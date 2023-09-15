بكين, 16 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- تنطلق الدورة السابعة من المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية (WGC2023)، والذي تستضيفه شركة China Petrochemical Corporation (مجموعة Sinopec ) تحت شعار "طاقة حرارية أرضية نظيفة، أرض خضراء"، في مركز الصين الوطني للمؤتمرات في بكين. وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الصين حدثا دوليا للطاقة الحرارية الأرضية من هذا النوع.

World Geothermal Congress 2023 Opens in Beijing, Pushing Forward Ecological Development Strategies to Build A Greener Future.

ويحضر مؤتمر WGC لعام 2023 الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام أكثر من 1400 ضيف من 54 دولة ومنطقة، ويستضيف 88 منتدى وحلقة دراسية، إلى جانب إقامة معرض للتكنولوجيا والمعدات، الذي ينضم إليه عدد قياسي من الشركات. ويعد المؤتمر الذي يعقد كل ثلاث سنوات منصة عالمية رائدة تمكن قادة الصناعة والأوساط الأكاديمية وقطاع التمويل والحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات من مشاركة أحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية والتعاون فيما بينهم بشأن الحلول لغرض بناء مجتمع مستدام.

أصدر مؤتمر WGC لعام 2023 تقريرين، وهما؛ تقرير عن التقدم المحرز في توليد الطاقة الحرارية الأرضية العالمية وتقرير عن إنتاج التدفئة والتبريد عن طريق الطاقة الحرارية الأرضية، المراجعة العالمية لعام 2023، ويعرض التقريران الإنجازات الحالية في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية العالمية:

· وفي الوقت الحالي تمتلك 31 دولة محطات طاقة حرارية أرضية قيد التشغيل؛ ويبلغ إجمالي القدرة المركبة العالمية لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية 16260 ميجاوات، موزعة على 197 حقلاً للطاقة الحرارية الأرضية؛

· ويبلغ متوسط إنتاج الموارد الحرارية المائية المستخدمة تجاريًا ما يقرب من 3 ميجاوات/الساعة لكل بئر؛

· وبحلول عام 2022، تعادل القدرة العالمية المركبة للتدفئة والتبريد عن طريق الطاقة الحرارية الأرضية 173 مليون كيلووات/الساعة، بزيادة 60% عن عام 2020، في حين سجلت الصين أكبر قدر من النمو.

· وفي عام 2022، تم استخدام 1,476 بيتا جول (410 تيراواط/الساعة) من الطاقة الحرارية الأرضية على مستوى العالم، بزيادة قدرها 44% عن عام 2020، ومن بينها، شكلت التدفئة والتبريد عن طريق الطاقة الحرارية الأرضية حوالي 79% من الإجمالي.

ونشرت الصين أيضًا أول تقرير وطني عن تنمية الطاقة الحرارية الأرضية - تقرير عن التنمية عالية الجودة لقطاع الطاقة الحرارية الأرضية في الصين. وبفضل وفرة موارد الطاقة الحرارية الأرضية التي تمثل حوالي سدس الإجمالي العالمي وتوفر إمكانات كبيرة للتنمية والاستخدام، يحتل الاستخدام المباشر للتدفئة الحرارية الأرضية في الصين المرتبة الأولى في العالم لسنوات عديدة.

وتقود Sinopec جهود تنمية واستخدام الطاقة الحرارية الأرضية في الصين. تمتلك Sinopec مختبرًا رئيسيًا واحدًا لتطوير موارد الطاقة الحرارية الأرضية وتمتلك أكثر من 130 براءة اختراع تكنولوجية. كما تمتلك الشركة الآن قدرة التدفئة الحرارية الأرضية في أكثر من 60 مدينة في 11 مقاطعة في الصين، مع 22 مدينة تصل إلى أكثر من مليون متر مربع. ومن المتوقع أن تتجاوز Sinopec 100 مليون متر مربع من قدرة التدفئة الحرارية الأرضية بحلول نهاية عام 2023.

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