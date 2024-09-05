اعتماد بنك PKO Bank Polski على تقنية DXC لتسهيل الدفع مقابل وقوف السيارات

يجلب تطبيق المحمول الذي يستخدمه 8 ملايين مستخدم في أكبر بنك في بولندا خدمات مصرفية رقمية شخصية إلى السيارات

وارسو، بولندا، 5 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- تعمل DXC Technology، وهي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات التكنولوجية العالمية في Fortune 500 (فورتشين 500)، مع PKO Bank Polski، أكبر بنك في بولندا، لتقديم وظيفة جديدة في تطبيقها المصرفي المحمول والذي يُسمى IKO، حيث يمكن للمستخدمين البولنديين دفع رسوم وقوف السيارات بسرعة أثناء التواجد في سياراتهم الخاصة.

يسمح الحل، وهو الأول من نوعه المتاح في بولندا، للسائقين بدفع رسوم وقوف السيارات من خلال لوحة القيادة المعلوماتية والترفيه داخل السيارة بمجرد ربط النظام بالتطبيق.

سيتمكن السائقون الذين يستخدمون تطبيق PKO ولديهم سيارات متوافقة من إدارة النشاط، بما في ذلك بدء وإنهاء الجلسات في مواقع في جميع أنحاء بولندا، كجزء من وظيفة جديدة من شأنها تعزيز إمكانية وصول السائق إلى مدفوعات وقوف السيارات. سيجعل إكمال تسديد المدفوعات أسهل.

يمكن استخدام الابتكار مع تقنية Android Auto داخل السيارة بدءًا من إصدار Android 8.

"لقد قمنا ببناء شراكة طويلة وناجحة مع بنك PKO Bank Polski بعد أن عملنا معهم على العديد من الابتكارات الهامة خلال العقد الماضي. نحن متحمسون لتوسيع هذه العلاقة واستخدام خبرتنا العميقة في الهندسة والاستشارات لجلب وظائف جديدة إلى تطبيق IKO،" صرَّح بذلك Robert Taras، قائد تسليم الحسابات لشركة DXC Technology ببولندا. "من خلال تمكين عملاء PKO بخيارات رقمية جديدة للدفع، فإننا نتخذ خطوة أخرى إلى الأمام لتوفير خدمات مالية أكثر شمولًا ومخصصة".

أطلقت PKO تطبيقها المحمول IKO في عام 2013 بالشراكة مع شركة DXC ولديها الآن أكثر من ثمانية ملايين مستخدم في بولندا. يحتوي التطبيق على أكثر من 100 وظيفة بما في ذلك: التحقق من رصيد الحساب والسجل؛ وإجراء التحويلات المصرفية ؛ وسداد بطاقات الائتمان؛ والإيداع في الهواتف المدفوعة مسبقاً وإعادة شحنها؛ وتحويلات الدفع المقسمة؛ و BLIK بلا تصال؛ و PKO "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وخدمة الدفع المؤجلة؛ والدفع للطرق السريعة؛ وشراء تذاكر النقل؛ وفتح حساب باستخدام "السيلفي" ؛ وتبادل العملات عبر الإنترنت.

البيانات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذه النشرة الإخبارية التي لا تتعلق بشكل مباشر وحصري بالحقائق التاريخية تشكل "بيانات تطلعية". وتمثل هذه التصريحات التوقعات والمعتقدات الحالية، ولا يمكن تقديم أي ضمانات بأن أي نتيجة أو هدف أو خطة محددة في أي بيان تطلعي سيتم تحقيقها أو الوصول إليها. تخضع هذه البيانات للعديد من الافتراضات والمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموضحة في هذه البيانات، والتي يكون الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا. للاطلاع على وصف مكتوب لهذه العوامل، يرجى مراجعة القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة DXC على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وأي معلومات محدثة في الملفات اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC. ننبه القراء إلى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه التصريحات التي تعبر فقط عن موقف الشركة في تاريخ إصدارها. ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو إصدار أي تعديلات على أي بيان تطلعي أو الإبلاغ عن أي أحداث أو ظروف بعد تاريخ إصدار هذا التقرير، أو تعكس حدوث أحداث غير متوقعة باستثناء ما يقتضيه القانون.

نبذة عن DXC Technology

تساعد DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) بالرمز: DXC)، الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية في أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين هياكل البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحابات العامة والخاصة والهجينة. تثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام في DXC لنشر الخدمات التي تدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر أصولهم التكنولوجية. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا في DXC.com.