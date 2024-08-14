اعترافاً بريادته الإقليمية QNB "أفضل بنك في العالم للأسواق الناشئة لعام 2024"

الدوحة، قطر, 14 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة "أفضل بنك في العالم للأسواق الناشئة لعام 2024" من مجلة غلوبال فاينانس، في إنجاز جديد يرسخ مكانتها كمؤسسة مصرفية ذات حضور قوي وإسهامات رائدة في تحقيق النمو المالي في اقتصادات السوق الناشئة.

وتأتي هذه الجائزة لتؤكد ريادة مجموعة QNB ونجاحها في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في السوق الإقليمية وتلبية الاحتياجات المالية للقاعدة العريضة من عملائها في الأسواق الناشئة بما يفوق تطلعاتهم، بفضل خبرتها الفريدة وأسبقيتها في تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة.

World's Best Bank for Emerging Markets in 2024

واختارت "غلوبال فاينانس" مجموعة QNB بعد تقييمات دقيقة وشاملة استندت على معايير عالمية أخذت في الاعتبار الدور الفاعل الذي تلعبه كمؤسسة مالية رائدة نجحت في ترسيخ موقعها في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات حول العالم.

كما تأتي هذه الجائزة كدليل على التزام البنك بالتميز والاستمرار في تقديم تجربة مصرفية شاملة وخيارات تمويل متنوعة للشركات تساعدها على تحقيق أعلى مستويات النمو.

وترتكز استراتيجية QNB على تعزيز أدائه الإقليمي المتميز والتطوير المستمر لمنظومة إدارة المخاطر وفقاً لأهداف طموحة، مما أدى إلى تحقيق نمو كبير في كل من السوق المحلية وأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. كما ساهم التحول الرقمي في تعزيز كفاءة أدائه المالي وتنويع الأعمال وزيادة الحصة السوقية في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: «في الوقت الذي يزداد فيه دور الأسواق الناشئة كمحرك للنمو الاقتصادي العالمي، يمضي QNB قدما في ترسيخ مكانته كبنك رائد في تلك الأسواق، مدعوماً بقوة مركزه المالي وشبكته الدولية المتنامية تحقيقاً لرؤيته بأن يصبح بنكًا رائدًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا."

لا يحتفي هذا التكريم فقط بجهود QNB الرائدة لدعم اقتصادات السوق الناشئة، بل يؤكد أيضًا التزامنا بدفع عجلة الابتكار في السوق المالية، وإطلاق منتجات وخدمات متطورة لتلبية الاحتياجات المصرفية لعملائنا ومساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم لتحقيق نمو أعلى وأداء أفضل واستكشاف الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة."

وتتضمن معايير الاختيار مقاييس موضوعية مثل نمو الأصول والربحية والتقييمات الذاتية، بما في ذلك آراء خبراء الصناعة وأصحاب المصلحة. وقد تم اختيار الفائزين بجوائز هذا العام على أساس الأداء ومعايير أخرى بما في ذلك السمعة والتميز الإداري وفقاً لتقييم المديرين التنفيذيين الماليين للشركات والمحللين والمصرفيين في جميع أنحاء العالم.

وتُعرف الجوائز السنوية لأفضل البنوك في العالم على مدى 26 عاماً من انطلاقها بأنها من الجوائز الدولية المرموقة في صناعة الخدمات المالية التي تحتفي بإنجازات البنوك والمؤسسات المالية البارزة حول العالم.

تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 5,000 جهاز.

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