افتتاح معرض UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023، وإشادة الرئيس Joko Widodo بمبادرة بنك راكيات إندونيسيا لدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

جاكرتا، إندونيسيا، 9 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- شهد حدث افتتاح معرضUMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR لعام 2023 التابع لبنك راكيات اندونيسيا BRI والذي أقيم في مركز جاكرتا للمؤتمرات (JCC) في 7 ديسمبر 2023 حضور سيادة الرئيس الإندونيسي Joko Widodo. هذا الحدث، الذي يعتبر أيضًا جزءًا من احتفالات البنك بالذكرى السنوية الـ 128 لتأسيسه، يُعد بمثابة منصة تمكن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs الإندونيسية من التعامل مع المشترين الدوليين، وبالتالي تعزيز نموها. وأقيم المعرض الذي استمر ثلاثة أيام بمناسبة نسخته الخامسة تحت شعار "صناعة الاتصال العالمي" وشارك فيه ما يقرب من 700 شركة.

Jakarta (7/12)- President Joko Widodo attended the opening ceremony of the BRI's UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, which brought together 700 MSMEs from across Indonesia. The event, which runs until 10 December, provides a valuable opportunity for MSMEs to compete in the international market.

وقد أثنى سيادة الرئيس الإندونيسي على بنك راكيات إندونيسيا BRI والتزامه بتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSME الإندونيسية قائلاً: "يجب على الشركات الإندونيسية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن تستمر في التطور والنمو، وكذلك مواكبة العالم الرقمي والتوسع نحو الأسواق الخارجية، والاهتمام بالسيطرة على السوق المحلية وكذلك أسواق التصدير والأسواق العالمية".

كما مدح وزير المؤسسات المملوكة للدولة، السيد Erick Thohir، برامج بنك راكيات إندونيسيا BRI، وأشاد بنجاح المبادرات المماثلة في إنعاش الاقتصاد، قائلاً: "إن هذه المبادرات والبرامج تمثل حجر الأساس الاقتصادي للدولة. وسينعكس الدعم الذي يقدمه بنك BRI للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs بشكل إيجابي على أنشطة الأعمال الحقيقية داخل المجتمع وسيعزز من النمو الاقتصادي للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر بنك BRI أداءً مصرفيًا جديرًا بالثناء".

ومن جانبه، شدد رئيس ومدير بنك راكيات إندونيسيا BRI، على مسؤولية البنك في تعزيز الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs في إندونيسيا، حيث قال: "إن بنك BRI يرى فرصًا كبيرة للمنتجات الإندونيسية في السوق العالمية. وتعتبر إبداعات أمتنا تنافسية من حيث الجودة مقارنة بمنتجات البلدان الأخرى، وتستمر قيمة الاتفاقيات التي تم التحصل عليها من خلال معرض BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR في الارتفاع سنويًا".

وقد أظهرت اتفاقيات الأعمال الخاصة بالمعرض نموًا ملحوظًا على مر السنين: من 33.5 مليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى 57.5 مليون دولار أمريكي في عام 2020، وترتفع إلى 72.1 مليون دولار أمريكي في عام 2021 وتصل إلى 76.7 مليون دولار أمريكي في عام 2022؛ ويتمثل هدف معرض هذا العام في تأمين عقود يبلغ إجمالي قيمتها 80 مليون دولار أمريكي.

يضم معرض UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR لعام 2023 التابع لبنك BRI ما يقرب من 700 شركة من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء البلاد ممن يعملون في خمس فئات، هم: الديكور المنزلي والحرف اليدوية، والأغذية والمشروبات، والإكسسوارات والجمال، والأزياء والمنسوجات، والرعاية الصحية والأمن والسلامة. ويسعى معرض UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR لعام 2023 إلى ربط الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الإندونيسية بالأسواق العالمية وتعزيز توسعها ودعم الصادرات الوطنية. ويتعهد بنك راكيات إندونيسيا BRI بالارتقاء بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وعرض القدرة التنافسية للمنتجات الإندونيسية على المسرح العالمي.

لدعم تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا، يمكنك زيارة المعرض الجاري حتى 10 ديسمبر. للحصول على معلومات شاملة حول المعرض أو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أو للتسجيل كمشتر، يرجى زيارة: www.brilianpreneur.com

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