افتتاح معرض ISLE 2024 في شنتشن، وعرض أحدث تقنيات العرض والوسائل السمعية والبصرية وتكامل الأنظمة ومصابيح LED

شنتشن، الصين, 1 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- تم افتتاح معرض ISLE 2024، وهو أكبر معرض في آسيا لشاشات العرض الذكية والوسائل السمعية والبصرية وتكامل الأنظمة ومصابيح LED، في 29 فبراير في مركز Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World).

تعتبر شنتشن مركز صناعة شاشات العرض الشهير في العالم، ويقع معرض ISLE 2024 على بعد 30 دقيقة بالسيارة من معظم مصانع LED الرئيسية في الصين. من خلال تقارب السلسلة الصناعية الكاملة في العرض والنظام المتكامل، يوفر ISLE للمشترين العالميين أحدث المنتجات وأبحاث سهلة عن المصانع، وفرص التواصل، في منصة شاملة.

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استضاف ISLE 2024 أكثر من 1000 عارض عبر الإنترنت ومن دونه، يعرضون شاشات العرض المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وXR، و4K و8K Micro-LED، وشاشات توفر رؤية ثلاثية الأبعاد بالعين المجردة، وMini LED شفافة، وتطبيقات 5G AV-over-IP، والمؤتمرات المقامة عن بعد والبث المباشر والأحداث المباشرة والعرض التفاعلي واللافتات الرقمية وأدوات إنشاء المحتوى الرقمي وإدارته، على مساحة عرض تبلغ 80 ألف متر مربع.

وفي الحدث الذي يستمر لمدة 3 أيام، ستعرض العلامات التجارية المشهورة منتجاتها وحلولها، بما في ذلك Leyard وUnilumin وAbsen وLianTronics وLedman وAOTO وBOE وSkyworth وCedar وNovastar وMAXHUB. وستقدم شركة التأجير العملاقة Gloshine، إلى جانب العشرات من شركات العروض المسرحية، أعجوبة بصرية من خلال الإبداع الرقمي والتجارب الغامرة. وستظهر المئات من المنتجات الجديدة والمبتكرة لأول مرة في ISLE 2024.

بالتعاون مع الجمعيات الرائدة مثل China Optics and Optoelectronics Manufacturers Association (جمعية مصنعي البصريات والإلكترونيات الضوئية الصينية)، أعدت جهة التنظيم عشرات المنتديات وورش العمل في مجالات التصوير السينمائي الافتراضي، وبث XR، وعرض IOT، والمدينة الذكية، ودمج البيانات، وتطبيق عرض البيانات الضخمة.

وبفضل وجود مجموعة من كبار العارضين والمنتديات الصناعية المحفزة للأفكار، فإن معرض ISLE 2024 ليس مجرد منصة للتجارة، ولكنه أيضًا ملعب عالمي للصناعة، يفتح الباب أمام استكشاف المستقبل ودمج التنمية.

وأعلن المنظم عن ISLE 2025 الذي سيعقد في مركز Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World) في الفترة من 7 إلى 9 مارس 2025.

تفضل بزيارة www.isle.org.cn لمعرفة آخر الأخبار ومشاهدة عمليات البث في الموقع بالإضافة إلى إعادة عرض مقتطفات من ISLE 2024. يقدم ISLE Online Showroom معروضات عبر الإنترنت يمكن البحث فيها حسب الفئة والعلامة التجارية وسنة الإصدار على الموقع https://www.isle.org.cn/exhibits?lang=en

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