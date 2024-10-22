اعتنق أحدث الابتكارات مع شركة HIKSEMI التي تستعرض حلول التخزين المتقدمة متعددة الاستخدامات في معرض GITEX 2024

تستفيد HIKSEMI من التكنولوجيا المبتكرة لديها، ومزايا طوروها بأنفسهم، وحلولهم المخصصة؛ لإنشاء حلول تخزين مناسبة لمجموعة واسعة من الاستخدامات. ويمكن استخدام هذه الحلول في مراكز البيانات، والمراقبة بكاميرات الفيديو، وأنظمة التحكم الصناعية، والاستخدامات الاستهلاكية، ما يدل على أن نهج HIKSEMI في تكنولوجيا التخزين نهجٌ شامل.

بالإضافة إلى تطوير حلول متنوعة ومفيدة للاستخدامات الاستهلاكية، تتخصص HIKSEMI أيضًا في الحلول المهنية والموثوقة للاستخدامات الصناعية. وفي مجال كثير المتطلبات كالمراقبة بكاميرات الفيديو، حيث يعتبر الاستقرار والموثوقية أمرين بالغي الأهمية، فإن منتجات HIKSEMI المتخصصة تحمي عمليات المراقبة بكاميرات الفيديو. تتميز أقراص التخزين الثابت (SSDs) V310 بخوارزميات لبث فيديو متوازن الدقة، وحماية ضد فقدان الطاقة، وتتأقلم مع نطاق درجات حرارة واسع، ما يجعلها مناسبة لاستعمالات النقل بالسيارات والسكك الحديدية. وفي الوقت نفسه، تضمن بطاقات الذاكرة من سلسلة Guard تشغيلًا موثوقًا في البيئات القاسية ذات درجات الحرارة العالية، مع الحفاظ على سلامة البيانات. وبالنسبة لتطبيقات مراكز البيانات، فإن أقراص التخزين الثابت (SSDs) من سلسلة D300 من HIKSEMI تدعم التشفير بمعيار التشفير المتقدم (AES) 256، وتتمتع بموثوقية عالية واستهلاك طاقة منخفض، وهي مثالية للبيئات التي تتسم بقراءة كثيفة للبيانات وأحمال عمل متغيرة.

أما عن المستقبل، فستواصل HIKSEMI الابتكار، وإتاحة المزيد من التقنيات الصناعية المتخصصة أكثر، ومساعدة العملاء على مواجهة تحديات الصناعة، وتسهيل التحولات الرقمية مع حلول تخزين أكثر كفاءة.

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