افتتاح معرض غرب الصين الدولي التاسع عشر في مدينة تشنغدو

تشنغدو، الصين, 3 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري صادر عن غلوبال تايمز

Photo: Courtesy of The 19th Western China International Fair

أقيم حفل افتتاح معرض غرب الصين الدولي التاسع عشر (WCIF) في مدينة تشنغدو يوم 29 يونيو. وسيستمر المعرض خمسة أيام، ويحمل عنوان «عصر جديد للصين، فرص جديدة لغرب الصين». وبهذه المناسبة ألقى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه ليفنغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كلمة وأعلن افتتاح المعرض. ترأس حفل الافتتاح هوانغ تشيانغ، نائب سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة سيتشوان وحاكم مقاطعة سيتشوان. وشهد الحفل كلمات ألقاها رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي - ضيف الشرف في معرض غرب الصين الدولي لهذا العام - بورنبيتش ويشيتشولشاي، ونائب رئيس الوزراء النيبالي ووزير الشؤون الداخلية نارايان كاجي شريستا إلى جاب ضيوف آخرين.

وأعرب بورنبيتش عن فخر بلاده بالمشاركة كضيف شرف. وقال: «سنعرض إنجازات التنمية ونقاط القوة في مختلف المجالات في الجناح الوطني التايلاندي. يعد معرض غرب الصين الدولي منصة فعالة للعديد من رواد الأعمال والمستثمرين الصينيين يمكنهم من خلالها فهم سياسات وفرص الاستثمار في تايلاند. وسيعمل على زيادة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تايلاند ومقاطعة سيتشوان، وكذلك مع غرب الصين، مما يزيد من استقرار ومتانة العلاقات الودية طويلة الأمد بين البلدين. ونحن على استعداد للحفاظ على التعاون الوثيق مع غرب الصين على منصة معرض غرب الصين الدولي وتقديم الدعم المناسب».

سيقوم مكتب مقاطعة سيتشوان للتعاون الاقتصادي ومجموعة المعارض الدولية في سيتشوان بأداء مهام سكرتارية اللجنة المنظمة لمعرض غرب الصين الدولي لهذا العام، وسيكونان مسؤولين عن تنظيم وتنفيذ الحدث.

سيقام خلال المعرض ما مجموعه 50 حدثًا، مثل معرض ترويج الاستثمار في غرب الصين في دورته الثانية عشرة وحفل توقيع العقود لمشاريع التعاون الاقتصادي، ومعرض غرب الصين الدولي للمصادر الرابع عشر، ومعرض التعاون التجاري والتكنولوجي السابع عشر بين الاتحاد الأوروبي والصين. يضم معرض غرب الصين الدولي أجنحة ذات طابع خاص وقاعات عرض احترافية تم إنشاؤها مثل جناح التعاون الدولي «الحزام والطريق». ويجمع المعرض بين إنجازات التنمية الهامة في المناطق الغربية وأكثر من 500 من المنتجات التكنولوجية المحلية والأجنبية ومنتجات نمط الحياة. وسيتم إقامة أكثر من 30 نشاطًا مختلفًا لترويج الاستثمار، ومن المقرر التوقيع على عدد كبير من المشاريع الكبرى.

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