. تعمل هذه الصور كجسور تتردد صداها مع الأرواح، وتعبر عن الدفء والجمال الحقيقيين."

يُقام حَدَث "اشعُر بعالم دافئ، مع 12 عامًا من التصوير الفوتوغرافي لشركة Huawei" من 8 إلى 10 مايو. سيتم عرض الأعمال الاستثنائية عبر المنصات الرسمية لشركة Huawei مثل @HuaweiXmageAwards على Instagram و@HuaweiMobile على Instagram وX وFacebook.

جوائز HUAWEI XMAGE 2024: إلهامات حماسية، تقود ثقافة التصوير الفوتوغرافي العالمية

تم إطلاق جوائز HUAWEI XMAGE 2024 رسميًا خلال حفل افتتاح المعرض. وباعتبارها منصة مفتوحة للتميز في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية، تشجع المسابقة السنوية على استخدام وجهات نظر فريدة وإبداع غير محدود لمنح التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول أهمية فنية أعمق وتعبيرًا جماليًا. شارك المستخدمون من أكثر من 170 دولة ومنطقة في المسابقة السنوية، وساهموا بما يقرب من 4 ملايين مشاركة، منذ عام 2017، مما يجعل جوائز HUAWEI XMAGE تراثًا ثقافيًا خاصًا بها، يحتوي على أجزاء من تاريخ البشرية من وجهات نظر عالمية.

تقدم جوائز XMAGE لهذا العام فئات جديدة مثل؛ "لحظات" و"وجوه" و"إلى حد بعيد" و"أسلوب"، تعرض ريادة Huawei في التصوير الفوري، والتصوير الفوتوغرافي، والتصوير الفوتوغرافي البعيد والتصوير الفوتوغرافي الكلي، وتصميم الألوان، وبالإضافة إلى ذلك، تم أطلاق جوائز جديدة مثل "أفضل سلسلة Pura و"أفضل سلسلة Mate" لتشجيع الفنانين على استكشاف أشكال ومواضيع تعبيرية متنوعة باستخدام قدرات التصوير الرئيسية لشركة Huawei. قد يتم عرض أعمال جميع الفائزين على منصات الإعلان العالمية وبطاقة HUAWEI Pay للنقل، من بين فرص أخرى.

ترحب المسابقة أيضًا بمجموعة جديدة من الحكام المحترمين، بما في ذلك Chen Xiaobo - نائب الرئيس التاسع لجمعية المصورين الصينيين، وKeith Ladzinski - المصور الجغرافي الوطني والمدير المرشح لجائزة إيمي، وJames Perolls- مصور الأزياء والمدير، وSusi Belianska- مصور الصور الشخصية والفنان البصري، وLi Changzhu- من مجموعة Huawei للأعمال الاستهلاكية، الذين سيختارون بشكل جماعي أكثر القصص التصويرية إقناعًا بناءً على رؤيتهم العميقة في تعبيرات الصورة.

يُرجى العلم أن التسجيل لجوائز HUAWEI XMAGE 2024 مفتوح الآن، وسيتم إغلاق التسجيل في 15 سبتمبر 2024، في الساعة 24:00 بتوقيت بكين (GMT+8). لمزيد من المعلومات وللمشاركة في المسابقة، يرجى زيارة: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage

1 تم تطبيق تصنيف DXOMARK على الهواتف الذكية التجارية التي تم إصدارها بحلول 8 مايو 2024.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2408127/Opening_Ceremony.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2408125/Photo_of_keith.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2408126/Photo_of_Chen_Xiaobo.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2408129/2024_XMAGE_Campaign_Launch_KV.jpg