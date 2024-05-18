افتتاح معرض المعادن والجواهر الدولي الثاني عشر في الصين (هونان)

شانغشا، الصين, 18 ماي/أيار 2024 /PRNewswire/ -- في صباح يوم 17 ماي/أيار، افتتح معرض المعادن والجواهر الدولي الثاني عشر في الصين (هونان) (المشار إليه فيما بعد باسم معرض المعادن) في مركز تشينجو الدولي للمؤتمرات والمعارض في هونان. تجمع عشاق المعادن والأحجار الكريمة من جميع أنحاء العالم مرة أخرى في تشينجو. موضوع معرض المعادن لهذا العام هو "ماضي وحاضر الأحجار الكريمة"، وسوف يستمر المعرض من 17 إلى 21 ماي/أيار.

يتبنى الحدث شكلًا مزدوجًا من المعارض عبر الإنترنت وحضوريا، مما يعزز التكامل التفاعلي. يغطي المعرض الحضوري مساحة تبلغ حوالي 60000 متر مربع ويضم 1200 كشك قياسي دولي. يتضمن المعرض عبر الإنترنت، الذي يتم عرضه من خلال Mineral Expo Cloud ، ما يقدر بِـ30 كشكًا خاصًا بانوراميًا للواقع الافتراضي و500 كشكًا قياسيًا. جذب معرض المعادن هذا العام أكثر من 600 عارض، بزيادة بنسبة 7٪ عن العام الماضي. من بينهم، هناك أكثر من 530 عارضًا محليًا، وأكثر من 70 عارضًا دوليًا من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا والمغرب وجنوب أفريقيا وزامبيا، جلبوا العديد من المنتجات المعدنية والحجارة الكريمة عالية الجودة.

تشينجو هي أول مدينة في هونان تفتح أبوابها إلى الجنوب وتكون بمثابة "رأس جسر" لدمج المنطقة الوسطى مع منطقة الخليج الكبرى غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو. منذ أن استقر معرض المعادن في تشينجو في عام 2015، أصبح نافذة لتشينجو لإنشاء نمط تنموي جديد، ومنصة للانفتاح على مستوى عال، وقناة للتكامل الدولي. على مر السنين، جذب معرض المعادن ما مجموعه 2.337 مليون زائر وحقق مبلغ إجمالي للمعاملات بلغ 14.3 مليار يوان.