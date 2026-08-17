اكتشف الأردن بكل سهولة: "ويجو " وهيئة تنشيط السياحة الأردنية تطلقان منصة "أهلاً الأردن" للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو (Wego) ، التطبيق الرائد للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكتها مع هيئة تنشيط السياحة، لإطلاق منصة "أهلاً الأردن" للمسافرين في مختلف أنحاء المنطقة؛ بهدف التعريف بالمنصة الوطنية السياحية الجديدة للأردن، والتي تجعل استكشاف المملكة والتخطيط للرحلات وحجزها أكثر سهولة وسلاسة من أي وقت مضى.

Jordan

وفي ظل تزايد إقبال المسافرين على التجارب السياحية المريحة والمنظمة، تقدم حملة "أهلاً الأردن"، أول منصة رقمية وطنية مخصصة للسياحة الوافدة إلى المملكة، أسلوباً جديداً لاستكشاف الأردن من خلال بوابة موحدة للتخطيط والحجز. وتجمع المنصة باقات سياحية مختارة بعناية إلى جانب الخدمات السياحية الأساسية في مكان واحد، مما يتيح للمسافرين من الأسواق العربية والإقليمية الرئيسية تصفح وحجز رحلات متكاملة بكل سهولة وثقة.

وتوفر المنصة مجموعة متنوعة من الباقات السياحية الجاهزة، تتراوح مدتها بين ثلاث وثمانية أيام، بما يلبي مختلف اهتمامات المسافرين وأنماط رحلاتهم. وتشمل الباقات الإقامة الفندقية، وخدمات النقل، والأدلاء السياحيين، وتذاكر الدخول إلى عدد من المواقع الأثرية والتجارب السياحية، بما يضمن تجربة حجز متكاملة تسهّل على الزوار اكتشاف المزيد من معالم الأردن خلال رحلة واحدة. كما تتضمن جميع الباقات إقامة في مدينة البتراء، بما يشجع الزوار على استكشاف إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو، السيد مأمون حميدان، "أصبح المسافرون اليوم يبحثون بشكل متزايد عن وجهات تجمع بين التجارب الملهمة وسهولة التخطيط والتنقل طوال رحلة السفر. ومن خلال شراكتنا مع هيئة تنشيط السياحة، يسعدنا تقديم منصة "أهلاً الأردن" للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها منصة رسمية تسهّل التخطيط للرحلات، وتمكّنهم من اكتشاف التنوّع الاستثنائي للتجارب التي تقدمها المملكة."

ومن خلال منصة "أهلاً الأردن"، سيتمكن المسافرون من استكشاف مختلف جوانب المملكة عبر رحلات مصممة بعناية تجمع بين التاريخ العريق، والثقافة الغنية، والطبيعة الخلابة. فمن سحر البتراء الوردية، وروعة مناظر وادي رم، إلى حيوية عمّان، والمياه العلاجية في البحر الميت، والعديد من الوجهات المميزة الأخرى، تسلط المنصة الضوء على التنوع الذي يجعل الأردن وجهة تستحق الزيارة مرة بعد أخرى.

ومن جانبه، قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية، السيد رمزي المعايطة، "تعكس منصة أهلاً الأردن التزامنا بتطوير تجربة الزائر من خلال جعل السفر إلى الأردن أكثر سهولة وراحة وقيمة. ومن خلال شراكتنا مع ويجو، نتطلع إلى تعريف المزيد من المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنصة، وإلهامهم لاكتشاف الأردن عبر رحلات مختارة بعناية تُبرز ما تتمتع به المملكة من إرث حضاري، وطبيعة خلابة، وتنوع في المناظر، وكرم الضيافة."

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل ويجو وهيئة تنشيط السياحة الأردنية على الترويج لمنصة "أهلاً الأردن" لدى المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال محتوى تحريري مميز، ومواد تعريفية بالوجهة، وحملات رقمية تسلط الضوء على الباقات السياحية المتوفرة عبر المنصة وسهولة استخدامها. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المزيد من المسافرين في المنطقة على اختيار الأردن كوجهتهم المقبلة، من خلال تسهيل اكتشاف وحجز تجارب سفر متكاملة عبر بوابة رسمية واحدة.

نبذة عن ويجو

تُعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتجمع المنصة بين سوق سفر متكامل وإمكانية الحجز المباشر، مما يتيح للمستخدمين البحث عن الرحلات الجوية والفنادق، ومقارنتها، وحجزها عبر مئات شركات الطيران والفنادق ووكالات السفر الإلكترونية. وإلى جانب منصتها الموجهة للمستهلكين، تدير ويجو أيضاً منصة WegoPro المتخصصة في سفر الأعمال، ومنصة WegoBeds المخصصة لخدمات الإقامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتخذ الشركة من سنغافورة ودبي مقرين رئيسيين لها، بالإضافة إلى مكاتب في بنغالور ومومباي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com